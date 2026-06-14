"Tämä ei ole huumoria": naisten vartaloita käsittelevien vitsien trendi raivostuttaa internetin käyttäjiä

Sosiaalisessa mediassa on jo useiden kuukausien ajan keskusteltu jostakin uudesta trendistä. Miehet poseeraavat maitotölkit suussaan ja leikkivät naisten rintojen koolla. Jotkut pitävät sitä vitsinä, mutta monet internetin käyttäjät pitävät sitä uutena vartalon häpeän muotona.

Viraali trendi, joka ei ole hauska kenellekään

Mekanismi on yhtä yksinkertainen kuin ongelmallinenkin. Tuhansien ihmisten jakamat videot leikittelevät sillä tosiasialla, että joillakin naisilla on suuremmat – tai päinvastoin vähemmän kehittyneet – rinnat kuin toisilla. Kaikki tämä esitetään humoristisesti, yksinkertaisena "sisältönä", jonka tarkoituksena on levitä viraaliksi. Mutta juuri se on niin järkyttävää. Sosiaalisessa mediassa monet käyttäjät ovat tuominneet trendin ja huomauttaneet, että se typistää naiset jälleen kerran tiettyyn kehonosaan. Se on mekanismi, joka on yhtä vanha kuin pilkka itse, mutta jota nykyaikaiset työkalut – lyhyet viraalivideot, sisällön rahaksi muuttaminen, algoritmit – vahvistavat valtavassa mittakaavassa. Ja tekevät sen hallitsemisesta entistä vaikeampaa.

Kehon häpeä, pitkään banalisoitu väkivallan muoto

Tämän tietyn trendin lisäksi sen herättämä keskustelu korostaa laajempaa todellisuutta: kehonkuvakulttuurin sitkeyttä, jolle naiset ovat edelleen laajalti alttiina, erityisesti verkossa. Useiden viime vuosina tehtyjen yhteiskuntatieteellisten tutkimusten mukaan jopa 90 % kyselyyn vastanneista nuorista naisista kertoi joutuneensa pyytämättä pilkan tai ulkonäköään koskevien kommenttien kohteeksi. Seuraukset ovat lukuisia ja hyvin dokumentoituja: muuttunut minäkuva, syömishäiriöt, sosiaalinen ahdistuneisuus ja masennus. Tämän tyyppinen pilkka ei ole pelkästään "ironista", vaan se jättää pysyviä arpia, erityisesti teini-ikäisiin tyttöihin – näiden alustojen ensisijaisiin käyttäjiin ja kohteisiin.

Bumerangi-argumentti: "Mutta naisetkin tekevät niin."

Trendiä kritisoivien videoiden kommenteissa toistuu jatkuvasti yksi argumentti: naisetkin vitsailevat tietyistä miesominaisuuksista. Siksi "miksi emme voi tehdä pilaa heidän rinnoistaan?" Tämä logiikka tarkoittaa sitä, että kaksi väärää tekee yhden oikean.

Asiantuntijoiden vastaus on kuitenkin johdonmukainen. Kehohäpeä, kohdistuipa se sitten naisiin tai miehiin, on edelleen väkivallan muoto ja vallankäytön mekanismi – usein kumpuaen tekijän epävarmuuden tunteesta. Vastavuoroinen pilkka ei tee mitään tyhjäksi; se vain pitkittää kierrettä, jossa nöyryytyksestä tulee vähitellen normi. Juuri tästä trendin kriitikot syyttävät sen kannattajia.

Kohti kollektiivista vastuuta sosiaalisessa mediassa

Sosiaalinen media kukoistaa suosion ansiosta, ja sen arkkitehtuuri itsessään kannustaa viraalisuuteen – sisällöstä riippumatta. Mutta sisällön viraalisuus ei sinänsä ole moraalinen argumentti. Käyttäjä voi hyvinkin päättää olla jakamatta trendiä, joka perustuu muiden kuvaamiseen. Tätä asiaa ovat jo korostaneet useat feministiset ryhmät, jotka kehottavat käyttäjiä tarkastelemaan omaa rooliaan nöyryyttävän sisällön leviämisessä.

Se on myös vastuu, jota alustojen itsensä on vaikea kantaa. Vaikka osa väkivaltaisesta tai eksplisiittisestä sisällöstä moderoidaan nopeasti, seksistiset tai lihavuutta vastustavat vitsit jäävät suurelta osin automaattisten suodattimien läpi.

Tämä uusi trendi ei varmasti jää sosiaalisen median historiaan. Mutta se epäsuorasti kuvaa vaatimusta, joka ansaitsee painottaa yhä uudelleen ja uudelleen: naisten vartalot – olivatpa ne millaisia tahansa tai millainen niiden muoto tahansa – eivät ole julkisen pilkan kohteena. Ja sananvapautta ei pitäisi koskaan käyttää kollektiivisen pilkan oikeuttamiseen.