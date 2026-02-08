Search here...

Naisten kuvaaminen ilman heidän suostumustaan: kasvava ja huolestuttava ilmiö

Feminismi
Léa Michel
Photo d'Illustration : Freepik

Kadulla, julkisissa liikennevälineissä tai kauppajonoissa naisia kuvataan yhä useammin heidän tietämättään. Tämä teknologian mahdollistama teko on kaikkea muuta kuin harmiton: se loukkaa yksityisyyttä, kunnioitusta ja perusoikeutta hallita omaa kuvaaan.

Teknologian lähes näkymätön käytäntö

Nykyään jonkun kuvaaminen ei enää vaadi kömpelöä kameraa. Yksinkertainen älypuhelin, joka on naamioitu valeviestiksi, älylasit tai jopa kello, jossa on sisäänrakennettu kamera, riittää kuvien ottamiseen herättämättä epäilyksiä. Tämä huomaamattomuus tekee teosta vaikeasti havaittavan ja siksi useammin esiintyvän.

Tilanteen tekee vieläkin huolestuttavammaksi se, kuinka helposti näitä videoita voidaan jakaa. Jotkut päätyvät sosiaaliseen mediaan, joskus sopimattomien tai seksuaalisesti värjäytyneiden kommenttien kera. Toiset leviävät yksityisissä ryhmissä, piilossa julkisuudelta, mutta eivät seurauksilta. Naisen kuvaa voidaan näin ollen levittää, käyttää väärin, kommentoida tai pilkata hänen tietämättään. Tämä kontrollin menetys on suora hyökkäys ihmisarvoa ja yksilönvapautta vastaan.

Sukupuoleen perustuva väkivalta, jota liian usein trivialisoidaan

Tämä käytäntö ei vaikuta kaikkiin samalla tavalla. Naiset ovat ylivoimaisesti suurin osa niistä, joita kuvataan ilman heidän suostumustaan, usein ulkonäkönsä, vaatetuksensa tai yksinkertaisesti julkisen läsnäolonsa vuoksi. Heidän kehoistaan tulee digitaalisen kulutuksen kohteita, jotka jäädytetään varastetuksi kuvaksi, irrotetaan kontekstistaan ja altistetaan ei-toivotulle tarkastelulle.

Vaikka fyysistä kontaktia ei olisikaan, se on salakavalaa väkivaltaa. Se luo epävarmuuden ilmapiirin, vahvistaa epäluottamusta ja lisää jo ennestään merkittävää henkistä taakkaa. Mietinnästä, tarkkaillaanko, kuvataanko, tuomitaanko vai tallennetaanko jotakuta, tulee hiljainen mutta hyvin todellinen huolenaihe. Silti jokaisella naisella on oikeus liikkua vapaasti, tuntea olonsa kauniiksi, itsevarmaksi ja oikeutetuksi julkisissa tiloissa ilman pelkoa siitä, että hänestä otetaan kuvaa ilman hänen suostumustaan.

Oikeudellinen kehys: huolestuttavat harmaat alueet

Ranskassa ja monissa muissa maissa jonkun kuvaaminen tai valokuvaaminen ilman hänen suostumustaan yksityisessä paikassa tai intiimissä tilanteessa on lain mukaan rangaistavaa. Julkisilla paikoilla lainsäädäntö on kuitenkin vähemmän selkeä. Niin kauan kuin ei ole kyse leviämisestä tai selkeästä ihmisarvon loukkaamisesta, tekijöiden syytteeseen asettaminen on usein vaikeaa.

Luvaton kuvaaminen ahdistelu-, fetissi- tai levittämistarkoituksessa voi kuitenkin olla rikos. Ongelmana on vastuussa olevien tunnistaminen ja tahallisuuden todistaminen, erityisesti silloin, kun laitteet ovat huomaamattomia ja videot leviävät nopeasti. Tämä oikeudellinen vaikeus vahvistaa rankaisemattomuuden tunnetta ja edistää ilmiön normalisointia.

Palauttaa kollektiivinen hallinta

Tämän todellisuuden edessä toimet eivät voi perustua pelkästään uhrien mieliin. On tärkeää lisätä yleistä tietoisuutta, kannustaa todistajia tulemaan esiin ja toistaa yksinkertainen sääntö: aivan kuten ruumista ei saa koskea ilman lupaa, ei kuvaa saa ottaa ilman lupaa.

Lyhyesti sanottuna oikeuden vaatiminen nimettömyyteen julkisissa tiloissa tarkoittaa sellaisen maailmankuvan puolustamista, jossa jokainen voi olla olemassa vapaasti ilman, että häntä typistetään varastetuksi kuvaksi. Se tarkoittaa myös sen vahvistamista, että jokainen nainen ansaitsee kunnioitusta, turvallisuutta ja vapautta liikkua ilman pelkoa. Kehosi, kuvasi ja läsnäolosi kuuluvat sinulle, eikä siitä pitäisi koskaan tinkiä.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
"Seksistiseksi" pidetty lausunto sytyttää uudelleen keskustelun naisten asemasta jalkapallossa

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Seksistiseksi" pidetty lausunto sytyttää uudelleen keskustelun naisten asemasta jalkapallossa

Onko naisten jalkapallo todella ansainnut paikkansa jalkapallon maailmassa? Joidenkin lajin historiallisten henkilöiden mukaan vastaus näyttää valitettavasti olevan ei....

"Tunnekseen itsensä taas kauniiksi" hän päättää ajaa päänsä kokonaan kaljuksi.

Kauneussisällön luominen on hänen työnsä. Joulukuussa 2025 Erika Titus, yksi TikTokin nousevista tähdistä, päätti kuitenkin tehdä jotain itselleen...

"Naisen arvottomuus loppuu 25 vuoden iän jälkeen": hän puhuu seksistisiä kommentteja vastaan

TikTokissa sisällöntuottaja @deraslife_ muutti seksistisen kommentin loistavaksi, hauskaksi ja syvästi vapauttavaksi vastaukseksi. Hänen vastauksensa levisi kulovalkean tavoin ja...

Viha-aallon kohteena tämä toimittaja jättää jalkapallon

Toimittaja Vanessa Le Moigne ilmoitti hiljattain lopettavansa jalkapallouutisointinsa jouduttuaan nettikiusaamisen kohteeksi. Syy? Kysymys, jonka hän esitti senegalilaiselle maalivahtille...

"Myrkyllinen maskuliinisuus": feministinen vastaus syntyy sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisessa mediassa feministinen vastahyökkäys organisoituu maskuliinista diskurssia vastaan. Innovatiivisten kampanjoiden, inspiroivien puheiden ja koulutustyökalujen avulla tämä vastaus tarjoaa...

"Liian feministiseksi" pidetty lausunto "ihanteenaisesta" aiheuttaa kiistoja.

Naispuolisen internetin käyttäjän X-palvelussa (entinen Twitter) viraaliksi levinnyt lausunto, jossa hän vertaa miesten odotuksia "ihanteellisesta naisesta" heidän omaan...

© 2025 The Body Optimist