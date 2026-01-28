Huumorilla tämä urheilija kertoo naisten arjesta urheilijanaisten parissa

Itseironisella huumorilla ja energialla ranskalainen nyrkkeilijä Myriam Benadda (@mimi_bnd_) horjuttaa stereotypioita ja kertoo tarinan siitä, mitä naiset urheillessa todella kokevat. Hänen huumorinsa tuo hymyn huulille, hänen viestinsä saavat ajattelemaan ja hänen matkansa inspiroi uuden sukupolven itsevarmoja ja voimakkaita naisurheilijoita.

Urheilija, joka rikkoo muotin hymyillen

Käyttäjätunnuksen @mimi_bnd_ takana on Myriam Benadda, vapaaottelija, yrittäjä ja sitoutunut sisällöntuottaja. Entinen talousalan ammattilainen päätti suunnata elämänsä intohimoihinsa: kamppailulajeihin ja yrittäjyyteen. Hänellä on nyt useita kansallisia mestaruuksia, ja hän on vakiinnuttanut asemansa inspiroivana hahmona edelleen hyvin miesvaltaisessa maailmassa. Sosiaalisessa mediassa hän kuvailee itseään "liiketytöksi, joka rakastaa taistelua" ja ennen kaikkea naiseksi, joka on täysin luottavainen voimaansa ja vapautensa.

Katso tämä postaus Instagramissa Mimin (@mimi_bnd_) jakama julkaisu

"Miksi teet tämän? Olet nainen?" Spoileri: juuri niin.

Yksi hänen suosituimmista julkaisuistaan käsittelee kysymystä, jonka monet naisurheilijat tietävät liiankin hyvin: "Miksi harrastat kamppailulajeja, jos olet nainen?" Hänen yksinkertainen ja loistava vastauksensa: "Koska olen nainen." Myriam Benadda (@mimi_bnd_) kiteyttää kaiken yhteen lauseeseen. Hän muistuttaa meitä siitä, että sukupuoli ei ole rajoitus, vaan voimavara, ja että jokainen keho ansaitsee tulla juhlituksi siitä, mitä se tekee parhaiten: juoksemisessa, nyrkkeilyssä, tanssimisessa, nostamisessa, hengittämisessä, elämisessä.

Huumorin avulla Myriam muuttaa joskus raskaatkin kommentit kevyiksi, helposti lähestyttäviksi ja voimakkaiksi iskulauseiksi. Hänen sisältönsä auttaa monia naisia tuntemaan itsensä nähdyiksi, ymmärretyiksi ja tuetuiksi urheiluvalinnoissaan, olivatpa ne mitä tahansa.

Katso tämä postaus Instagramissa Mimin (@mimi_bnd_) jakama julkaisu

Koulutuksen, yrittäjyyden ja oikean elämän välissä

Myriamin arki on sekoitus intensiivisiä harjoituksia, ammatillisia tapaamisia, oman brändin hallintaa ja syvästi inhimillisiä hetkiä. Hän osoittaa, että kuri ja kunnianhimo voivat sopia täydellisesti yhteen satunnaisen vitkuttelun, epävarmuuden, naurun ja kovan työn kanssa. Hän todistaa, ettei ole olemassa vain yhtä urheilijan mallia, vaan ääretön määrä polkuja, jotka kaikki ovat päteviä.

Hänen erityisesti kamppailulajeja harrastaville naisille suunniteltu vaatemerkki syntyi todellisesta tarpeesta: tarjota naisten vartalonmuotoihin mukautettuja teknisiä asuja, jotka ovat mukavia, kestäviä ja imartelevia. Myriam Benadda (@mimi_bnd_) kannattaa sitä, että jokainen nainen tuntee olonsa mukavaksi omassa nahassaan, niin tatamilla kuin arjessakin.

Vahvuus ja naisellisuus: voittava yhdistelmä

Videoidensa kautta hän nostaa esiin tilanteita, jotka ovat monille naisurheilijoille tuttuja: joutumista perustelemaan itseään, kuulemista siitä, ettei tietty urheilulaji "ole heitä varten", ja hämmästystä, kun he menestyvät fyysisissä lajeissa. Hän muuttaa nämä hetket koomisiksi kohtauksiksi, mutta ei koskaan vähättele niiden vaikutusta. Hänen viestinsä on selvä: sinulla on oikeus olla vahva, nopea, voimakas, herkkä, lempeä, päättäväinen – kaikki samaan aikaan.

Myriam Benadda (@mimi_bnd_) puolustaa urheilun osallistavaa visiota, jossa jokainen keho on arvokas, kyvykäs ja kunnioituksen arvoinen. Hän muistuttaa meitä siitä, että suorituskyky ei ole ristiriidassa eleganssin kanssa, ja että itseluottamus ei riipu koosta, painosta tai sukupuolesta.

Katso tämä postaus Instagramissa Mimin (@mimi_bnd_) jakama julkaisu

Yhteisö ennen kaikkea

Yksilöllisen suorituksen lisäksi Myriam arvostaa sisaruutta, keskinäistä tukea ja yhteisöllisyyttä. Hän puhuu usein harjoituskumppaneistaan, urheiluystävyyssuhteistaan ja kollektiivisesta energiasta, joka ajaa heitä menestymään. Hänelle urheilu ei ole vain tuloksia, vaan myös yhteyksiä, jakamista ja kunnioitusta.

Huumorilla, selkeästi ja ystävällisesti Myriam Benadda (@mimi_bnd_) kertoo naisten arjen urheilussa sellaisena kuin se todella on: joskus absurdia, usein intensiivistä, aina inspiroivaa. Hän muistuttaa meitä siitä, että jokaisella naisella on oikeus valita pelikenttänsä, juhlistaa kehoaan ja luoda oma polkunsa itsevarmasti, rohkeasti ja ilolla.