Search here...

Sukupuoleen perustuva väkivalta kouluissa: tutkimus viittaa "huolestuttavaan kehitykseen" kouluilmapiirissä

Yhteiskunta
Léa Michel
Photo d'illustration : Freepik

Useilla maailman alueilla viimeaikaiset tutkimukset ovat nostaneet esiin huolen naisvihamielisen ja LGBTQIA+-vastaisen käyttäytymisen lisääntymisestä joidenkin koulupoikien keskuudessa. Pitkään huomaamattomina tai eristäytyneinä nämä asenteet näyttävät valitettavasti nykyään korostuneemmilta. Koulutustiimit kysyvät itseltään: miten voimme välittää tasa-arvon ja kunnioituksen arvoja digitaalisessa ympäristössä, joka hämärtää rajoja?

Jännittyneempi ilmapiiri Quebecissä

Quebecissä Université du Québec à Montréalin ja Fédération autonome de l'enseignementin lähes 200 koulussa tekemä laadullinen tutkimus kuvaa muuttuvaa kouluilmapiiriä. Haastatellut raportoivat naisvihamielisten, homofobisten ja transfobisten kommenttien lisääntymisestä sekä näkyvämmästä vastustuksesta feministisiä ajatuksia ja monimuotoisuutta kohtaan.

Seksistiset graffitit, turmeltuneet sateenkaariliput, provosoivat eleet ja feministeiksi koettujen opettajien leimaaminen: nämä aiemmin marginaaliset signaalit näyttävät moninkertaistuvan. Tutkimus korostaa myös tiettyjen kiistanalaisten julkisuuden henkilöiden vaikutusta, joiden antifeministiset kannanotot leviävät laajalti sosiaalisessa mediassa. Nämä diskurssit toisinaan resonoivat teini-ikäisten keskuudessa, jotka etsivät roolimalleja, "vallan" tunnetta tai yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Ranskassa huolestuttavia lukuja

Ranskassa sukupuoleen perustuvan kouluväkivallan kansallinen seurantakeskus maalaa yhtä huolestuttavan kuvan. Vuoteen 2025 mennessä lähes joka kuudes yläkoulun tyttö ja joka viides lukion tyttö ilmoittaa kokeneensa parisuhdeväkivaltaa koulussaan. Tytöt edustavat 85 % rekisteröidyistä uhreista.

Myös LGBTQIA+-opiskelijoihin kohdistuvat loukkaukset ovat lisääntymässä, samoin kuin intiimien kuvien levittäminen ilman suostumusta. Näiden tilastojen takana on lahjakkaita, energisiä ja lupaavia nuoria, joiden tulisi voida kukoistaa turvallisessa, tukevassa ja kunnioittavassa ympäristössä, joka arvostaa heidän kehojaan ja identiteettiään.

Tällaisten huomautusten normalisointi Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Isossa-Britanniassa Office for Standards in Educationin vuonna 2021 julkaisema tutkimus korostaa seksististen kommenttien normalisoitumista jo hyvin nuoresta iästä lähtien. Jotkut oppilaat kertovat, että alentavia kommentteja pidetään "normaaleina" tai "vain vitsinä", mikä vaikeuttaa niiden kyseenalaistamista.

Raportissa korostetaan myös varhaista altistumista pornografiselle sisällölle, joskus jopa 11-vuotiaana. Joillekin pojille tämä altistuminen muokkaa vääristyneitä käsityksiä ihmissuhteista ja suostumuksesta. Tässä yhteydessä on tärkeää vahvistaa, että jokainen keho ansaitsee kunnioitusta, että jokaisella identiteetillä on paikkansa ja että vahvuus on empatiassa, ei hallitsemisessa.

Etelä-Koreassa painostus ja antifeminismi

Etelä-Koreassa tutkimukset paljastavat, että yläkouluikäiset tytöt joutuvat päivittäin intiimin sanallisen häirinnän kohteeksi. Tämä todellisuus tapahtuu ympäristössä, jota leimaa voimakas akateeminen paine, erityisesti yliopistojen pääsykokeen kannalta ratkaisevan tärkeän "suneung"-kokeen yhteydessä.

Samaan aikaan miesvaltaisten verkkovaikuttajien vaikutusvalta kasvaa. Joissakin Soulin lukioissa on raportoitu antifeministisistä graffiteista. Tässäkin sosiaalinen media on avainasemassa polarisoivan retoriikan levittämisessä, joka voi heikentää kunnioituksen kulttuuria.

Sosiaalisten verkostojen keskeinen rooli

TikTokista X:ään (entinen Twitter) digitaaliset alustat toisinaan vahvistavat radikaalia tai provosoivaa sisältöä. Korostamalla jakavampia julkaisuja algoritmit edistävät aiemmin marginalisoitujen näkemysten normalisointia. Nuorille, jotka ovat vielä kehittämässä identiteettiään, nämä viestit voivat vaikuttaa houkuttelevilta, koska ne tarjoavat yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin.

Tässä tilanteessa monet asiantuntijat vaativat tasa-arvo-, kriittisen ajattelu- ja monimuotoisuuden kunnioittamiskasvatuksen vahvistamista. Harkittavina oleviin lähestymistapoihin kuuluvat opetushenkilöstön kouluttaminen, vuoropuhelu perheiden kanssa ja alaikäisten pääsyn tiettyyn sisältöön sääntelyn parantaminen.

Loppujen lopuksi, Quebecistä Eurooppaan ja jopa Aasiaan, kontekstit vaihtelevat, mutta viestit ovat yhteneväisiä. Nyt kuin koskaan on tärkeää muistaa, että jokainen oppilas ansaitsee kasvaa ympäristössä, jossa hänen kehoaan, identiteettiään ja ääntään kunnioitetaan. Tasa-arvon edistäminen tarkoittaa itseluottamuksen, arvokkuuden ja täyden omana itsenään olemisen vapauden vaalimista.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Merkitseekö "etanakirjeiden" trendi käsin kirjoitettujen kirjeiden paluuta nuorten keskuudessa?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Merkitseekö "etanakirjeiden" trendi käsin kirjoitettujen kirjeiden paluuta nuorten keskuudessa?

Maailmassa, jossa kaikki kirjoitetaan sekunneissa ja pyyhitään pois sormen pyyhkäisyllä, ihastuttavan retro ele löytää paikkansa sydämissämme. Kirjekuoren avaaminen,...

Tämä urheilija lisää tietoisuutta kuukautisten hallinnasta kilpailun aikana.

Kun Milanon ja Cortinan vuoden 2026 talviolympialaiset päättyivät 22. helmikuuta 2026, Amber Glennin kommentit tekivät erityisen voimakkaan vaikutuksen....

"Hän valehtelee ulkonäöstään": Tätä vaikuttajaa syytetään "villittelystä" suodattimen vian jälkeen

Kohtaus levisi kulovalkean tavoin kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa ennen kuin se levisi maailmanlaajuisesti: aasialainen striimaaja paljasti oikean kasvonsa suorassa...

Hallinnollisten askareiden muuttaminen ystävälliseksi illaksi: ohimenevä villitys vai todellinen ratkaisu?

Sinulla on luultavasti se "kiireellinen" sähköposti, jonka avaamista lykkäät jatkuvasti, se tehtävä, jonka avaamista lykkäät jatkuvasti huomiseen... ja...

"Kukkakaalin korvat": virustrendi, joka huolestuttaa lääkäreitä

Jotkin sosiaalisen median trendit ovat yllättäviä. Uusin? "Kukkakaalin korvat", jotka ovat saaneet inspiraationsa kamppailulajeista. Tämän niin kutsutun "soturi"-estetiikan...

Miksi 80 prosentilla ihmisistä on ruskeat silmät?

Olet ehkä jo huomannut, että ruskeat silmät ovat ylivoimaisesti yleisin väri ympärilläsi, ja maailmanlaajuisestikin. Tämä väri, kaukana tavallisesta,...

© 2025 The Body Optimist