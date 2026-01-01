Etiopiassa nämä naispuoliset skeittaajat haastavat patriarkaatin ja rikkovat perinteitä.

Addis Abeban vilkkailla kaduilla joukko nuoria naisia muuttaa betonirakennukset voimaantumisen leikkikentäksi. Skeittilaudoillaan he luovat uuden polun ja haastavat sukupuolinormeja maassa, jossa julkinen tila on edelleen pitkälti miesvaltainen. Addis Girls Skate on enemmän kuin pelkkä kollektiivi: se on liikkuva manifesti, uhmakas ele naisten vapautta rajoittavia perinteitä vastaan.

Skeittaus, raikas tuulahdus Etiopian asfaltilla

Skeittaus saapui virallisesti Etiopiaan vuonna 2016, kun pääkaupungin ensimmäinen skeittipuisto rakennettiin. Aiemmin se oli kapea laji, jota usein pidettiin ulkomaalaisille varattuna ajanvietteenä, mutta se saavutti nopeasti suosiota poikien keskuudessa. Tyttöjen oli kuitenkin taisteltava oman paikkansa löytämiseksi.

”Idiootti, häpäiset perhettäsi!” kuului kaduilla Edomawit Ashebiriin ja hänen ystäviinsä kohdistettuna . Tämä kritiikki ei koskaan hillinnyt heidän päättäväisyyttään. Heille asfaltilla liukuminen on paljon enemmän kuin urheilua: se on tapa puolustaa oikeuttaan olla olemassa julkisissa tiloissa, vallata kaupunki takaisin. Jokainen temppu, jokainen hyppy on vastarintaa patriarkaattia ja sosiaalisia rajoituksia vastaan.

Hetki vapautta joka lauantai

Joka lauantaiaamu skeittipuisto on varattu yksinomaan heille. Muutaman tunnin ajan he pakenevat perheen ja sosiaalisten rajoitusten armoa, laudan alla jalkojensa alla, pukeutuneina välillä perinteisiin valkoisiin habesha kemis -pukuihin, välillä mukaviin löysiin housuihin ja lenkkareihin.

Addis Girls Skate -kollektiivin perustajajäsen Makdelina Desta tiivistää tämän ainutlaatuisen tunteen: ”Laudalla olen oma itseni, ilman mitään määrättyjä rooleja.” Lydialle, toiselle luistelijalle, ”pyörien ääni tyhjentää mieleni. En enää kuule kritiikkiä tai sivusilmäyksiä.” Olipa kyse sitten ollie-laskusta tai Merkato-markkinoiden rampilta liukumisesta, nämä nuoret naiset uudistavat arkeaan käännökseltä rohkeasti ja itsevarmasti.

Sisarkunta ja tuki tuomitsevassa maailmassa

Vaikka paheksuvat katseet ovat edelleen yleisiä, naispuoliset skeittaajat löytävät turvallisen paikan skeittipuistosta. Tsion muistaa ohikulkijan kutsuneen häntä "paholaiseksi" odottaessaan hänen putoamistaan. Ramppien takana yhteisö on kuitenkin aivan erilainen: pojat ja tytöt jakavat neuvoja ja skeittilautoja rakentaen solidaarisuutta, joka ylittää ennakkoluulot. Maassa, jossa monet naiset katoavat julkisesta elämästä avioliiton solmimisen jälkeen, nämä vuorovaikutukset luovat aidon rohkaisun ja inspiraation verkoston.

Burtekan, ikoni kaikille sukupolville

Burtekan, lempinimeltään "Mamy", on 43-vuotias yksinhuoltajaäiti ja liikkeen ikoninen hahmo. Vaikka häntä pilkataan ikänsä vuoksi, hän jatkaa teini-ikäisten tyttöjen rinnalla ajamista: "En ole kuollut. Minulla on vielä asioita, joiden vuoksi elää." Hänen läsnäolonsa todistaa, ettei minkään elämänvaiheen pitäisi pakottaa vetäytymään tai pyyhkiytymään pois. Nuoremmalle sukupolvelle hän ilmentää mahdollisuutta saada elämänsä hallinta takaisin sosiaalisista rajoituksista riippumatta.

Silppua patriarkaatti: kansainvälinen näkökulma

Sveitsiläinen valokuvaaja Chantal Pinzi dokumentoi näitä skeittaajia projektissaan "Shred the Patriarchy", joka kokosi yhteen tyttöjä niin erilaisista maista kuin Marokosta, Intiasta ja Etiopiasta. Hänen mukaansa skeittaus opettaa sitkeyttä: kaatumista, ylösnousua ja alusta aloittamista. Hawassassa hän tukee Shurrubea, kotikaupunkinsa ainoaa naisskeittaajaa, tuomalla kierrätettyjä skeittilautojaan Berliinistä. Nämä eleet osoittavat, että tyttöjen rohkeus ja päättäväisyys ylittävät rajoja ja kulttuureja.

Elämän oppitunteja pyörien päällä

Skeittaus ei ole vain urheilua; se on elämänkoulu. Sosina Challan perustaman Ethiopian Girl Skatersin ansiosta nuoret saavat akateemista ja emotionaalista tukea. Edomawit ilmaisee asian yksinkertaisesti: "Lakkasin kuuntelemasta niitä, jotka sanovat, ettei se ole meitä varten. Nyt minä skeittaan."

Jokainen näiden nuorten etiopialaisten naisten temppu murtaa muurin, kumoaa stereotypian. Heidän hulmuavat hiuksensa, suora katseensa ja vapaasti virtaavat liikkeensä ilmentävät sukupolvea, joka hylkää rajoitukset. Addis Abebassa pyörien ääni betonilla ei ole enää vain kaupunkien melua: se on uuden löydetyn vapauden ja uudelleen keksityn kohtalon hymni. Nämä skeittaajat todistavat, että uskallus olla oma itsensä, jopa konservatiivisessa kontekstissa, voi muuttaa kaupungin ja ehkä koko maailman, yksi lauta kerrallaan.