Maailma ilman miehiä 24 tuntia: satiiria vai aito sydämestä lähtevä huuto?

Mitä jos miehet katoaisivat maan päältä kokonaiseksi päiväksi? Naispuoliset internetin käyttäjät ovat kuvitelleet elämäänsä mieslajin sukupuuton sattuessa, ja se on lähes utopistista. Kävelyä öisin niukoissa vaatteissa, lenkkeilyä metsässä ilman pippurisumutetta, nukkumista ikkunat auki, ulkona olemista ilman rintaliivejä... niin monia näennäisen yksinkertaisia ja viattomia aktiviteetteja, jotka he kieltävät itseltään miesten läsnäollessa. Surullinen todellisuus, joka heijastuu trendaavassa aiheessa.

Maailma ilman miehiä… ja ilman ongelmia

Sosiaalisessa mediassa naiset pohtivat, miltä maailma ilman miehiä näyttäisi, eivätkä heidän tarvinnut kaukaa kuvitellakseen sitä. Ei enää huutoja kaduilla, ei enää huppupäisiä hahmoja seuraamassa meitä metrotunneleissa. Ei enää viipyileviä tuijotuksia tai harhailevia käsiä julkisessa liikenteessä. Ilman miehiä naisten arki tuntuu idylliseltä ja rauhalliselta. Ainakin näin saamme päätellä feministi Em Razzin julkaisun X (entinen Twitter) alle jätetyistä kommenteista.

Hänen kysymyksensä on yksinkertainen: "Mitä tekisit maailmassa ilman miehiä 24 tuntia?" – lause, joka heitetään kuin pommi. Ajatuksena ei ole hävittää miehiä tai lähettää heitä toiselle planeetalle, vaan eristää heidät päiväksi. Joka tapauksessa se ei ole kirjoituksen pääpointti. Tavoite? Antaa naisille ääni ja antaa heidän sanoa ääneen se, mistä he vaikenevat vastakkaisen sukupuolen läsnäollessa. Ja vapauden henkäys puhaltaa pikselien läpi.

Ei, heidän ensimmäinen tekonsa " Barbieland "-yhteiskunnassa ei ole rajaton shoppailu tai loputtomat keskustelut teekupin äärellä. Sitä miehet kuvittelevat. Paitsi että vastaukset tähän skenaarioon ovat paljon maanläheisempiä ja vähemmän vaativia. "Kävellä rakennustyömaan ohi ilman pientä paniikkikohtausta", " Tanssia kaupungissa kello 3 aamuyöllä pelkäämättä henkeni puolesta", "Pukea mitä haluan ilman tunnetta, että vaarannan itseni." Nämä kaikki ovat tuskallisen tavallisia tekoja, joita naiset pitävät "unelmina".

Miehet ovat puolustuskannalla tämän trendin seuratessa

Miehet, joita lasten tarinoissa usein kuvataan kiiltävissä haarniskoissa olevina ritareina ja pelastajina, ovat pikemminkin häiritseviä kuin rauhoittavia. Tämä on johtopäätös, joka voidaan tehdä tästä fiktiivisestä, mutta muuten valaisevasta käsikirjoituksesta. Lisäksi monet verkossa ottivat tämän trendin henkilökohtaisena hyökkäyksenä ja tunsivat pakkoa kostaa. He pahastuivat siitä, että heidät poistettiin kertomuksesta ja heidän poissaoloaan juhlittiin.

”Osta ase, opi puolustamaan itseäsi, äläkä kävele yksin yöllä”, ehdotti eräs internetin käyttäjä, kun naiset jo käyvät itsepuolustuskursseilla ja tekevät rystyshuiskuja kotiavaimistaan. Ironista kyllä, yksi heistä kysyi: ”Mutta kuka sinua suojelisi?” vahvistaakseen tarkoituksen tunnettaan. Termillä ”mies” näyttää tässä olevan kaksoismerkitys.

Yli joka kolmas nainen maailmanlaajuisesti on kokenut miehen tekemää fyysistä väkivaltaa. Sukupuolen perusteella tapahtuville naisten murhille on jopa keksitty termi: naismurha. Ei siis ihme, että naiset sensuroivat itseään päivittäin ja rajoittavat sekä ulkoiluaan että vaatetusvalintojaan.

Keksitty skenaario, joka kuvaa epävarmuuden tunnetta

Miesten tilapäisen katoamisen kuvitteleminen on lähes lempeä tapa ilmaista jotain paljon ankarampaa: jatkuvaa valppautta. Tätä turvallisuuden henkistä taakkaa, jota monet naiset kantavat edes ajattelematta sitä. Viestin lähettäminen kotimatkalla, sijaintinsa jakaminen, puhelun teeskentely kävellessä, kadun ylittäminen , hameen pituuden säätäminen kellonajan mukaan. Nämä ovat näkymättömiä mikrostrategioita, joita trendi korostaa.

”24 tuntia ilman miehiä” -skenaario toimii sosiaalisena satiirina. Se pakottaa meidät esittämään yksinkertaisen mutta syvällisen kysymyksen: miksi naisten vapaus näyttää riippuvan miesten poissaolosta? Pohjimmiltaan tämä trendi ei ole sukupuuton vaatimus eikä sukupuolten välinen taistelu. Se on ajatuskoe, tunnelaboratorio. Maailman kuvitteleminen ilman miehiä 24 tunnin ajan antaa meille mahdollisuuden mitata kaikkea, mitä pidättelemme, kaikkea, mitä sopeudumme, kaikkea, mistä vaiennetaan.

Ja kenties todellinen ongelma ei olekaan kenenkään eliminoiminen, vaan harmonisen maailman luominen, jossa tämä fantasia ei ole enää fantasiaa. Naiset eivät pyydä elämää Huolenarkkojen maailmassa, vain saadakseen saman pääsyn avaruuteen kuin miespuoliset vastineensa, ilman jatkuvaa varuillaan olemista. Sen sijaan, että naisille keksitään uusia suojavarusteita, ehkä on aika puuttua ongelman ytimeen ja kouluttaa miehiä?