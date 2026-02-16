"Itsekkääksi" pidetty urheilijan pyyntö kilpailla vuoden 2026 olympialaisissa herättää keskustelua.

22-vuotias kiinalais-amerikkalainen freestyle-hiihtäjä Eileen Gu, joka edustaa Kiinaa, on kohun keskipisteenä Milanon Cortinan talviolympialaisissa 2026. Ainoana naisena, joka on rekisteröitynyt kaikkiin kolmeen freestyle-lajiin – slopestyleen, halfpipeen ja big airiin – hän on avoimesti arvostellut järjestäjiä kaaduttuaan hypyn aikana big air -karsinnoissa 14. helmikuuta, rikkoutunutta suksia ja pudotettuaan hänet alustavasti sijalle 17.

"Olympialaisten pitäisi juhlistaa kunnianhimoa, ei rangaista siitä."

Voitettuaan jo aiemmin viikolla hopeaa slopestylessa Eileen Gu ilmaisi pettymyksensä "riittävän harjoittelun puutteesta ennen halfpipe-finaalia" ja vaati "kalenterin uudelleenjärjestelyä, jotta harjoittelua olisi enemmän" – pyynnön, jonka FIS (Kansainvälinen hiihtoliitto) on sittemmin hylännyt.

”Olen pettynyt FIS:ään”, Eileen Gu kertoi toimittajille tapahtuman jälkeen. ”Olympialaisten tulisi ilmentää pyrkimystä, ja poikkeuksellisen tekemisen pitäisi olla juhlittavaa eikä rangaista”, hän lisäsi ja kritisoi ”todella epäreilua aikataulua, joka rankaisisi erinomaisuutta” siitä, että uskalletaan tavoitella kolmea tapahtumaa.

FIS vastasi tiedottajansa Bruno Sassin välityksellä, että "kaikki on pyritty mahdollistamaan optimaalinen harjoittelu", mutta että "useita lajeja valitsevien urheilijoiden kohdalla konfliktit ovat joskus väistämättömiä". Karsintoihin oli suunniteltu kolme harjoituskertaa, enemmän kuin tyypillisissä maailmancup-kilpailuissa.

Katso tämä postaus Instagramissa Eileenin 🖤🌈🧊🐲 (@eileengu) jakama julkaisu

Syytöksiä itsekkyydestä ja rajua kritiikkiä

Tämä kanta herätti nopeasti eripuraa: monet fanit ja tarkkailijat pitivät sitä "itsekkäänä" ja syyttivät Eileen Guta "etuuskohtelun vaatimisesta urheilun reiluuden kustannuksella". New York Postin artikkelin mukaan häntä syytetään "halusta järjestää tapahtumia aikataulunsa mukaan", mikä korostaa jännitteitä, jotka liittyvät hänen asemaansa erittäin palkattuna supertähtenä – hän ansaitsi 23 miljoonaa dollaria vuonna 2025 ja arvioitiin saavan useiden miljoonien dollarien rahoituksen Kiinan hallitukselta.

Nämä kritiikit korostavat myös hänen kiistanalaista matkaansa: muutto Yhdysvalloista Kiinaan vuonna 2019 herättää keskustelua uskollisuudesta ja monipuolisille urheilijoille tiukkojen olympiasääntöjen edessä myönnetyistä etuoikeuksista.

Eileen Gun kapina FIS:iä vastaan kiteyttää viime kädessä vuoden 2026 olympialaisten keskeiset kysymykset: yksilön kunnianhimon vs. kollektiivisen oikeudenmukaisuuden. Vaikka hänen poikkeukselliset suorituksensa ansaitsevat ihailua, hänen vaatimuksensa ovat kiistanalaisia ja jakavat mielipiteitä, ja jotkut pitävät niitä puhtaana itsekkyytenä.