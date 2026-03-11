Tämä entinen ranskalainen astronautti aiheutti kohua muotinäytöksen eturivissä

Muotinäytöksissä eturivillä istuvat usein julkkikset elokuvista, musiikista tai sosiaalisesta mediasta. Joskus odottamaton vieras herättää huomiota. Pariisissa hiljattain pidetyssä Chanelin syksy/talvi 2026/2027 -näytöksessä ranskalaisen astronautin Claudie Haignerén läsnäolo eturivissä herätti sekä vieraiden että nettikatsojien uteliaisuuden.

Odottamaton vieras Pariisin muotiviikoilla

Grand Palais'ssa järjestetty Chanelin syys/talvi 2026/2027 -näytös kokosi yhteen lukuisia muotimaailman hahmoja. Vieraiden joukossa Claudie Haignerén läsnäolo huomattiin nopeasti. Entinen astronautti, joka tunnistettiin lyhyestä hiustenleikkauksestaan ja hillitystä tyylistään, istui eturivissä. Hänellä oli yllään musta asu, joka koostui leveälahkeisista housuista ja kirjaillusta takista. Tämä esiintyminen yllätti joitakin tarkkailijoita, jotka eivät ole tottuneet näkemään tiedemaailman hahmoja tämäntyyppisissä tapahtumissa.

Katso tämä postaus Instagramissa declanchanin (@declanchan) jakama julkaisu

Kutsu, joka liittyy henkilökohtaiseen tarinaan

Claudie Haignerén läsnäolo näytöksessä ei ollut sattumaa. Se liittyi suunnittelija Matthieu Blazyn uraan. Ennen suuren muotitalon johtamista belgialainen suunnittelija sai inspiraatiota ranskalaisesta astronautista valmistujaismallistoonsa, joka esiteltiin vuonna 2006 La Cambren muotikoulussa Brysselissä. Tuolloin hän jo kuvitteli avaruustutkimuksesta inspiroituneita siluetteja, joissa oli teknisiä muotoja ja viittauksia astronauttien pukuihin.

Claudie Haigneré, avaruustutkimuksen edelläkävijä

Claudie Haigneré on merkittävä hahmo eurooppalaisessa avaruustutkimuksessa. Vuonna 1996 hänestä tuli ensimmäinen ranskalainen nainen, joka meni avaruuteen Cassiopée-lennon aikana Sojuz TM-24 -luotaimella. Sitten hän osallistui toiselle lennon ajaksi vuonna 2001, jolloin hänestä tuli ensimmäinen eurooppalainen nainen, joka vieraili kansainvälisellä avaruusasemalla. Yhteensä hän vietti avaruudessa yli 25 päivää lennon aikana.

Katso tämä postaus Instagramissa The Fine Art Of Flyingin (@thefineartofflying) jakama julkaisu

Lyhyesti sanottuna Claudie Haignerén läsnäolo pariisilaisen muotinäytöksen eturivissä yllätti monet tarkkailijat. Tämä kutsu korostaa myös muodin, tieteen ja taiteellisen inspiraation välillä olevia joskus odottamattomia yhteyksiä. Avaruustutkimuksen edelläkävijänä ja ranskalaisen tutkimuksen johtohahmona entinen astronautti jatkaa jälkensä jättämistä jopa avaruudesta hyvin erilaisilla aloilla.