Jérémy Dokusta pian isä: ranskalainen toimittaja herättää kiistaa

Jalkapalloilija Jérémy Doku, joka edustaa Belgiaa vuoden 2026 jalkapallon MM-kisoissa™, on tehnyt selväksi: hän haluaa olla läsnä lapsensa syntymässä, joka on lähellä. Hän mieluummin kantaa vauvaansa ensimmäisestä päivästä lähtien kuin nostaa pokaalia. Ranskalainen toimittaja ei epäröinyt kommentoida tätä päätöstä. Hänen stereotyyppiset kommenttinsa levisivät kulovalkean tavoin ja, mikä tärkeämpää, sytyttivät uudelleen keskustelun isien roolista perheessä.

Jérémy Dokun valinta on jakava mielipiteitä.

Vuoden 2026 jalkapallon MM-kisat ovat vuoden urheilutapahtuma. Nauhojen ja numeroitujen paitojen takana on pelaajia, mutta joskus myös odottavia isiä. Koska kyllä, heillä on elämää stadionien ja kentän ulkopuolella. Joillakin on jo suuret perheet, kun taas toiset valmistautuvat toivottamaan tervetulleeksi ensimmäisen lapsensa.

Norjan puolustaja Leo Ostigard seurasi poikansa syntymää videopuhelun välityksellä, kun taas pelaaja Jérémy Doku haluaa olla fyysisesti läsnä tässä iloisessa tapahtumassa. Hän teki tämän selväksi. "Jos kysytte minulta, mitä haluan, vastaukseni on, ettei kukaan halua missata ensimmäisen lapsensa syntymää. Mutta tiedän myös, että jalkapalloon liittyy monia muita seikkoja", hän kertoi toimittajille.

Belgian maajoukkueen avainpelaaja, 24-vuotias laitahyökkääjä, on tiettävästi valmis hyppäämään ensimmäiseen lentokoneeseen todistamaan poikansa syntymää, jonka odotetaan syntyvän heinäkuun toisella viikolla. "Tiedän, että liitto tukee pelaajiaan ja ymmärtää heidän tilanteensa. Katsotaan, mitä voimme tehdä", hän totesi. Vaikka hänen haluunsa tulla isäksi sai tukea joukkueessa, reaktio oli aivan toinen "L'Équipe" -ohjelman kuvauksissa. Toimittaja France Pierron ilmaisi ymmärryksensä järkyttävillä kommenteilla.

"Sadat jalkapalloilijat tappaisivat ollakseen sinun asemassasi. Ja sinä aiot luopua kaikesta siitä mennäksesi todistamaan lapsesi syntymää? Se on kuvottava hetki, jossa isä on hyödytön. Hänellä on rooli stagnaattina (...) Kaverit ovat ehkä ottaneet lainan tullakseen. He ovat ehkä uhranneet kaikkensa, etkä sinä ole menossa sinne katkaisemaan napanuoraa", hän sanoi lähetyksessä.

Isän itsepintainen kuva pelkänä "lisänä" synnytyksen aikana

Tämän "hillitsemättömän purkauksen" jälkeen toimittaja erotettiin mediasta . Vaikka internetin käyttäjät antoivat hänelle spontaanisti punaisen kortin sopimattomista kommenteistaan, toiset asettuivat hänen puolelleen vedoten ammatillisiin vaatimuksiin ja muistuttaen pelaajan ratkaisevasta roolista kentällä.

”Hän tietää etukäteen… hän on ammattilainen, joten hän ei lähde”, eräs internetin käyttäjä kommentoi ja vähätteli siten isän poissaoloa tänä arvokkaana hetkenä. Monien kommenttien mukaan pelaaja voi hylätä vaimonsa, mutta ei joukkuettaan. Hyvin vanhahtava näkemys vanhemmuudesta, joka on usein äideille yksinäinen juttu.

Yhteisessä mielikuvituksessa isistä ei ole mitään hyötyä synnytyspäivänä: he pyörtyvät, pukevat steriilit tohvelit kirurgisen myssyn sijaan ja välittävät stressinsä äidille. He ovat vain läsnä, jos sitäkään. Silti synnytysosaston seinien sisällä he ovat kuin katsomon fanit: he tarjoavat väsymätöntä tukea ja solidaarisuutta. Yksikään tutkimus ei ole tähän mennessä käsitellyt tätä aihetta, mikä heijastaa korviahuumaavaa välinpitämättömyyttä, joka ympäröi tätä miehen kokemusta.

Toinen ongelma: liiaksi mukana olevat ja liikaa kehuvat isät

Kuten kätilö videotestauksessa huomautti , monet isät mieluummin heiluttavat maansa lippua ottelun aikana kuin pitävät vaimonsa kädestä kiinni viimeisten supistusten aikana. Vaikka Jérémy Doku kieltäytyy passiivisuudesta ja päättää jättää urheiluvelvoitteensa huomiotta, se ei kuitenkaan tee hänestä varsinaisesti "nykyajan sankaria". Empaattisimmat internetin käyttäjät ylistävät häntä nopeasti: "Hän on rohkea", "Se on uskomatonta", "Mikä kunnioitettava isä" tai jopa "Äiti on onnekas".

Verkossa "kunniamitali" palkittu ja käytännössä "vuoden isäksi" ylistetty Jérémy Doku saa lähes enemmän huomiota kuin loppukilpailun päivänä. Se, mikä on naiselle tavallista, muuttuu miehelle poikkeukselliseksi. Ja selitys on yksinkertainen: yhteiskunta on normalisoinut isän poissaolon niin, että heti kun hän tarjoutuu olemaan läsnä synnytyksessä, se tekee hänestä "poikkeuksellisen olennon".

Toki pelaaja "ottaa riskejä" ja "vaarantaa uransa", mutta naiset tekevät samoin joka kerta, kun he tulevat raskaaksi. Esimerkiksi vuonna 2021 islantilainen pelaaja Sara Björk Gunnarsdottir, joka pelasi Olympique Lyonnais'ssa, ei saanut täyttä palkkaansa raskautensa aikana. Ja tässä tapauksessa kyse oli vain edestakaisesta matkasta vastasyntyneen tervehtimiseksi, ei pysyvästä hylkäämisestä virastaan.

Isyyteen liittyvien stereotypioiden kyseenalaistaminen on jokaisen vastuulla

Yhteiskunnassa, jossa miehillä on kiireinen, tuskin kuukauden mittainen isyysloma, on isien aika ottaa takaisin paikkansa odottamatta julkista tunnustusta. Tämä ajatus on saamassa kannatusta sosiaalisessa mediassa, ja sitä ilmentävät erityisesti sitoutuneet isät, jotka ajavat roolien tasapuolisempaa jakautumista ja sukupuolten tasa-arvoa ja haluavat korjata kaikki menneet virheet. Toimittajalle, joka syytti pelaajaa prioriteettien puutteesta, sisällöntuottaja @papaplume vastasi : "Kyse ei ole ammattitaidon puutteesta, vaan siitä, että tiedämme, mikä on elämässä tärkeää."

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Joitakin järkyttää vähemmän itse päätös kuin se, mitä se epäsuorasti paljastaa: ajatus siitä, että isä saattaisi valita äitiyden uralla etenemisen sijaan, on monille poikkeus, joka vaatii perustelun. Aivan kuin isän osallistumista pidettäisiin edelleen bonuksena eikä itsestäänselvyytenä.

Toisaalta toiset huomauttavat, että huippu-urheilu tuo mukanaan oman logiikkansa, rajoitteensa, uhrauksensa ja kiireelliset hierarkiansa. Tämä puhtaasti kilpailullinen näkökulma kuitenkin saattaa jättää huomiotta yhden yksinkertaisen asian: urat tulevat ja menevät, ottelut seuraavat toisiaan, ja jotkin hetket eivät koskaan toistu.