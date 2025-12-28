Search here...

Peukalon imeminen: yllättävä totuus tämän aikuisiän tavan takana

Yhteiskunta
Émilie Laurent
Vaikka aikuisten tutit nauttivat odottamattomasta menestyksestä, on myös aikuisia, jotka pitävät peukalostaan enemmän kuin näistä silikonipäällysteisistä suukappaleista. Peukalo tiukasti kitalakeen painettuna, sormi nenän päällä – tämä väsyneille taaperoille tyypillinen ele jatkuu pitkään vauvaiän jälkeenkin. Syyllinen nautinto, sanoinkuvaamaton tapa, peukalon imeminen on refleksi, joka vaikuttaa myös puvuissa ja solmioissa oleviin miehiin ja bisnesasuissa oleviin naisiin.

Ele, joka on syvästi juurtunut lohdun etsimiseen

Eniten kärsivät eivät aio kerskua sillä. Peukalon imeskely vaippojen, tuttipullojen ja iltasatujen sijaan on hieman kiusallista. Jotkut lopettivat sen luonnollisesti tai oikomishoidon ammattilaisen uhkauksesta, kun taas toiset jatkoivat tätä alkukantaista tapaa. Tämä lohduttava ele, johon usein liittyy silkkinen pupunkorva tai kehonhajua kantava nenäliina, on monille meistä epämiellyttävä muisto, joka on synonyymi hammasraudoille. Toisille peukalo on kuitenkin edelleen stressinlievittäjä, rentouttava aine, joka on helposti saatavilla suun lähellä.

Lapset imeskelevät peukaloaan rauhoittaakseen itseään painajaisen jälkeen, kun taas aikuiset tarttuvat niihin kaasulaskujen, verolomakkeiden ja monimutkaisten paperitöiden kanssa. Jos imeminen jatkuu vuosien varrella, se johtuu siitä, että peukalon imeminen, jopa aikuisena, aktivoi aivojen emotionaalisen mukavuuden piirejä. Syntymästä lähtien tämä toiminta stimuloi rauhoittumiseen liittyviä neurologisia alueita, hidastaa sykettä ja vähentää jännitystä. Itse asiassa ei ole harvinaista nähdä sikiön imevän peukaloaan raskaudenaikaisissa ultraäänitutkimuksissa.

Toisin kuin yleisesti uskotaan, jatkuva peukalon imeminen ei ole merkki kypsymättömyydestä. Se on usein tiedostamaton tapa itsesäätelyyn: aivan kuten muut saattavat koskettaa heidän hiuksiaan, purra heidän huuliaan tai keinua hellästi, peukalosta tulee "turvasatama". Tämä tapa tyydyttää aidon tarpeen: tarpeen tuntea olonsa turvalliseksi.

Mahdollinen oire taustalla olevasta stressistä, ei taantuma

Peukalon imemisessä aikuisena ei ole mitään väärää. Toki se saattaa työntää hampaita eteenpäin ja kumota lapsuudessa käytettyjen hammasrautojen vaikutukset, mutta se ei ole lapsellista. Peukalon imemistä jatkavat ihmiset ovat usein ylityöllistettyjä tai heillä on paljon vastuita . Emme puhu kadonneesta Lego-lelusta tai ohimenevästä surunpuuskasta parsakaalilautasen äärellä.

Psykologit muistuttavat meitä siitä, että toistuva ele, erityisesti lapsuudesta peritty ele, voi viestiä taustalla olevasta emotionaalisesta jännitteestä. Peukalon imeminen aikuisuudessa ei välttämättä ole ongelma sinänsä, mutta se voi olla merkki jatkuvasta stressistä, henkisestä ylikuormituksesta tai vaikeasti puettavasta emotionaalisesta väsymyksestä.

Tässä tapauksessa peukalo toimii "rauhoittavana oikopolkuna". Aivot eivät tarvitse uusia työkaluja rauhoittuakseen: ne hyödyntävät vanhimpia ja tehokkaimpia menetelmiä, jotka on ohjelmoitu jo ennen kieltä.

Tapa, joka voi myös paljastaa kiintymystarpeen

Peukalon imeminen on kaikkea muuta kuin viaton rituaali. Se on puhdasta itsensä lohduttamista , ensimmäisen persoonan hyvinvoinnin teko. Ihmiset, jotka sitä tekevät, ovat saattaneet kokea rakkauden puutteen lapsuudessa tai kokeneet, etteivät he ole saaneet tarpeeksi hoivaa. Joillakin aikuisilla peukalon imeminen liittyy tarpeeseen tuntea rauhoittavaa läsnäoloa, vaikka se olisikin symbolinen.

Psykologit näkevät tämän joskus ilmaisuna niin sanotusta "epävarmasta kiintymyksestä", jossa yksilö tiedostamattaan etsii vakaata lohdun lähdettä, jota hän ei ole pystynyt saamaan säännöllisesti lapsuudessa. Tämä ei tarkoita, että henkilö kärsii jostakin häiriöstä; pikemminkin se tarkoittaa, että hänellä on vahva emotionaalinen herkkyys ja hän on oppinut hyvin varhain luottamaan itseään rauhoittaviin käyttäytymismalleihin.

Jotkut ihmiset pureskelevat kynien päitä, pureskelevat kynsiään tai purevat poskiensa sisäpuolta. Ja sitten on niitä, jotka pitävät kiinni vanhoista tavoistaan ja imevät peukaloaan kuin terapeuttista herkkua. Peukalo on hyväksi mielelle, mutta ei niin hyväksi hampaille...

Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
