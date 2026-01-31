Nämä perheet elävät tiukkojen sääntöjen mukaan, usein verrattuina toisen vuosisadan elämäntapaan.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon mormoniperheet elävät tiukkojen uskonnollisten periaatteiden mukaisesti, jotka toisinaan tuovat mieleen 1800-luvun arvoja. He jakavat usein näitä hetkiä sosiaalisessa mediassa "mormonivaikuttajien" kautta.

Kodifioidut ja konservatiiviset elämänsäännöt

Mormonit välttävät kahvia, teetä, tupakkaa ja huumeita viisauden sanan mukaisen terveyssäännöstön mukaisesti. He maksavat kymmenykset eli antavat 10 % tuloistaan kirkolle ja noudattavat kuukausittaista 24 tunnin paastoa, jossa he pidättäytyvät ruoasta ja juomasta. Säästetyt rahat lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen (paastouhrit). Nuoria kannustetaan myös odottamaan vähintään 16 vuoden ikään asti ennen seurustelua ja asettamaan etusijalle vakavat suhteet, jotka johtavat avioliittoon, jota usein juhlitaan temppelissä.

Perhe on yhteisölle keskeinen asia, ja avioliittoa ja lapsia arvostetaan suuresti. Jäseniä kannustetaan myös omaksumaan vaatimaton ulkonäkö: ei tatuointeja, naisilla vain yhdet korvakorut ja heillä on vaatimattomat vaatteet. Tiettyjen temppeliseremonioiden jälkeen he käyttävät uskonnollisia alusvaatteita, joita kutsutaan vaatteiksi ja jotka ovat hengellisen sitoutumisen symboleja.

Iankaikkinen perhe uskomusten ytimessä

Temppeliavioliitto sinetöi liitot "ajaksi ja iankaikkisuudeksi", mikä mahdollistaa – hartaimmin hartaille – kuolemanjälkeisen perheenyhdistämisen taivaallisessa valtakunnassa. Lapset "sinetöidään" rituaalisesti vanhempiinsa; sukututkimus ja sijaiskasteet vainajien puolesta vahvistavat tätä sukupolvien välistä sidettä.

Perhe on etusijalla, ja lisääntyminen nähdään "jumalallisena tehtävänä" ja lasten kasvattaminen tärkeänä hengellisenä velvollisuutena. Perheyksikköä pidetään siis jumalallisen suunnitelman perusyksikkönä: se on samanaikaisesti rakkauden, moraalisen oppimisen ja uskon välittämisen paikka. Perheen rooleja arvostetaan suuresti, ja ihanteena vakaasta kodista on uskonnollinen sitoutuminen, perheen rukous ja aktiivinen osallistuminen kirkon elämään. Näin ollen perhe ei ole pelkästään sosiaalinen instituutio, vaan pyhä todellisuus, joka on tarkoitettu kestämään kuoleman jälkeen.

Vahva läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Vaikka he väittävät olevansa vaatimattomia, monet mormonit investoivat paljon Instagramiin, TikTokiin ja YouTubeen esitelläkseen harmonista ja hyveellistä elämää: huolella valittuja vaatimattomia vaatteita, tasapainoisia perheen ateriaita, päivittäisiä rukouksia ja hyvinvointirutiineja. Tämä sisältö luo lempeän, järjestelmällisen ja rauhoittavan estetiikan, joka vetoaa laajaan yleisöön uskonnollisen yhteisönsä ulkopuolella.

Mormonien "traditionaaliset vaimot", joita usein tuodaan esiin tai vahvistetaan tosi-tv-ohjelmissa ja sosiaalisen median alustoilla, ilmentävät vahvaa paluuta perinteisiin perherooleihin: pitkiin mekkoihin, retrokampauksiin, huolellisesti sisustettuihin sisustuksiin, kotiopetukseen ja äitiyden korostamiseen. Vuoteen 2025 mennessä nämä hahmot ovat keränneet miljoonia katselukertoja ja niistä on tullut todellisia "pehmeän konservatismin" vaikuttajia, jossa hengellisyys, vintage-estetiikka ja kotimainen esiintyminen sulautuvat kertomukseen, joka on sekä nostalginen että täydellisesti mukautettu nykyajan digitaalisiin koodeihin.

Lyhyesti sanottuna nämä mormoniperheet jatkavat uskon varaan rakennettua elämäntapaa, jossa viktoriaaninen ankaruus yhdistyy digitaaliseen modernismiin. Heidän läsnäolonsa verkossa, aitouden ja idealisoinnin rajamailla tasapainoillen, kiehtoo yhtä paljon kuin se herättää kysymyksiä hyperyhteyden täyttämästä aikakaudestamme.