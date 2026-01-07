Tämä 101-vuotias barista työskentelee edelleen ja aiheuttaa sensaatiota

Rauhallisessa Nebbiunon kylässä, Maggiorejärven yllä, ajaton hahmo pitää lujasti baaritiskillään. 101-vuotias Anna Possi on epäilemättä Italian vanhin barista. Yli seitsemän vuosikymmenen ajan hän on tarjoillut espressoja ja hymyillyt joka päivä Bar Centralessa, josta on tullut todellinen paikallinen instituutio.

Sodanjälkeisenä aikana syntynyt kutsumus

Anna otti ensiaskeleensa ravintola-alalla heti toisen maailmansodan jälkeen työskennellen setänsä rinnalla. Vuonna 1958 hän ja hänen miehensä avasivat Bar Centralen, vaatimattoman mutta viihtyisän kahvilan, joka oli avoinna joka päivä poikkeuksetta klo 7–19 (myöhemmin kesällä). Saatuaan alkoholiluvan vuonna 1971 kahvila pysyi sodanjälkeisen Italian muutosten tahdissa: talousbuumin ja järven ympäristön matkailun kasvun.

Vaikuttava vuosisadan vanha rutiini

Anna herää joka aamu aikaisin, pilkkoo puita puuhellaa varten ja valmistaa väsymättä kahvia. Tiskinsä takana hän hoitaa tarjoilun, ottaa maksut vastaan ja pitää paikan siistinä. Hänen 61-vuotias tyttärensä Cristina, joka työskentelee kadun toisella puolella olevassa kaupungintalossa, auttaa toisinaan. Anna pysyy itsenäisenä: hän asuu yläkerrassa eikä ole koskaan harkinnut eläkkeelle jäämistä.

Oikeaa kahvia, eikä mitään muuta

Anna'sissa ei ole "Instagram-kelpoisia latteja" tai hienoja reseptejä. Aamulla cappuccinoa. Jälkeen espressoa – mustaa, vahvaa, ilman hienouksia. Sekä kanta-asiakkaat että turistit jonottavat maistaakseen autenttisuutta ja erityisesti tavatakseen tämän uskomattoman "nonnan", joka 101-vuotiaana jatkaa tarjoilua ehtymättömällä energialla ja muistilla. "Työskentely pitää nuorena", hän sanoo mielellään ilkikurisesti iskien silmää.

Italialaisen pitkäikäisyyden ikoninen hahmo

Anna ilmentää tyypillistä maaseudun Piemonten elämäntapaa: yksinkertaista ruokaa, päivittäistä liikuntaa ja vahvoja ihmissuhteita. Hänen salaisuutensa? "Liiku, hymyile ja juo vahvaa kahvia", hän tiivistää. Hän on aina jaloillaan 12 tuntia päivässä ja esiintyy säännöllisesti italialaisessa mediassa, ja häntä ihaillaan elinvoimansa ja sinnikkyytensä vuoksi.

Omaperäinen turistikohde

Bar Centralesta on tullut olennainen kohtaamispaikka: ihmiset tulevat kahville, mutta ennen kaikkea juttelemaan Annan kanssa ja vangitsemaan hetken. Nebbiunon kylä hyötyy tästä odottamattomasta maineesta ja on ylpeä poikkeuksellisesta satavuotiaastaan. Historian todistajana Anna on elänyt läpi säännöstelyn, sähkön tulon, talousihmeen vuodet aina älypuhelinten aikakauteen asti – kaikki tämä poistumatta baaristaan.

101-vuotias Anna Possi muistuttaa meitä siitä, että pitkäikäisyys ei ole vain vuosien, vaan intohimon kysymys. Jatkuvasti kiihtyvässä maailmassa hänen horjumaton läsnäolonsa Bar Centralessa on rauhoittava hengähdystauko, kunnianosoitus ajan ottamiselle, ihmissuhteille ja pienille rituaaleille, jotka antavat merkityksen arkeen. Anna'sissa kahvi on vahvaa, mutta elämän oppitunti on vieläkin voimakkaampi.