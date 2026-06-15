20-vuotiaana Tia Corderysta tuli kodinomistaja teini-ikäisenä aloittamansa tavan ansiosta.

Omistaa asunto 20-vuotiaana ilman perheen apua, alkaen minimipalkasta: tämän saavutuksen on saavuttanut nuori britti Tia Cordery, joka jakaa nyt matkansa TikTokissa. Tämä kehityskaari on ristiriidassa ajatuksen kanssa, jonka mukaan asuntojen saatavuus on "täysin ulottumattomissa" alle 30-vuotiaille. Ja hänen mukaansa se perustuu talouskuriin, joka alkoi jo kauan ennen aikuisuutta.

Oppisopimus ja minimipalkka 16-vuotiaana

Tia Cordery ei kasvanut varakkaassa perheessä. Hänen perheellään ei ollut varaa lainata hänelle rahaa aikuiselämän aloittamiseen, joten hän päätti ottaa ohjat omiin käsiinsä jo varhain. Teini-ikäisenä hän aloitti työelämässä asiakaspalvelun oppipoikana. Palkka oli vaatimaton – noin 8 puntaa tunnissa, mikä on hänen ikäisensä laillinen minimipalkka Isossa-Britanniassa.

Tuossa iässä monet teini-ikäiset käyttävät ensimmäiset ansiotan ulos menemiseen, vaatteisiin tai vain "hauskanpitoon". Tia Cordery tekee kuitenkin radikaalisti erilaisen valinnan. Ja juuri tämä valinta tulee muuttamaan kaiken kuusi vuotta myöhemmin.

400 puntaa kuukaudessa sivuun

Joka kuukausi nuori nainen tallettaa saman summan – noin 400 puntaa – pankkitilille, joka on omistettu yksinomaan hänen kiinteistökauppaprojektilleen. ”Minulla ei ollut laskuja”, hän selittää TikTok-videolla, joka leviää tällä hetkellä laajalti. ”En ansainnut paljon rahaa. Olin minimipalkalla. Mutta sinnittelin.”

Hänen menetelmänsä? Radikaali itsekuri, jonka hän jakaa useisiin yksinkertaisiin periaatteisiin: erillinen pankkitili säästöille (jotta vältetään sekaannukset arkipäiväisten kulujen kanssa), ei tarpeetonta kulutusta ja ennen kaikkea se, että kieltäytyy retkistä, jotka rasittavat nopeasti nuorten aikuisten budjetteja. Strategia, joka on talousneuvojille hyvin tuttu ja joka perustuu täysin johdonmukaisuuteen.

Sosiaalinen hinta: menetetyt ystävät ja kriitikot

Tällä kurinalaisuudella on kuitenkin myös hintansa – sosiaaliset kustannukset. ”Ihmiset, joiden kanssa hengailin silloin, kutsuivat minua kitsaaksi, koska en halunnut käyttää kaikkia rahojani jatkuvaan ulkona käymiseen”, Tia Cordery sanoo. ”En enää puhu heille, mutta se oli vaikeaa. He sanoivat: ’Mennään, pidetään hauskaa’, ja minä vastasin: ’Minulla ei ole paljon rahaa, en halua tehdä niin.’” Tämä todistus muistuttaa siitä, kuinka paljon sosiaalinen paine voi painaa säästäväisiä nuoria – ja kuinka paljon päättäväisyyttä sen pitäminen loitolla vaatii.

Kiinteistönvälitysura ja viesti nuorille

Nykyään Tia Cordery työskentelee itse kiinteistönvälittäjänä – uravalinta, joka loogisesti jatkaa hänen henkilökohtaista matkaansa. Ja vuosien säästämisen ansiosta hän pystyi ostamaan ensimmäisen talonsa vain 20-vuotiaana.

TikTokissa johtohahmoksi noussut nuori nainen käyttää alustaansa lisätäkseen muiden nuorten tietoisuutta säästämisen aloittamisen tärkeydestä varhaisessa vaiheessa. Hänen mukaansa monet hänen ikäisensä eivät ole riittävästi perillä säästämisen periaatteista eivätkä asunnonomistajaksi pääsemiseksi tarjolla olevista lainavaihtoehdoista. Tämän havainnon jakavat monet talouskasvatuksen ammattilaiset.

Tia Corderyn tarina ei siis ole "maaginen"; se perustuu yksinkertaiseen tapaan, joka aloitettiin varhain ja jota ylläpidetään vaikuttavalla kurinalaisuudella. Se on osoitus, joka muistuttaa kaikkia sukupolvia siitä, että säästäminen on edelleen yksi tehokkaimmista työkaluista – edellyttäen, että tiedät miten ja uskallat sanoa "ei" päivittäin.