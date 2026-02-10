Search here...

"Poikien kasvattaminen muuksi kuin tytöiksi": tämä näyttelijä puhuu usein vähätellystä todellisuudesta

Feminismi
Fabienne Ba.
”Poikia ei kasvateta miehiksi, mutta ei tytöiksi.” Tämä brittiläisen näyttelijä Jameela Jamilin esittämä lausunto herätti keskustelua sosiaalisessa mediassa. Kiistan lisäksi se korostaa ensisijaisesti koulutuksellista todellisuutta, jota edelleen liian usein trivialisoidaan: tapaa, jolla poikia sosiaalistetaan, ja mitä se paljastaa suhteestamme sukupuoleen.

Ajatuksia herättävä lausunto… joka herättää kysymyksiä

Tämä Jameela Jamilin "Reclaiming with Monica Lewinsky" -podcastissa esittämä lausunto herätti lukuisia reaktioita. Jotkut pitivät sitä "provosoivana", toiset "täysin totena". Pohjimmiltaan se vain pukee sanat sanoiksi ikivanhan mekanismin: sen sijaan, että poikia kannustettaisiin kehittämään täysin inhimillisiä ominaisuuksiaan, heitä ensisijaisesti painostetaan etäännyttämään itsensä kaikesta naiseuteen liittyvästä. Itkeminen, epäileminen, avun pyytäminen, hellyyden osoittaminen... kaikkia näitä käyttäytymismalleja pidetään usein yhteensopimattomina yhä idealisoidun maskuliinisuuden kanssa.

Viesti ei ole, että "poikien täytyy muuttua joksikin muuksi", vaan että he ansaitsevat olla kaikkea sitä, mitä he jo ovat: herkkiä, luovia, empaattisia, haavoittuvaisia ja vahvoja samalla kertaa. Se on syvästi kehopositiivinen ja humanistinen visio, joka juhlistaa tunteita vahvuutena, ei heikkoutena.

Kun koulutus luo näkymättömiä rajoja

Lapset saavat hyvin nuoresta iästä lähtien sukupuolisidonnaisia viestejä, joskus hienovaraisia, joskus eksplisiittisiä. Pientä tyttöä kehutaan hänen lempeydestään, pientä poikaa kannustetaan olemaan rohkea. Yksi ryhmä saa nukkeja, toinen autoja. Itkemistä siedetään yhdessä, toisessa sitä ei sallita. Edes tajuamattaan vanhemmat, opettajat, media ja instituutiot kaikki osaltaan vetävät emotionaalisia rajoja.

Monet sukupuolten tasa-arvokasvatuksen asiantuntijat kuitenkin huomauttavat, että tunteet eivät ole sukupuolittuneita. Poika, joka oppii tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan, kehittää suurempaa tunneälyä, vahvempaa kommunikointikykyä ja kunnioittavampia ihmissuhteita. Käänteisesti näiden tilojen epääminen voi vahvistaa vetäytymistä, vihaa tai vaikeuksia pyytää tukea.

Uudelleenmäärittely siitä, mitä "poikana oleminen" tarkoittaa

Näyttelijä ja brittiläisen televisio- ja radiojuontajan Jameela Jamilin esittämä kritiikki ei kohdistu poikiin itseensä, vaan heille esitettyyn rajoittavaan malliin. Poikana olemisen ei pitäisi tarkoittaa "vahvaa olemista muita vastaan", vaan vahvaa itsensä kanssa. Sen ei pitäisi tarkoittaa dominointia, vaan yhteistyötä. Eikä sen pitäisi tarkoittaa omien tunteiden piilottamista, vaan niiden ymmärtämisen ja kanavoimisen oppimista.

Koulutuksen uudelleenajattelu tarkoittaa myös sitä, että pojille annetaan vapaus rakastaa tanssia, piirtämistä, lukemista, urheilua, luonnontieteitä tai kaikkea niitä kerralla. Se tarkoittaa sitä, että heille annetaan mahdollisuus olla herkkiä ilman tuomitsemista, herkkiä ilman pilkkaamista, kunnianhimoisia ilman epärealististen odotusten musertamista. Lyhyesti sanottuna se tarkoittaa sitä, että heille annetaan oikeus olla kokonaisia ihmisiä.

Kiista, mutta ennen kaikkea kutsu

Kuten usein käy, tämä lausunto on aiheuttanut mielipiteitä jakavia piirteitä. Jotkut pitävät sitä "liioitteluna", toiset "häiritsevänä mutta välttämättömänä totuutena". Kiistan lisäksi se avaa arvokkaan tilan pohdinnalle: haluammeko jatkaa lasten kasvattamista jäykkien roolien mukaan vai haluammeko ohjata heitä kohti vapaampaa, lempeämpää ja kunnioittavampaa versiota itsestään ja muista?

Tämä asia koskee sekä poikia että tyttöjä, koska toisen vapauttaminen vapauttaa myös toisen. Irtautumalla jäykistä kaavoista rakennamme yhteiskunnan, jossa jokainen ihminen voi kehittyä itsevarmasti, aidosti ja ystävällisesti.

Pohjimmiltaan poikien kasvattaminen ilman "naisellisuutta" vastaan asettamista tarjoaa heille arvokkaan mahdollisuuden: mahdollisuuden tuntea olonsa mukavaksi kehossaan, tunteissaan ja ihmissuhteissaan. Se antaa heille mahdollisuuden kasvaa vahvan itsetunnon, kyvyn rakastaa terveellä tavalla ja tasapainoisemman maailmankuvan omaavalla lapsella. Entä jos koulutuksen pohjimmiltaan tavoitteena ei olisikaan luoda "oikeita" miehiä tai naisia, vaan kasvattaa tyytyväisiä, herkkiä, itsevarmoja ja kunnioittavia ihmisiä? Ehkä se on Jameela Jamilin lausunnon todellinen viesti, joka herätti niin paljon keskustelua.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Naisten kuvaaminen ilman heidän suostumustaan: kasvava ja huolestuttava ilmiö

