Naisten kuvaaminen ilman heidän suostumustaan: kasvava ja huolestuttava ilmiö

Kadulla, julkisissa liikennevälineissä tai kauppajonoissa naisia kuvataan yhä useammin heidän tietämättään. Tämä teknologian mahdollistama teko on kaikkea muuta kuin harmiton: se loukkaa yksityisyyttä, kunnioitusta ja perusoikeutta hallita omaa kuvaaan.

Teknologian lähes näkymätön käytäntö

Nykyään jonkun kuvaaminen ei enää vaadi kömpelöä kameraa. Yksinkertainen älypuhelin, joka on naamioitu valeviestiksi, älylasit tai jopa kello, jossa on sisäänrakennettu kamera, riittää kuvien ottamiseen herättämättä epäilyksiä. Tämä huomaamattomuus tekee teosta vaikeasti havaittavan ja siksi useammin esiintyvän.

Tilanteen tekee vieläkin huolestuttavammaksi se, kuinka helposti näitä videoita voidaan jakaa. Jotkut päätyvät sosiaaliseen mediaan, joskus sopimattomien tai seksuaalisesti värjäytyneiden kommenttien kera. Toiset leviävät yksityisissä ryhmissä, piilossa julkisuudelta, mutta eivät seurauksilta. Naisen kuvaa voidaan näin ollen levittää, käyttää väärin, kommentoida tai pilkata hänen tietämättään. Tämä kontrollin menetys on suora hyökkäys ihmisarvoa ja yksilönvapautta vastaan.

Sukupuoleen perustuva väkivalta, jota liian usein trivialisoidaan

Tämä käytäntö ei vaikuta kaikkiin samalla tavalla. Naiset ovat ylivoimaisesti suurin osa niistä, joita kuvataan ilman heidän suostumustaan, usein ulkonäkönsä, vaatetuksensa tai yksinkertaisesti julkisen läsnäolonsa vuoksi. Heidän kehoistaan tulee digitaalisen kulutuksen kohteita, jotka jäädytetään varastetuksi kuvaksi, irrotetaan kontekstistaan ja altistetaan ei-toivotulle tarkastelulle.

Vaikka fyysistä kontaktia ei olisikaan, se on salakavalaa väkivaltaa. Se luo epävarmuuden ilmapiirin, vahvistaa epäluottamusta ja lisää jo ennestään merkittävää henkistä taakkaa. Mietinnästä, tarkkaillaanko, kuvataanko, tuomitaanko vai tallennetaanko jotakuta, tulee hiljainen mutta hyvin todellinen huolenaihe. Silti jokaisella naisella on oikeus liikkua vapaasti, tuntea olonsa kauniiksi, itsevarmaksi ja oikeutetuksi julkisissa tiloissa ilman pelkoa siitä, että hänestä otetaan kuvaa ilman hänen suostumustaan.

Oikeudellinen kehys: huolestuttavat harmaat alueet

Ranskassa ja monissa muissa maissa jonkun kuvaaminen tai valokuvaaminen ilman hänen suostumustaan yksityisessä paikassa tai intiimissä tilanteessa on lain mukaan rangaistavaa. Julkisilla paikoilla lainsäädäntö on kuitenkin vähemmän selkeä. Niin kauan kuin ei ole kyse leviämisestä tai selkeästä ihmisarvon loukkaamisesta, tekijöiden syytteeseen asettaminen on usein vaikeaa.

Luvaton kuvaaminen ahdistelu-, fetissi- tai levittämistarkoituksessa voi kuitenkin olla rikos. Ongelmana on vastuussa olevien tunnistaminen ja tahallisuuden todistaminen, erityisesti silloin, kun laitteet ovat huomaamattomia ja videot leviävät nopeasti. Tämä oikeudellinen vaikeus vahvistaa rankaisemattomuuden tunnetta ja edistää ilmiön normalisointia.

Palauttaa kollektiivinen hallinta

Tämän todellisuuden edessä toimet eivät voi perustua pelkästään uhrien mieliin. On tärkeää lisätä yleistä tietoisuutta, kannustaa todistajia tulemaan esiin ja toistaa yksinkertainen sääntö: aivan kuten ruumista ei saa koskea ilman lupaa, ei kuvaa saa ottaa ilman lupaa.

Lyhyesti sanottuna oikeuden vaatiminen nimettömyyteen julkisissa tiloissa tarkoittaa sellaisen maailmankuvan puolustamista, jossa jokainen voi olla olemassa vapaasti ilman, että häntä typistetään varastetuksi kuvaksi. Se tarkoittaa myös sen vahvistamista, että jokainen nainen ansaitsee kunnioitusta, turvallisuutta ja vapautta liikkua ilman pelkoa. Kehosi, kuvasi ja läsnäolosi kuuluvat sinulle, eikä siitä pitäisi koskaan tinkiä.