"Viileän tytön" myytti: kun "haluttavana oleminen" tarkoittaa pääasiassa sitä, ettei koskaan aiheuta kohua

Hän rakastaa urheilua, syö innolla, ei koskaan tee kohtauksia ja jopa nauraa, kun hänelle vitsaillaan. "Cool girl" näyttää "keksineen kaiken": hän on kaunis olematta liian ylitsepursuava, naisellinen olematta liian nirso ja saatavilla olematta vaativa. Tämän "viettelevän" persoonan takana piilee paljon vähemmän lumoava kehotus: ennen kaikkea, älä ole vaiva.

Täydellinen nainen… varsinkin kun hän ei pyydä mitään

"Cool girl" -käsitteestä tuli keskeinen kulttuurihahmo sen jälkeen, kun vuonna 2012 julkaistiin menestysromaani, jonka kuuluisassa kohdassa naisia kuvailtiin "hahmoiksi, jotka kykenevät omaksumaan kaikki miehiin oletettavasti vetoavat maut ja käyttäytymismallit". Sittemmin käsite on ylittänyt fiktion rajat. "Cool girl" on se, joka ei vaadi mitään, ei suutu, ei esitä syytöksiä, syö "kuten kaikki muutkin", nauttii urheilusta, hyväksyy kumppaninsa tavat eikä koskaan tunnu tarvitsevan huomiota.

Hänen salaisuutensa? Hän ei vie liikaa tilaa. Ja juuri siitä ongelma alkaa. Koska tämä muotokuva ei niinkään perustu siihen, mitä hän on, vaan kaikkeen siihen, mitä hän kieltää itseltään olemasta: järkyttynyt, vaativa, väsynyt, kunnianhimoinen, haavoittuvainen, eri mieltä oleva tai yksinkertaisesti… monimutkainen kuten kuka tahansa ihminen.

2026: Tervetuloa "valitse minut tyttö" -aikakauteen

Sanasto on kehittynyt. Sosiaalisessa mediassa "cool girl" on huomattavasti väistynyt "pick me girl" -ilmaisun tieltä. Tämä ilmaus kuvaa naista, joka hakee hyväksyntää, erityisesti miehiltä, asettamalla itsensä erilleen muista naisista tai alentamalla heitä. Taustalla oleva mekanismi on kuitenkin edelleen tuttu: tullakseen valituksi, arvostetuksi tai halutuksi, on todistettava, ettei ole "kuin muut".

Varo kuitenkin päinvastaista ansaa. Termiä "valitse minut" käytetään joskus tuomitsemaan naisia, joiden maku tai käytös ei vastaa odotuksia. Yrittämällä tuomita normeja voimme siis luoda uuden tavan kontrolloida naisia. Toisin sanoen: sinun ei tarvitse läpäistä feminismikoetta saadaksesi oikeuden olla olemassa sellaisena kuin olet.

Hiljaisuus siteen säilyttämiseksi: psykologia astuu esiin

Tämä ilmiö ei ole lähtöisin TikTokista, Instagramista tai kauneustrendeistä. Amerikkalainen psykologi Dana Crowley Jack esitti teorian itsensä hiljentämisestä jo vuonna 1991.

Ajatus on yksinkertainen: jotkut ihmiset oppivat laittamaan tarpeensa, tunteensa tai vihansa taka-alalle säilyttääkseen ihmissuhteensa. He pyrkivät välttämään konflikteja, sopeutumaan muiden odotuksiin ja päätyvät mittaamaan omaa arvoaan muiden silmin. Sittemmin tehdyssä tutkimuksessa on tutkittu laajasti tätä mekanismia ja erityisesti yhdistetty se masennusoireisiin.

Yksi keskeinen ero on kuitenkin syytä säilyttää: ajatusta siitä, että naiset kärsivät järjestelmällisesti enemmän kuin miehet, ei ole vahvistettu. Hiljaisuus ei siis ole yksinomaan naisten ilmiö. Toisaalta sosiaaliset normit, jotka kannustavat naisia olemaan miellyttäviä, miellyttäviä ja mukautuvia, ovat edelleen syvästi sukupuolittuneita.

Naisella ei ole mitään roolia

Tässä kohtaa "coolin tytön" myytti menettää lopullisesti hohtonsa. Naisen tehtävä ei ole olla haluttava. Hänen ei tarvitse olla jatkuvasti kaunis, meikattu, hoikka, hyvin hoidettu, hymyilevä, seksikäs, suloinen tai "rento". Eikä hänen tarvitse muuttua patriarkaatin kuvittelemaksi "ihanteelliseksi naiseksi": tarpeeksi vietteleväksi viehättääkseen, mutta ei koskaan tarpeeksi itsevarmaksi ollakseen häiritsevä.

Hän saattaa rakastaa meikkiä tai olla käyttämättä sitä koskaan. Hän saattaa rakastaa mekkoja tai asua lenkkareissa. Hän voi urheilla tai vihata niitä. Hän voi nauttia ruoasta, muuttaa mieltään, sanoa ei, asettaa rajoja, ottaa tilaa, suuttua, pitää huonoja päiviä. Ja ennen kaikkea hän ei ehkä ole haluttava. Koska hänen olemassaolonsa ei riipu siitä, että hänet valitaan.

Todellista luksusta? Mahdollisuutta olla täysin oma itsesi.

Ongelma ei ole rentous, urheilullinen, "naisellinen", spontaanius tai konfliktien vastenmielisyys. Nämä piirteet voivat olla täysin aitoja ja iloisia, kun ne todella heijastavat toiveitasi. Ongelma syntyy, kun niistä tulee puku, jota käytät rakastettuna olemisen toivossa. Pyrkimykselläsi jatkuvasti olla nainen, joka ei koskaan aiheuta ongelmia, päädyt pyyhkimään pois mieltymyksesi, rajasi ja persoonallisuutesi. Mutta terve parisuhde ei tarvitse "täydellisesti kiillotettua" ihmistä; se tarvitsee kaksi ihmistä, jotka kykenevät olemaan olemassa täysillä.

Todellinen vapaus ei siis välttämättä ole "cooliksi tytöksi" tulemista. Kyse on siitä, ettei sinun enää tarvitse olla cool ollaksesi arvokas. Sinulla on oikeus olla haluttava tai olla olematta. Pukeutua hienosti tai olla pukeutumatta. Rento joinakin päivinä ja rehellisesti sanottuna vähemmän toisina. Lyhyesti sanottuna: ennen kaikkea sinulla on oikeus olla ihminen, ei rooli.