"Maskulinismi": "Antifeministinen" retoriikka lisääntyy teini-ikäisten keskuudessa

Nuoret pojat näyttävät altistuvan yhä enemmän antifeministisille ajatuksille, mikä huolestuttaa tutkijoita ja instituutioita. Sosiaalisessa mediassa laajalti leviävä maskuliininen retoriikka vaikuttaa heidän näkemyksiinsä sukupuolisuhteista ja toisinaan muuttaa koulujen ja perheiden ilmapiiriä.

Seksismin huolestuttava lisääntyminen nuorten miesten keskuudessa

Tammikuussa 2026 sukupuolten tasa-arvon korkea neuvosto (HCE) julkaisi vuosittaisen raporttinsa seksismin tilasta Ranskassa. Luvut ovat silmiinpistäviä: 23 % 15–24-vuotiaista miehistä ja 31 % 25–34-vuotiaista uskoo, että miehenä oleminen on tällä hetkellä epäedullinen asia. Tämä käsitys on jyrkässä ristiriidassa nuorten naisten kanssa ja korostaa kasvavaa sukupuolten välistä kuilua tasa-arvokysymyksissä.

Francis Dupuis-Déri, ranskalais-kanadalainen politiikan tutkija ja kirjan "The Crisis of Masculinity: Autopsy of a Tenacious Myth" kirjoittaja, vahvistaa tämän trendin . Le Monden haastattelussa hän toteaa, että "pojat ovat naisvihamielisempiä kuin muutama vuosi sitten" ja että usein juuri heidän äitinsä ja sisarensa kärsivät ensimmäisinä seurauksista. Hänen mukaansa maskuliinisen retoriikan leviäminen myötävaikuttaa merkittävästi tähän kehitykseen.

Maskulinismi, verkossa leviävä ideologia

Maskulinismi esittää miehet feministisen edistyksen ja tasa-arvon puolesta taistelemisen uhreina. Tietyillä videoalustoilla ja sosiaalisessa mediassa tämä retoriikka vetoaa teini-ikäisiin, jotka etsivät identiteettimerkkejä, joskus jopa edistyksellisissä perheissä. Ideologia edistää niin kutsuttua "maskuliinisuuden kriisiä" ja syyttää feminismiä miesten syrjimisestä, olipa kyseessä sitten koulu, työ tai oikeusjärjestelmä. Nämä viestit on usein suunniteltu herättämään epäoikeudenmukaisuuden tai aseman menetyksen tunnetta, mikä vahvistaa tyttöjen ja poikien välistä polarisaatiota.

Vaikutus koulussa ja perheissä

Näiden keskustelujen vaikutus tuntuu kouluissa. Francis Dupuis-Dérin mainitseman tutkimuksen mukaan monet opettajat havaitsevat seksististen tai antifeminististen kommenttien lisääntymistä luokkahuoneissa. Jotkut teini-ikäiset kyseenalaistavat avoimesti sukupuolten tasa-arvoa käsittelevät oppitunnit ja väittävät jopa, että "naisilla on normaalia olla vähemmän oikeuksia" tai että feministit "dominoivat".

Perheissä tämä antifeminismin lisääntyminen luo myös jännitteitä ja asettaa äidit ja sisaret näiden asenteiden etulinjaan. Nämä konfliktit paljastavat, kuinka paljon verkossa leviävät ideat voivat vaikuttaa jokapäiväiseen elämään ja ihmissuhteisiin.

Sukupolvien polarisaatio

Paradoksaalisesti Francis Dupuis-Déri huomauttaa, että "nuoret tytöt reagoivat tähän maskuliinisen diskurssin nousuun samaistumalla feministeihin aiemmin, joskus jo yläasteella". Tämä ilmiö korostaa sukupuolipolarisaatiota ja muuttaa suhteen seksismiin aidoksi sosiaaliseksi ja koulutukselliseksi kysymykseksi.

Tämä kaksoisdynamiikka – maskulinismi joidenkin teini-ikäisten keskuudessa ja feministinen kannanotto nuorten naisten keskuudessa – osoittaa, että tasa-arvokeskustelu ei ole staattista eikä marginaalista. Se on strukturoitu ilmiö, jota sosiaaliset verkostot ja nykyajan yhteiskunnalliset keskustelut ruokkivat.

Koulutuksen ja vuoropuhelun merkitys

Tämän tilanteen valossa asiantuntijat korostavat medialukutaidon koulutuksen, avoimen perheiden sisäisen vuoropuhelun ja vankan sukupuolten tasa-arvoa koskevan opetuksen tarvetta. Näiden keskustelujen taustalla olevien mekanismien ymmärtäminen antaa meille mahdollisuuden tukea nuoria omien arvojensa kehittämisessä ja estää seksististen stereotypioiden leviämistä.

Feminististen teini-ikäisten varhainen esiinmarssi osoittaa myös, että mobilisaatio voi olla positiivista. Yhdistämällä tietoisuuden lisäämistä, koulutusta ja kuuntelemista on mahdollista vähentää polarisaatiota ja edistää kunnioittavia suhteita poikien ja tyttöjen välillä.

Maskulinistisen retoriikan nousu teini-ikäisten keskuudessa ei ole viime kädessä pelkästään "sukupolvien provokaatio". Se paljastaa syvempiä identiteettiin, sosiaaliseen mediaan ja tasa-arvon käsitykseen liittyviä kysymyksiä. Tämä havainto kehottaa siksi asettamaan tasa-arvokasvatuksen koulu- ja perhepolitiikan keskiöön. Tilastojen ja kiistojen lisäksi kyse on tyttöjen ja poikien välisen vuorovaikutuksen laadusta. Vuoropuhelun, ymmärryksen ja kriittisen ajattelun edistämisen avulla on mahdollista muuttaa huolestuttava ilmiö oppimisen ja sosiaalisen edistyksen mahdollisuudeksi.