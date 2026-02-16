Search here...

"Itsekkääksi" pidetty urheilijan pyyntö kilpailla vuoden 2026 olympialaisissa herättää keskustelua.

Yhteiskunta
Anaëlle G.
@eileengu/Instagram

22-vuotias kiinalais-amerikkalainen freestyle-hiihtäjä Eileen Gu, joka edustaa Kiinaa, on kohun keskipisteenä Milanon Cortinan talviolympialaisissa 2026. Ainoana naisena, joka on rekisteröitynyt kaikkiin kolmeen freestyle-lajiin – slopestyleen, halfpipeen ja big airiin – hän on avoimesti arvostellut järjestäjiä kaaduttuaan hypyn aikana big air -karsinnoissa 14. helmikuuta, rikkoutunutta suksia ja pudotettuaan hänet alustavasti sijalle 17.

"Olympialaisten pitäisi juhlistaa kunnianhimoa, ei rangaista siitä."

Voitettuaan jo aiemmin viikolla hopeaa slopestylessa Eileen Gu ilmaisi pettymyksensä "riittävän harjoittelun puutteesta ennen halfpipe-finaalia" ja vaati "kalenterin uudelleenjärjestelyä, jotta harjoittelua olisi enemmän" – pyynnön, jonka FIS (Kansainvälinen hiihtoliitto) on sittemmin hylännyt.

”Olen pettynyt FIS:ään”, Eileen Gu kertoi toimittajille tapahtuman jälkeen. ”Olympialaisten tulisi ilmentää pyrkimystä, ja poikkeuksellisen tekemisen pitäisi olla juhlittavaa eikä rangaista”, hän lisäsi ja kritisoi ”todella epäreilua aikataulua, joka rankaisisi erinomaisuutta” siitä, että uskalletaan tavoitella kolmea tapahtumaa.

FIS vastasi tiedottajansa Bruno Sassin välityksellä, että "kaikki on pyritty mahdollistamaan optimaalinen harjoittelu", mutta että "useita lajeja valitsevien urheilijoiden kohdalla konfliktit ovat joskus väistämättömiä". Karsintoihin oli suunniteltu kolme harjoituskertaa, enemmän kuin tyypillisissä maailmancup-kilpailuissa.

Katso tämä postaus Instagramissa

Eileenin 🖤🌈🧊🐲 (@eileengu) jakama julkaisu

Syytöksiä itsekkyydestä ja rajua kritiikkiä

Tämä kanta herätti nopeasti eripuraa: monet fanit ja tarkkailijat pitivät sitä "itsekkäänä" ja syyttivät Eileen Guta "etuuskohtelun vaatimisesta urheilun reiluuden kustannuksella". New York Postin artikkelin mukaan häntä syytetään "halusta järjestää tapahtumia aikataulunsa mukaan", mikä korostaa jännitteitä, jotka liittyvät hänen asemaansa erittäin palkattuna supertähtenä – hän ansaitsi 23 miljoonaa dollaria vuonna 2025 ja arvioitiin saavan useiden miljoonien dollarien rahoituksen Kiinan hallitukselta.

Nämä kritiikit korostavat myös hänen kiistanalaista matkaansa: muutto Yhdysvalloista Kiinaan vuonna 2019 herättää keskustelua uskollisuudesta ja monipuolisille urheilijoille tiukkojen olympiasääntöjen edessä myönnetyistä etuoikeuksista.

Eileen Gun kapina FIS:iä vastaan kiteyttää viime kädessä vuoden 2026 olympialaisten keskeiset kysymykset: yksilön kunnianhimon vs. kollektiivisen oikeudenmukaisuuden. Vaikka hänen poikkeukselliset suorituksensa ansaitsevat ihailua, hänen vaatimuksensa ovat kiistanalaisia ja jakavat mielipiteitä, ja jotkut pitävät niitä puhtaana itsekkyytenä.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Article précédent
Hiljainen kilpailu anopin kanssa: mitä psykologit havaitsevat useimmiten

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hiljainen kilpailu anopin kanssa: mitä psykologit havaitsevat useimmiten

Beckhamin tapaus on ollut otsikoissa jo useiden viikkojen ajan. Tämä paljon julkisuutta saanut perhekonflikti, jossa anoppi ja miniä...

Vuonna 2027 avaruusprojektin tavoitteena on arkistoida ihmiskunnan historia Kuuhun.

Entä jos osa kollektiivisesta historiastanne jättäisi Maapallon ja asettuisi Kuuhun? Vuonna 2027 kapseli voisi saavuttaa luonnollisen satelliittimme kunnianhimoisella...

He mieluummin nostavat maljan ystävien kanssa 14. helmikuuta: "Galentine's Dayn" nousu

Mitä jos helmikuu ei olisikaan vain romanttinen kynttiläillallinen kahdelle 14. helmikuuta? Yhä useammat naiset nostavat maljan ystävien kanssa...

Tämä fani viihdyttää jalkapallomaailmaa odottamattoman hiushaasteen jälkeen

Hän halusi juhlistaa seuransa voittoja omaperäisellä tavalla. Hänen huumorilla käynnistetty hiuksia nostattava vetonsa valloitti lopulta sosiaalisen median ja...

Miksi tämä kypärä johti ukrainalaisen urheilijan sulkemiseen pois olympialaisista?

Ukrainalainen skeletonkikilpailija Vladyslav Heraskevych on hylätty vuoden 2026 Milanon-Cortinan talviolympialaisista, koska hän kieltäytyi riisumasta kypäräänsä, jota koristivat sodassa...

Margot Robbie puhuu "pahimmasta" lahjasta, jonka hän on koskaan näyttelijältä saanut, ja se liittyy hänen kehoonsa.

Margot Robbie, joka tähdittää parhaillaan elokuvasovitusta "Wuthering Harbour", antaa useita haastatteluja mainostaakseen tätä odotettua elokuvaa. Mutta paljastus, jonka...

© 2025 The Body Optimist