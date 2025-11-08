Ces photos glaçantes montrent des Américains au milieu de 7 jours de leurs déchets

Green
Fabienne Ba.
Nahmad/Pexels

En 2014, le photographe américain Gregg Segal a lancé la série « 7 Days of Garbage », un projet artistique au message puissant.

Une archéologie visuelle de notre société de consommation

Afin de sensibiliser sur la consommation et le volume de déchets produits, le photographe américain Gregg Segal a demandé à ses amis, voisins et famille de conserver une semaine durant tous leurs détritus. Il les a ensuite photographiés allongés au milieu de leurs ordures, dans différents décors naturels comme une plage, une forêt ou encore un étang. Ces portraits créent un contraste saisissant entre beauté esthétique et malaise écologique.

Avec ces images, Gregg Segal présente bien plus que des déchets : il livre une analyse sociale et culturelle de l’Amérique contemporaine. En exposant sans fard la réalité de la production de déchets, il rappelle la quantité colossale de ressources gaspillées. Le projet se veut « un électrochoc pour inviter à une prise de conscience collective ».

Un appel au changement et à la responsabilité individuelle

Au-delà du choc visuel, le projet « 7 Days of Garbage » incite à réfléchir sur les gestes du quotidien qui peuvent être améliorés pour réduire notre impact environnemental. Gregg Segal espère que « cette sensibilisation artistique encourage à prendre des mesures concrètes, à revoir notre manière de consommer, recycler et limiter le gaspillage ». C’est une invitation à considérer notre poubelle comme un reflet de nos valeurs, et à agir en conséquence.

À travers « 7 Days of Garbage », Gregg Segal transforme ainsi l’ordinaire en manifeste visuel. Ses clichés nous confrontent à une vérité souvent dissimulée : celle de notre empreinte écologique quotidienne. En plaçant les individus au cœur de leurs propres déchets, il révèle non seulement l’ampleur de la crise environnementale, mais aussi la responsabilité intime que chaque personne porte dans ce système. Ces images ne se contentent pas de dénoncer – elles invitent à repenser notre rapport à la consommation, à la nature et à nous-mêmes.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Un arbre capable de créer de l’or ? La découverte qui fascine les chercheurs

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Un arbre capable de créer de l’or ? La découverte qui fascine les chercheurs

En Finlande, une découverte étonnante fascine la communauté scientifique : des épicéas communs semblent produire de l’or, mais...

Les meilleures plantes pour chaque pièce (et celles qu’on met trop souvent au mauvais endroit)

Introduire des plantes vertes dans son intérieur ne relève pas seulement de l’esthétique : elles améliorent la qualité...

Elle pensait se baigner dans de la mousse de mer, jusqu’à cette révélation écœurante

Le 8 juillet 2025, Michelle Sky Hayward, influenceuse sud-africaine, s’est filmée en train de profiter d’une baignade apparemment...

Et si vos épluchures valaient de l’or ? Cette méthode fait de plus en plus d’adeptes

On les jette machinalement dans la poubelle : les pelures de carottes, les coquilles d’œufs, le marc de...

Ce jardin ignoré est pourtant élu parmi les plus beaux du monde, selon le New York Times

Il existe en Bretagne un écrin secret, préservé du tumulte touristique, qui s’est vu propulsé sur la scène...

Contre les moustiques, ces 5 plantes incontournables à adopter

Pour dire adieu aux piqûres estivales, rien de tel que de miser sur des plantes naturelles aux fortes...