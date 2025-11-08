Ces photos glaçantes montrent des Américains au milieu de 7 jours de leurs déchets

En 2014, le photographe américain Gregg Segal a lancé la série « 7 Days of Garbage », un projet artistique au message puissant.

Une archéologie visuelle de notre société de consommation

Afin de sensibiliser sur la consommation et le volume de déchets produits, le photographe américain Gregg Segal a demandé à ses amis, voisins et famille de conserver une semaine durant tous leurs détritus. Il les a ensuite photographiés allongés au milieu de leurs ordures, dans différents décors naturels comme une plage, une forêt ou encore un étang. Ces portraits créent un contraste saisissant entre beauté esthétique et malaise écologique.

Avec ces images, Gregg Segal présente bien plus que des déchets : il livre une analyse sociale et culturelle de l’Amérique contemporaine. En exposant sans fard la réalité de la production de déchets, il rappelle la quantité colossale de ressources gaspillées. Le projet se veut « un électrochoc pour inviter à une prise de conscience collective ».

Un appel au changement et à la responsabilité individuelle

Au-delà du choc visuel, le projet « 7 Days of Garbage » incite à réfléchir sur les gestes du quotidien qui peuvent être améliorés pour réduire notre impact environnemental. Gregg Segal espère que « cette sensibilisation artistique encourage à prendre des mesures concrètes, à revoir notre manière de consommer, recycler et limiter le gaspillage ». C’est une invitation à considérer notre poubelle comme un reflet de nos valeurs, et à agir en conséquence.

À travers « 7 Days of Garbage », Gregg Segal transforme ainsi l’ordinaire en manifeste visuel. Ses clichés nous confrontent à une vérité souvent dissimulée : celle de notre empreinte écologique quotidienne. En plaçant les individus au cœur de leurs propres déchets, il révèle non seulement l’ampleur de la crise environnementale, mais aussi la responsabilité intime que chaque personne porte dans ce système. Ces images ne se contentent pas de dénoncer – elles invitent à repenser notre rapport à la consommation, à la nature et à nous-mêmes.