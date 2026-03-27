"En ollut koskaan tehnyt laskelmia": tämä tutkimus paljastaa, kuinka paljon kuukautiset todella maksavat

Kuukautisista puhutaan usein kehon, kierron tai tunteiden näkökulmasta, mutta niiden kustannuksia käsitellään paljon harvemmin. Äskettäin tehty tutkimus asettaa asiat perspektiiviin: kuukautiset ovat merkittävä kuluerä koko elämän ajan.

Hinta ylittää reilusti suojavarusteiden hinnan.

Kun ajattelemme kuukautisia, mieleemme tulevat ensin kuukautistuotteet, mutta todellisuus on paljon laajempi. Clue-sovelluksen "Cost of Bleeding" -kampanjan osana jaetun analyysin mukaan kuukautisia käyvä henkilö voi käyttää elämänsä aikana jopa noin 25 000 euroa.

Tämä luku sisältää tietenkin kuukautistuotteet (siteet, tamponit, kuukautiskupit tai alusvaatteet), mutta myös muita usein unohdettuja kuluja: kipulääkkeet, tietyt lääkärikäynnit tai jopa pieniin, odottamattomiin päivittäisiin tarpeisiin, kuten pyykinpesuun tai vaatteisiin, liittyvät kulut. Yksittäin nämä ostokset saattavat tuntua vaatimattomilta, mutta vuosien varrella kertyneinä ne muodostavat merkittävän budjetin.

Vuosikymmenten mittaiset kulut

Kuukautiset ovat merkittävä osa elämää. Keskimäärin ihminen voi kuukautisia saada 35–40 vuotta. Tämä tarkoittaa säännöllisiä ostoksia kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen. Tämä rytmi luo jatkuvan kulun, joka on integroitu jokapäiväiseen elämään ja jää usein huomaamatta. Toisin kuin muut kertaluonteiset terveydenhuollon kustannukset, nämä kertyvät ajan myötä.

Näiden kustannusten lisäksi voi olla kuukautisterveyteen liittyviä kuluja, kuten kipua, premenstruaalioireyhtymää tai sairauksia, kuten endometrioosia. Näissä tapauksissa lääketieteelliset kulut voivat nousta tarpeista ja hoidon saatavuudesta riippuen. Jotkut ihmiset valitsevat uudelleenkäytettäviä ratkaisuja, kuten kuukautiskuppeja tai kuukautisalusvaatteita. Nämä vaihtoehdot voivat vähentää kustannuksia pitkällä aikavälillä, vaikka ne vaatisivatkin suuremman alkuinvestoinnin.

Taloudellinen todellisuus, josta puhutaan vielä vähän

Vaikutuksistaan huolimatta kuukautisten kustannukset ovat edelleen suurelta osin poissa keskusteluista ostovoimasta tai kansanterveydestä. Silti monet organisaatiot puhuvat nyt "kuukautisköyhyydestä". Tämä termi viittaa tilanteisiin, joissa joillakin ihmisillä on vaikeuksia saada riittäviä kuukautistuotteita. Ranskassa neljällä miljoonalla kuukautisia käyvällä ihmisellä ei ole pääsyä kuukautishygieniatuotteisiin.

Useissa maissa tutkimukset osoittavat, että joidenkin naisten on tehtävä budjettivalintoja tai turvauduttava vähemmän mukaviin vaihtoehtoihin riittävien resurssien puutteen vuoksi. Tämän tilanteen edessä on syntymässä aloitteita: hygieniatuotteiden ilmainen jakelu joissakin kouluissa ja yliopistoissa, paikalliset toimet ja tiedotuskampanjat.

Näkymättömän kustannuksen korostaminen

Clue pyrkii kampanjallaan tekemään näkyväksi sen, mitä ei aina nähdä. Ajatuksena on lisätä tietoisuutta usein aliarvioidusta taloudellisesta todellisuudesta. Nämä kulut, koska ne jakautuvat ajan kuluessa ja liittyvät henkilökohtaisiin asioihin, jäävät helposti huomaamatta. Silti ne ovat olennainen osa monien ihmisten jokapäiväistä elämää. Niiden esiin tuominen avaa myös keskustelua kuukautissuojiin liittyvien tuotteiden saatavuudesta, joita monet pitävät välttämättöminä tuotteina.

Kohti kokonaisvaltaisempaa näkemystä kuukautisterveydestä

Viime vuosina kuukautisterveys on vähitellen saanut näkyvyyttä. Puhutaan enemmän kivusta, kuukautiskierrosta, hyvinvoinnista... ja nyt myös kustannuksista. Näiden kustannusten tunnustaminen tarkoittaa myös kehon todellisten tarpeiden tunnistamista. Kehosi rytmeineen ja vaihteluineen ansaitsee tulla kunnioitetuksi, kuunnelluksi ja tuetuksi ilman tabuja tai vähättelyä.

Pohjimmiltaan tämä arvio korostaa yksinkertaista totuutta: kuukautiset eivät ole vain biologinen kokemus. Niillä on myös konkreettinen vaikutus jokapäiväiseen elämään. Määrittämällä tämän todellisuuden tutkimus auttaa muuttamaan näkökulmia ja kannustaa oikeudenmukaisempaan, tietoisempaan ja osallistavampaan lähestymistapaan terveyteen.