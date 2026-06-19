Nämä naiset rakentavat omat tietokoneensa paetakseen algoritmeja

Aikana, jolloin puhelimemme, tietokoneemme ja älykellomme ovat muuttuneet pelkiksi tiedonlouhintalaitteiksi, joukko nuoria naisia on päättänyt etäännyttää itsensä. TikTokissa ja Instagramissa he rakentavat omia tietokoneitaan ja sijoittavat ne simpukankuoriin, meikkipaletteihin tai helmillä koristeltuihin käsilaukkuihin. "Cyberdeck girlsiksi" nimetty liike on räjähtänyt suosioon viime kuukausina ja kerännyt jo kymmeniä miljoonia katselukertoja. Vaaleanpunaisen ja helmiäishohtoisen estetiikan takana avautuu aito poliittinen kannanotto – feministinen, valvonnan vastainen ja syvästi iloinen.

Cyberdecks: paluu kyberpunk-fiktion juurille

Termi "cyberdeck" on kaikkea muuta kuin viaton. Sen keksi tieteiskirjailija William Gibson vuonna 1984 kulttiromaanissaan "Neuromancer", jossa hakkerit navigoivat digitaalisessa matriisissa käyttämällä pienoiskokoisia, itse tehtyjä henkilökohtaisia tietokoneita. Neljäkymmentä vuotta myöhemmin nuoret tekijät ovat ottaneet konseptin omakseen, mutta tällä kertaa synkkä, teollinen kyberpunk-estetiikka on hyllytetty pastellisävyjen, vaaleanpunaisten simpukoiden ja merenneitomaisten yksityiskohtien tieltä.

Käytännössä kyberkortti koostuu yksinkertaisista osista: Raspberry Pi -nanotietokoneesta (tulitikkuaskin kokoisesta elektronisesta piirilevystä), pienestä näytöstä, mekaanisesta näppäimistöstä, akusta ja luojan itsensä valitsemasta kotelosta. Kaikki tämä usein alle 200 euron hintaan. Nämä koneet ovat tarkoituksella "epäkäytännöllisiä ja tehottomia" verrattuna tavalliseen kannettavaan tietokoneeseen – harkittu valinta teknologiakulttuurissa, joka on pakkomielteinen optimoinnista hinnalla millä hyvänsä.

Kun simpukasta tulee tietokone

Tämän trendin kiehtova ominaisuus on laitteiden rajaton luovuus. Eräs CC, joka kuvailee itseään "avoimen lähdekoodin pahikseksi" ja ylläpitää Bimbo Tech -blogia , teki liikkeen tunnetuksi "P-Sea SeaShell" -nimisellä kyberkannellaan, joka on vaaleanpunaisen simpukan sisään rakennettu ja toimii vuorotellen Tamagotchina, e-kirjojen lukulaitteena, Markdown-muistiinpanojen editorina ja palvelimen monitorina. Yhdistettynä paikalliseen tekoälyyn ja VPN-verkkoon laite mahdollistaa luojansa tehdä kaiken ilman, että hän on koskaan riippuvainen tärkeimmistä alustoista.

Luoja Annike Tan, joka tunnetaan myös TikTokissa Ube Boobeyna , suunnitteli "merenneito"-kyberdekin, jossa on kultaisia yksityiskohtia ja näppäimistön alla helmiä. Hänen ironisesti "Cunty cyberdeck" -niminen videonsa on kerännyt kymmeniä miljoonia katselukertoja. Nuori newyorkilainen ohjelmistoinsinööri Brianna ohjelmoi mini-baristapelin vaaleanpunaisen Dunkin' Boxin sisään. Toiset tekevät samaa Hello Kitty -laatikoilla, kumiankoilla tai vanhoilla muovisilla meikkiastioilla. Idea on yksinkertainen: muuttaa valtakulttuurissa "tyttömäiseksi" ja siten turhamaiseksi katsottu asia vallan välineeksi.

Poliittinen vastaus Piilaaksoon

Estetiikan lisäksi nämä luomukset kantavat mukanaan todellisen manifestin amerikkalaisten teknologiajättien tyrkyttämään kulttuuriin. Teknologiateollisuus on vuosikymmenten ajan myynyt ajatusta, että "oikea" kone on minimalistinen, toimiva, anonyymi ja maskuliininen alumiininen suorakulmio. Estetiikka, joka on kalibroitu tuottavuutta varten, ei koskaan kauneutta tai henkilökohtaista yhteyttä varten.

Kyberkannen tytöt ottavat suoran kannan tätä filosofiaa vastaan. Heidän koneensa ovat ainutlaatuisia, hauraita, henkilökohtaisia ja merkittyjä. Nämä esineet on suunniteltu "muistuttamaan luojaansa" sen sijaan, että ne selviäisivät ydintalvesta. Ja tämän iloisen uudelleenomistuksen takana on myös suora hyökkäys optimoinnin ja suorituskyvyn kulttuuria vastaan, joka on jäsentänyt Piilaaksoa viimeiset kolmekymmentä vuotta.

Jatkuvaa seksismiä teknologia-alalla uhrien kertomana

Liike ei todennäköisesti olisi levinnyt niin laajalti ilman seksismin sitkeyttä perinteisissä teknologiayhteisöissä. Esimerkiksi Creator CC kertoo avoimesti miehiltä saamistaan ylimielisistä kommenteista erikoistuneilla foorumeilla: "Eräs Redditin kaveri sanoi minulle: 'Rakensit ensimmäisen tietokoneesi kuukausi sitten, rauhoitu.' Paitsi että olen rakentanut PC:itä vuosia", hän uskoutuu. Kyseinen mies lopulta pyysi anteeksi ja osti piirilevyn hänen seuraavaa projektiaan varten.

Tämä anekdootti on kaikkea muuta kuin triviaali. Se kuvaa pitkään dokumentoitua todellisuutta: elektroniikka-, laitteisto- ja hakkerointiyhteisöt ovat historiallisesti olleet naisille vihamielisiä tiloja, joissa jokainen taito on pitänyt todistaa kaksi kertaa useammin kuin miespuolisen vastineen. Juuri tätä kyberkannen tytöt mullistavat rakentamalla oman yhteisönsä, jakamalla omia tutoriaalejaan ja ohittamalla perinteiset sivustot, kuten Redditin. Hashtagista #techbygirls on tullut tämän uuden solidaarisuuden merkki.

Tekoälyn ja valvonnan vastainen: digitaalisen itsemääräämisoikeuden manifesti

Jos tämä trendi on käynnissä juuri nyt, se ei ole sattumaa. Se osuu yksiin generatiivisen tekoälyn räjähdysmäisen kasvun kanssa, jonka seuraukset valvonnan, energiankulutuksen ja luovan datan louhinnan kannalta alkavat aiheuttaa vakavaa huolta.

”En halua Meta AI -laseja. Haluan hakkeroida kirjoja pienessä, koristellussa simpukankuoressa. Kukaan ei voi katsoa minua sieltä”, tiivistää luoja Sarahbelle Kim . Tämä samanaikaisesti hauska ja suora lausunto kiteyttää liikkeen koko poliittisen projektin: työkalujen takaisinvaltaamisen, oman datan säilyttämisen kotona ja kieltäytymisen suurten alustojen algoritmien syöttämisestä.

Käytännössä tämä tarkoittaa hyvin erityisiä käytäntöjä: omaa palvelinten ylläpitoa, paikallista tekoälyä (mallien suorittamista omalla koneella pilven sijaan), mukautettuja käyttöjärjestelmiä, avoimen lähdekoodin opetusohjelmien jakamista ja mesh VPN -verkkoja. Todellinen hiljainen vallankumous, jota ohjaavat juottimet ja helmiäishohtoinen maali.

Yhteisö, joka jakaa ja oppii

Liikkeen toinen vahvuus on sen opettavainen lähestymistapa. TikTokissa, Instagramissa ja blogeissa, kuten Bimbo Techissä, nämä tekijät jakavat tutoriaalejaan, virheitään, ostoksiaan ja vinkkejään. Mitään tietoa ei pidetä omana tietonaan. Kokoamisoppaat sisältävät linkit jokaiseen komponenttiin, yksityiskohtaiset ostoslistat ja selitykset, jotka on räätälöity niille, jotka eivät ole perehtyneet muistikortteihin tai emolevyihin.

Annike Tanin mukaan noin kolme neljäsosaa tätä liikettä seuraavasta yleisöstä on naisia. Tämä on merkittävä tilastotieto alalla, jolla tilastollisesti naiset edustavat vain 20–25 prosenttia ammattilaisista. Ja uusi yhteisö näyttää olevan täysin tietoinen siitä, mitä se rakentaa: rinnakkaista, feminististä, avointa ja helposti saavutettavaa koulua, joka kouluttaa naispuolisia teknikkoja, joita koulutus- ja ammatillinen järjestelmä on pitkään lannistanut.

Iloinen vallankumous, joka on vasta alussa

Jokaisella aikakaudella on omat vastarinnan keinonsa. Jokaisella naissukupolvella on oma kieltäytymisensä odottaa lupaa. Cyberdeck-tytöt eivät ilmestyneet tyhjästä: he ovat osa pitkää naisten perinnettä, jotka ymmärsivät ennen muita, että äänen saamiseksi piti ensin rakentaa kone sitä kantamaan. Eilen niitä olivat salaiset painokoneet ja piraattiradioasemat. Tänään niitä ovat Raspberry Pi -levyt. Muoto muuttuu. Ele pysyy samana: ottaa hallinta takaisin, hylätä järjestelmä, siirtää se tuleville.

Simpukankuoressa, meikkipaletissa, kumiankassa – se on itse asiassa kokonainen maailma, jota ollaan keksimässä uudelleen. Maailma, jossa teknologinen tietämys ei ole enää vain harvojen ja valittujen monopolisoimaa. Maailma, jossa kauneutta, haurautta ja tee-se-itse-asioita ei enää suhtauduta epäillen. Maailma, ennen kaikkea, jossa koneistamme tulee todellakin jälleen meidän.

Jää nähtäväksi, onnistuuko tämä hiljainen vallankumous leviämään sen synnyttäneiden näyttöjen ulkopuolelle. Ottavatko algoritmit lopulta, kuten ne niin helposti tekevät, liikkeen estetiikan omakseen vain imeäkseen siitä sen sisällöstä. Lanseeraavatko valmistajat huomenna itse sertifioimansa "simpukankuorikokoelman", jossa ei ole jälkeäkään erimielisyydestä.

Mutta toistaiseksi yksi asia on varma: nämä nuoret naiset eivät enää kysy lupaa. He rakentavat, jakavat ja siirtävät tietoa eteenpäin. Ja aikakaudella, jolloin huomiosta on tullut tietämättämme louhittu resurssi, jossa tekninen osaaminen on pitkälti miesten omaisuutta, jossa jokainen sovellus haluaa myydä meille jotain tai luokitella meidät, tämä ele on feministinen teko. Kyse on maailman keksimisen jatkamisesta sen sijaan, että odottaisimme jonkun muun tekevän sen puolestamme.