"Kukkakaalin korvat": virustrendi, joka huolestuttaa lääkäreitä

Jotkin sosiaalisen median trendit ovat yllättäviä. Uusin? "Kukkakaalin korvat", jotka ovat saaneet inspiraationsa kamppailulajeista. Tämän niin kutsutun "soturi"-estetiikan takana lääkärit nostavat esiin hälytyksen käytännöistä, jotka ovat kaikkea muuta kuin vaarattomia.

Taistelijan ilme... astumatta kehään

Olet ehkä jo nähnyt kukkakaalin korvia rugbypelaajilla, vapaaottelijoilla tai nyrkkeilijöillä. Näillä urheilijoilla tämä korvan epämuodostuma on seurausta toistuvista traumoista rynnistysotteluiden tai otteluiden aikana.

Nykyään jotkut nuoret yrittävät tarkoituksella luoda tämän efektin uudelleen harjoittamatta itse näitä urheilulajeja. Tavoitteena? Antaa itselleen "miehekkäämpi", "soturin kaltaisempi" ulkonäkö. Sosiaalisessa mediassa videot lisääntyvät: tutoriaalit selittävät, miten tämä turvonnut rakenne luodaan hieromalla korvaa voimakkaasti tai, mikä vielä häiritsevämpää, käyttämällä raskaita esineitä, kuten käsipainoja, sähköiskun aikaansaamiseksi. Tämä lavastettu efekti perustuu aitoon fyysiseen traumaan.

Mitä korvassa todella tapahtuu

Riskien ymmärtämiseksi on tärkeää tietää, miten kukkakaalin korva kehittyy. Normaalisti iho myötäilee korvalehden ruston muotoja. Tämä alue on runsas pienistä verisuonista. Iskun sattuessa verta voi kerääntyä ihon ja ruston väliin: tämä on hematooma.

Tämä verihyytymä aiheuttaa turvotusta, joka vähitellen muuttaa korvaa. Jos hematoomaa ei hoideta nopeasti, se voi kovettua ja jättää pysyvän epämuodostuman. Urheilijoilla tämä ilmiö ilmenee toistuvien iskujen jälkeen. Sosiaalisessa mediassa se aiheutetaan tahallaan, mikä huolestuttaa suuresti terveydenhuollon ammattilaisia. Muistutuksena: kehosi ei ole esteettinen asuste, jota muovataan trauman kautta. Jokainen osa sinusta ansaitsee kunnioitusta ja suojelua.

Hyvin todellisia riskejä, estetiikan ulkopuolella

Ensimmäinen ilmeinen seuraus on, että lopputulos ei ole aina esteettisesti miellyttävä. Turvonnut korva voi olla epäsymmetrinen ja kivulias. Komplikaatiot voivat olla pidemmälle meneviä. Kun turvotus on merkittävää, se voi osittain tukkia ulkoisen korvakäytävän sisäänkäynnin ja heikentää kuuloa. Myös infektioriski on vakava. Raskaiden esineiden käyttö iskujen aiheuttamiseen voi vahingoittaa rustoa. Tämä rakenne paranee hitaasti. Tulehdus tällä alueella voi johtaa voimakkaaseen kipuun ja pysyviin komplikaatioihin.

Vielä huolestuttavampaa on se, että toistuva ja voimakas korvaan kohdistuva trauma voi vahingoittaa tärykalvoa. Äärimmäisissä tapauksissa liiallinen voima voi jopa aiheuttaa aivotärähdyksen. Se, mikä alkaa "virusaltistuksesta", voi siksi vaarantaa kuulosi ja neurologisen terveytesi.

Jos korva turpoaa tahallisen tai vahingossa tapahtuneen iskun seurauksena, on tärkeää ottaa välittömästi yhteyttä lääkäriin. Hematooma on tyhjennettävä pysyvän epämuodostuman välttämiseksi. Ammattiurheilijoilla leikkausta voidaan harkita uran lopussa, kun epämuodostumasta tulee krooninen. Tällaisen vamman aiheuttaminen itse on tarpeeton riski.

Vahvuuden uudelleenmäärittely eri tavalla

Tämä trendi vetoaa ensisijaisesti nuoriin miehiin, koska se on linjassa vahvasti kodifioidun näkemyksen kanssa maskuliinisuudesta: näyttää kovalta, arpeutuneelta, taistelun "vaurioittamalta". Aivan kuin maskuliinisuuden välttämättä pitäisi sisältää kipua, arpia ja väkivaltaa. Tämä ajatus juontaa juurensa eräänlaisesta myrkyllisestä maskuliinisuudesta: sellaisesta, joka rinnastaa miehen arvon hänen kykyynsä kestää iskuja tai näyttää fyysisiä jälkiä.

Itsensä tahallinen vahingoittaminen sosiaalisen normin noudattamiseksi ei ole voimaannuttavaa. Päinvastoin, se luo lisäpaineita, jotka johtavat oman kehon kaltoinkohteluun. Todellinen vahvuus on kyvyssä tehdä tietoon perustuvia valintoja, suojella terveyttään ja hylätä järjettömiä vaatimuksia. Kehoasi ei tarvitse vahingoittaa todistaakseen mitään.

Viime kädessä trendit tulevat ja menevät, mutta terveytesi pysyy. Kukkakaalinkorvien niin kutsutun "soturi"-estetiikan takana piilee todellisia vammoja, mahdollisia komplikaatioita ja sosiaalinen paine, joka arvostaa kipua maskuliinisuuden todisteena. Itseluottamusta, karismaa ja voimaa ei mitata näkyvien arpien lukumäärällä. Ne rakentuvat kehosi kunnioittamiselle, selkeydelle ja vapaudelle olla oma itsesi, satuttamatta itseäsi algoritmin miellyttämiseksi.