Nämä ennennäkemättömät kuvat Amazonin heimosta leviävät kulovalkean tavoin.

Amerikkalainen ekologi ja kirjailija Paul Rosolie saavutti ainutlaatuisen saavutuksen kuvaamalla ensimmäistä kertaa täysin modernista maailmasta eristäytyneen Amazonin heimon. Nämä Perun Amazonilla etänä kuvatut kuvat nomoleista paljastavat muinaisen kansan, jota sivilisaatio uhkaa.

Maailmanensi-ilta Perun Amazonilla

20 vuoden tutkimusmatkojen jälkeen Paul Rosolie lähestyi muutaman sadan metrin päähän nomoleja, kansaa, joka tunnettiin vain epämääräisistä, sumeista valokuvista. Kuvissa näkyy jousilla ja nuolilla aseistautuneita sotureita, jotka tarkkailevat rantaa jännittyneinä. Ensimmäistä kertaa kukaan ei ollut saavuttanut tätä saavutusta: "Tämä on maailman ensimmäinen kerta", Paul Rosolie vahvisti äskettäisessä podcastissa.

Jännittynyt mutta rauhallinen kohtaaminen

Videolla alkuperäiskansat siirtyvät epäluottamuksesta näkyvään rentoutumiseen: uteliaita katseita, vaihdettuja viittomia, jopa naurua kunnioittavan etäisyyden päästä. Amerikkalainen ekologi ja kirjailija kuvailee sähköistä ilmapiiriä, jossa hän pelkäsi nuolisadetta, ennen kuin uteliaisuus voitti vihamielisyyden. Nämä Nomolet edustavat arviolta 200:aa "kontaktitonta" ryhmää maailmanlaajuisesti, pääasiassa Brasilian ja Perun Amazonilla.

Muinaiset ihmiset vakavan uhan alla

Täydellisessä eristyksessä elävät nämä heimot eivät ole tietoisia ympäröivästä maailmasta. Suora kosketus voi olla kohtalokasta: tuntemattomat mikrobit immuunijärjestelmää vastaan, johon nykyaikaiset sairaudet eivät ole koskettaneet. Paul Rosolie ja muut asiantuntijat ovat siksi nostaneet hälytyksen tästä vaarasta, sillä metsien hävittäminen ja hyökkäykset uhkaavat heidän selviytymistään.

Tarkoituksena ei ole kannustaa kuvaamaan tai häiritsemään niitä, vaan pikemminkin dokumentoida niiden olemassaoloa etäältä ja kunnioittavasti muistuttamaan meitä siitä, että planeetallamme on vielä paljon tutkimattomia tiloja. Tarkkailemalla niitä ilman häiriöitä voimme herättää ihmetyksen ja tietoisuuden: maailma on laaja, hauras ja kaikkea muuta kuin täysin ymmärretty.

Todistus, joka järkyttää maailmaa

Nämä verkossa jaetut kuvat aiheuttavat sensaatiota ja muistuttavat meitä vuosituhansien ajan säilyneiden kansojen unohdetusta olemassaolosta. Amerikkalaisen ekologin ja kirjailijan Paul Rosolien saavutus, jota kuvataan hänen elämänsä "intensiivisimpänä kokemuksena", lisää tietoisuutta kiireellisestä tarpeesta suojella näitä erämaan viimeisiä linnakkeita.

Lyhyesti sanottuna tämä on voimakas vetoomus kunnioittaa heidän vapaaehtoista eristäytymistään ennen kuin on liian myöhäistä, jotta nämä muinaiset kansat voivat jatkaa elämäänsä perinteidensä mukaisesti ja omaan tahtiinsa, kaukana modernin ajan uhkista. Etähavainnointi, dokumentointi häiritsemättä tarkoittaa sen tunnustamista, että tiettyjen maailman osien on pysyttävä koskemattomina, ei uteliaisuutemme vuoksi, vaan niiden säilymisen ja vuosisatojen ajan säilyttämänsä luonnon monimuotoisuuden vuoksi.