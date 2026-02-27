Sukupuoleen perustuva väkivalta kouluissa: tutkimus viittaa "huolestuttavaan kehitykseen" kouluilmapiirissä

Useilla maailman alueilla viimeaikaiset tutkimukset ovat nostaneet esiin huolen naisvihamielisen ja LGBTQIA+-vastaisen käyttäytymisen lisääntymisestä joidenkin koulupoikien keskuudessa. Pitkään huomaamattomina tai eristäytyneinä nämä asenteet näyttävät valitettavasti nykyään korostuneemmilta. Koulutustiimit kysyvät itseltään: miten voimme välittää tasa-arvon ja kunnioituksen arvoja digitaalisessa ympäristössä, joka hämärtää rajoja?

Jännittyneempi ilmapiiri Quebecissä

Quebecissä Université du Québec à Montréalin ja Fédération autonome de l'enseignementin lähes 200 koulussa tekemä laadullinen tutkimus kuvaa muuttuvaa kouluilmapiiriä. Haastatellut raportoivat naisvihamielisten, homofobisten ja transfobisten kommenttien lisääntymisestä sekä näkyvämmästä vastustuksesta feministisiä ajatuksia ja monimuotoisuutta kohtaan.

Seksistiset graffitit, turmeltuneet sateenkaariliput, provosoivat eleet ja feministeiksi koettujen opettajien leimaaminen: nämä aiemmin marginaaliset signaalit näyttävät moninkertaistuvan. Tutkimus korostaa myös tiettyjen kiistanalaisten julkisuuden henkilöiden vaikutusta, joiden antifeministiset kannanotot leviävät laajalti sosiaalisessa mediassa. Nämä diskurssit toisinaan resonoivat teini-ikäisten keskuudessa, jotka etsivät roolimalleja, "vallan" tunnetta tai yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Ranskassa huolestuttavia lukuja

Ranskassa sukupuoleen perustuvan kouluväkivallan kansallinen seurantakeskus maalaa yhtä huolestuttavan kuvan. Vuoteen 2025 mennessä lähes joka kuudes yläkoulun tyttö ja joka viides lukion tyttö ilmoittaa kokeneensa parisuhdeväkivaltaa koulussaan. Tytöt edustavat 85 % rekisteröidyistä uhreista.

Myös LGBTQIA+-opiskelijoihin kohdistuvat loukkaukset ovat lisääntymässä, samoin kuin intiimien kuvien levittäminen ilman suostumusta. Näiden tilastojen takana on lahjakkaita, energisiä ja lupaavia nuoria, joiden tulisi voida kukoistaa turvallisessa, tukevassa ja kunnioittavassa ympäristössä, joka arvostaa heidän kehojaan ja identiteettiään.

Tällaisten huomautusten normalisointi Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Isossa-Britanniassa Office for Standards in Educationin vuonna 2021 julkaisema tutkimus korostaa seksististen kommenttien normalisoitumista jo hyvin nuoresta iästä lähtien. Jotkut oppilaat kertovat, että alentavia kommentteja pidetään "normaaleina" tai "vain vitsinä", mikä vaikeuttaa niiden kyseenalaistamista.

Raportissa korostetaan myös varhaista altistumista pornografiselle sisällölle, joskus jopa 11-vuotiaana. Joillekin pojille tämä altistuminen muokkaa vääristyneitä käsityksiä ihmissuhteista ja suostumuksesta. Tässä yhteydessä on tärkeää vahvistaa, että jokainen keho ansaitsee kunnioitusta, että jokaisella identiteetillä on paikkansa ja että vahvuus on empatiassa, ei hallitsemisessa.

Etelä-Koreassa painostus ja antifeminismi

Etelä-Koreassa tutkimukset paljastavat, että yläkouluikäiset tytöt joutuvat päivittäin intiimin sanallisen häirinnän kohteeksi. Tämä todellisuus tapahtuu ympäristössä, jota leimaa voimakas akateeminen paine, erityisesti yliopistojen pääsykokeen kannalta ratkaisevan tärkeän "suneung"-kokeen yhteydessä.

Samaan aikaan miesvaltaisten verkkovaikuttajien vaikutusvalta kasvaa. Joissakin Soulin lukioissa on raportoitu antifeministisistä graffiteista. Tässäkin sosiaalinen media on avainasemassa polarisoivan retoriikan levittämisessä, joka voi heikentää kunnioituksen kulttuuria.

Sosiaalisten verkostojen keskeinen rooli

TikTokista X:ään (entinen Twitter) digitaaliset alustat toisinaan vahvistavat radikaalia tai provosoivaa sisältöä. Korostamalla jakavampia julkaisuja algoritmit edistävät aiemmin marginalisoitujen näkemysten normalisointia. Nuorille, jotka ovat vielä kehittämässä identiteettiään, nämä viestit voivat vaikuttaa houkuttelevilta, koska ne tarjoavat yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin.

Tässä tilanteessa monet asiantuntijat vaativat tasa-arvo-, kriittisen ajattelu- ja monimuotoisuuden kunnioittamiskasvatuksen vahvistamista. Harkittavina oleviin lähestymistapoihin kuuluvat opetushenkilöstön kouluttaminen, vuoropuhelu perheiden kanssa ja alaikäisten pääsyn tiettyyn sisältöön sääntelyn parantaminen.

Loppujen lopuksi, Quebecistä Eurooppaan ja jopa Aasiaan, kontekstit vaihtelevat, mutta viestit ovat yhteneväisiä. Nyt kuin koskaan on tärkeää muistaa, että jokainen oppilas ansaitsee kasvaa ympäristössä, jossa hänen kehoaan, identiteettiään ja ääntään kunnioitetaan. Tasa-arvon edistäminen tarkoittaa itseluottamuksen, arvokkuuden ja täyden omana itsenään olemisen vapauden vaalimista.