Search here...

Uusi "autistinen" Barbie on tulossa markkinoille, eikä se ole saanut yleistä hyväksyntää.

Yhteiskunta
Léa Michel
Photo d'illustration : Alexas_Fotos/Pixabay

Barbie on jo useiden vuosien ajan laajentanut vartalotyyppien, ihonsävyjen, muotojen ja kykyjen valikoimaansa edistääkseen osallistavaa viestiä. Tällä kertaa brändi menee pidemmälle esittelemällä nuken, joka on nimenomaisesti suunniteltu edustamaan autismia. Kyseessä on kunnianhimoinen aloite, jota ajaa halu normalisoida neurodiversiteettiä leikin kautta, mutta joka herättää myös lukuisia kysymyksiä.

Nukke, joka on suunniteltu tiettyjen autististen kokemusten ympärille

Tämä uusi Barbie sisältää elementtejä, jotka ovat saaneet inspiraationsa joidenkin autististen ihmisten kokemista todellisuuksista. Hän käyttää löysiä vaatteita, jotka on suunniteltu tarjoamaan mukavuuden ja pehmeyden tunnetta, välttäen toisinaan epämukavaa kosketusta kankaisiin. Hänen katseensa on hieman epäkeskinen, viitaten toisinaan monimutkaiseen suhteeseen suoraan katsekontaktiin, ja hänen liikkuvammat nivelensä mahdollistavat toistuvien itseärsykeleiden toistamisen, joita usein kutsutaan "stimuloinniksi".

Asusteiden osalta Mattel valitsi helposti tunnistettavia symboleja: melunvaimennuskuulokkeet havainnollistamaan aistiyliherkkyyden hallintaa, levottomuuden pyörittäjän rauhoittamisen ja keskittymisen edistämiseksi sekä tabletin, jonka piktogrammit muistuttavat joidenkin sanattomien henkilöiden käyttämiä vaihtoehtoisia viestintävälineitä. Kokonaissuunnittelun tavoitteena on olla rauhoittava, käytännöllinen ja voimaannuttava, kaukana autismin kielteisestä näkemyksestä.

Tunnustuksen symboli monille ihmisille

Joillekin yhteisön jäsenille tämä Barbie on kuin raikas tuulahdus. Mattel teki yhteistyötä Autistic Self Advocacy Networkin kanssa ottaakseen huomioon palautetta ihmisiltä, joita autismi suoraan koskee. Järjestö kuvailee sitä "tärkeäksi askeleeksi kohti oikeudenmukaisempaa ja iloisempaa autismin esittämistä ilman medikalisoitua tai dramaattista näkökulmaa".

Autistisen yhteisön sisällä, erityisesti luovien tekijöiden ja kirjailijoiden keskuudessa, ylistetään nukkea, joka kykenee kertomaan nuorille tytöille (ja muille): tapasi olla on oikeutettu, kaunis ja olemassaolon arvoinen. Tilanteessa, jossa autistiset naiset ja tytöt jäävät edelleen liian usein näkymättömiksi, diagnosoidaan väärin tai heidät ymmärretään väärin, itsensä näkeminen ikonisessa lelussa voi vahvistaa itsetuntoa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Tässä kohtaa keskustelu kuumenee

Innostus ei kuitenkaan ole yksimielistä. Useat autistiset ihmiset ja vanhemmat ilmaisevat epämukavuuttaan liian kodifioiduksi katsomallaan kuvauksella. Melua vaimentavat kuulokkeet, levoton liike ja katsekontaktin välttäminen: kaikki nämä ovat merkkejä, jotka yhdessä uhkaavat jähmettää autismin yhdeksi tunnistettavaksi kuvaksi, vaikka kirjo onkin valtavan monimuotoinen.

Jotkut kriitikot viittaavat vaaraan luoda eräänlainen autismin "visuaalinen tarkistuslista", joka voisi vahvistaa stereotypioita niiden purkamisen sijaan. Toiset taas uskovat, että olisi ollut tarkoituksenmukaisempaa tarjota näitä asusteita kaikille Barbie-nukeille leimaamatta yhtäkään "autistiseksi", jotta aisti- tai kommunikaatiotarpeet olisivat normalisoituneet rajaamatta niitä mihinkään kategoriaan.

Epätäydellinen askel eteenpäin, mutta sellainen, joka antaa toivoa.

Yhdistykset kuitenkin muistuttavat meitä siitä, ettei mikään nukke, olipa sillä kuinka hyvät aikomukset tahansa, voi yksinään edustaa autististen profiilien rikkautta. Autismi kattaa äärettömän määrän kehoja, persoonallisuuksia, kykyjä, haasteita ja vahvuuksia. Positiivisten representaatioiden lisääminen leluissa, mediassa ja populaarikulttuurissa on kuitenkin edelleen olennaista käsitysten muuttamiseksi.

Monille tämä Barbie on rohkaiseva ensimmäinen askel. Se on perusta, jota voidaan parantaa ja joka hyötyy jatkokehityksestä vain, jos brändit kuuntelevat edelleen asianosaisia. Koska inkluusio ei ole valmis tuote, vaan elävä liike, joka juhlistaa kehojen, mielien ja olemisen tapojen monimuotoisuutta maailmassa.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Sanotaan, että nopeasti kävelevien ihmisten on tämä ominaisuus yhteinen.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sanotaan, että nopeasti kävelevien ihmisten on tämä ominaisuus yhteinen.

Kommentit, kuten ”kävelet liian nopeasti”, eivät ole pelkästään vauhtikysymys: useat psykologian tutkimukset viittaavat siihen, että kävelynopeus heijastaa osittain...

Kohti väritöntä maailmaa? Tämä hämmentävä teoria on saamassa vauhtia.

Ympärille katsellessa hienovarainen vaikutelma valtaa mielen: värit tuntuvat haalistuvan. Kaduilta vaatekaappeihin, olohuoneista ruutuihin vallitsee yksi visuaalinen pehmeys. Tämän...

"Opettajan ei pitäisi käyttää tuollaista": hänen tyly vastauksensa kritiikkiin

Yleisen käsityksen mukaan alakoulun opettajan tulisi olla ulkonäöltään vaatimaton. Miten? Pitäytymällä paksussa neuletakissa ja rikollisen yksinkertaisissa housuissa. Vaikka...

"Se on mahdotonta hyväksyä": Pariisissa asuva ulkomailla asuva nainen paljastaa arkielämänsä piilotetun puolen

Pariisilaisen postikorttikuvan takana piilee vähemmän hohdokas todellisuus. Pääkaupungissa asuva amerikkalainen Charlotte Wells ei koskaan odottanut pääsevänsä viraaliksi kuvaamalla…...

"Ruokateollisuuden" paluu vuonna 2026: miksi niin monet nuoret omaksuvat sen

Mennyttä ovat fantasiat meteorimäisestä menestyksestä ja kunnianhimon ruokkimista unettomista öistä. Alle 30-vuotiaiden keskuudessa näyttää olevan selkeä trendi vuoteen...

Nämä asenteet aikuisuudessa voivat johtua lapsuudesta, jossa äidin tukea ei ole ollut.

Lapsuutesi ei ollut täynnä ajatuksia "sinä pystyt siihen" tai "minä uskon sinuun". Äitisi, jonka piti olla tärkein tukijasi...

© 2025 The Body Optimist