"Voimmeko normalisoida naisten karvoituksen?": Internetin käyttäjät kertovat mielipiteitään

Feminismi
Fabienne Baure
Photo d'illustration : Samson Katt / Pexels

Naisilla on vartalon karvoitusta. Miehilläkin on. Silti tämä biologinen todellisuus ruokkii edelleen keskusteluja ja kommentteja, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Yksinkertainen verkossa julkaistu kysymys sytytti hiljattain uudelleen keskustelun, joka ulottuu paljon vartalon karvoitusta pidemmälle: vapauteen tehdä kehollaan mitä haluaa ilman painostusta tai tuomitsemista.

Onko naisten vartalon karvaton kasvu ongelma?

Kaikki alkoi yksinkertaisesta kysymyksestä: "Voimmeko normalisoida naisten vartalon karvoitusta?" Muutamassa tunnissa reaktiot moninkertaistuivat. Tuhannet internetin käyttäjät jakoivat näkökulmiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan naisten vartalon karvoitukseen liittyvistä edelleen vallitsevista paineista. Lopulta monet uskovat, että asiasta ei pitäisi edes keskustella. Vartalon karvat ovat osa ihmiskehoa sukupuolesta riippumatta. Naiset syntyvät karvat jaloissa, kainaloissa tai muissa kehon osissa, ja se on täysin normaalia.

Henkilökohtainen valinta, ei velvollisuus

Todistuksissa yksi viesti toistuu toistuvasti: jokaisen naisen tulisi voida tehdä sitä, mikä hänelle sopii, ilman että hänen tarvitsee perustella itseään. Jotkut naiset nauttivat parranajosta tai vahauksesta, koska heistä tuntuu paremmalta niin. Toiset taas haluavat säilyttää luonnollisen karvoituksensa. Eikä ole olemassa "oikeaa" tai "väärää" tapaa tehdä sitä. Olennaista on, että tämä valinta perustuu henkilökohtaiseen haluun, eikä pelkoon siitä, miten muut näkevät hänet, tai kauneusstandardeihin, jotka edelleen usein asettavat "täydellisen sileän" ihon "naisellinen ihanne" -asemaan.

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Nämä sanelut ovat edelleen hyvin läsnä.

Vaikka asenteet ovat muuttumassa, monet ihmiset sanovat kasvaneensa ajatuksen kanssa, että naisen "pitäisi" olla kalju. Jotkut selittävät, että he aloittivat hyvin nuorena, joskus jopa murrosiässä, välttääkseen kiusaamista tai kommentteja. Toiset internetin käyttäjät myöntävät tuntevansa edelleen pelkoa ennen rannalle menemistä tai jalkoja tai kainaloita paljastavien vaatteiden käyttämistä. Tähän lisätään sosiaalisen median kommentit, joissa yksinkertainen kuva naisesta, jolla on karvoja, voi silti laukaista kritiikkitulvan. Monet tuomitsevat tämän tavan arvostella muiden ihmisten (erityisesti naisten) kehoja, vaikka se on luonnollinen ominaisuus.

Kehon karvoituksella ei ole mitään tekemistä hygienian kanssa.

Keskusteluissa on laajalti kyseenalaistettu myös ajatus kehon karvojen ja huonon hygienian välisestä yhteydestä. Verkkokäyttäjät huomauttavat, että kehon karvojen läsnäolo ei tarkoita vähemmän puhtautta. Hygienia riippuu siistiytymistottumuksista, ei karvojen olemassaolosta tai puuttumisesta. Tämä jatkuva hämmennys kuitenkin ruokkii tiettyjä ennakkoluuloja.

Kehon kehitystä kuvaava esitys

Yhä useammat sisällöntuottajat, mallit ja julkisuuden henkilöt näyttävät karvoituksensa yrittämättä piilottaa sitä. Nämä kuvat antavat joillekin naisille mahdollisuuden nähdä itsensä heijastuvan monimuotoisemmissa kehon esityksissä. Ilman uutta ihannetta tämä näkyvyys vain muistuttaa meitä siitä, että on olemassa erilaisia tapoja elää kehossaan ja että kaikki ansaitsevat saman kunnioituksen.

@sirenessence Vastaa käyttäjälle @MG Tulkaa, rakastetaan vartalon karvojamme ❤️❤️ #vartalonkarvat #feminismi #foryou #fyp ♬ Luonnollisia tunteita - Muspace Lofi

Mitä jos vain lakkaisimme tuomitsemasta?

Pohjimmiltaan tämä keskustelu ei koske pelkästään kehon karvoja. Se kyseenalaistaa suhteemme kehoomme, kauneusstandardit ja yksilönvapauden. Parranajo, vahaus, vahaus vain tiettyinä aikoina tai ei mitään tekemistä: kaikki nämä vaihtoehdot ovat oikeutettuja. Normaalina ei kuitenkaan pitäisi enää pitää niitä määräyksiä, jotka sanelevat, miltä naisten kehojen tulisi näyttää, eikä myöskään tuomioita, jotka edelleen liittyvät niistä poikkeaviin.

Koska viime kädessä vartalon karvoituksesta ei pitäisi kiistellä. Se on osa ihmiskehoa. Todellinen ongelma on muualla: annetaan kaikille mahdollisuus tehdä omat valintansa vapaasti, itse, ilman sosiaalista painetta ja ilman, että heidän tarvitsee sietää tuntemattomien kommentteja, sekä tosielämässä että sosiaalisessa mediassa.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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