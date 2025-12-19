Froid polaire : cette « bombe météorologique » qui frappe l’Europe

La tempête Emilia a explosé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2025, frappant d’abord le sud de la France. Selon les régions, ses effets se poursuivent jusqu’au début de la semaine prochaine, entre le 22 et le 23 décembre. Qualifiée de « bombe météorologique » par les experts, cette dépression s’accompagne d’un froid intense et de vents violents. Avec une chute brutale de pression de 47 hPa en 24 heures, ce phénomène rare annonce des conditions hivernales extrêmes.

Qu’est-ce qu’une « bombe météorologique » ?

Ce terme désigne une dépression se creusant très rapidement : au moins 24 hPa en 24 heures. Ici, la tempête Emilia a doublé cette intensité avec une baisse de 47 hPa (de 996 à 949 hPa). Conséquences : l’anticyclone scandinave envoie de l’air polaire, provoquant des rafales jusqu’à 150 km/h sur les côtes nord-européennes, des tempêtes de neige et des vagues scélérates en mer du Nord.

Impacts attendus sur le continent

Royaume-Uni et Scandinavie : rafales de 130 à 150 km/h, neige abondante, routes bloquées.

Benelux et Allemagne : vague de froid sibérien (-10°C possibles), pluies verglaçantes.

France : si le sud a été touché dès le 15 décembre, la Bretagne et la Manche connaissent désormais des vents de 80 à 90 km/h et des pluies intenses, même si aucune vigilance orange n’est activée pour l’instant.

Précautions pour la France et l’Europe

Éviter les côtes exposées et sécuriser l’extérieur (volets fermés, objets rentrés).

Anticiper les chutes de neige et de verglas.

Suivre les bulletins météorologiques et limiter les déplacements.

Météo-France souligne qu’il s’agit d’une tempête « classique » mais amplifiée, avec risque de coupures d’électricité et de perturbations dans les transports dès jeudi. Le Bundestag allemand alerte sur une « vague polaire historique ».

En résumé, l’Europe fait face à une période de conditions hivernales exceptionnelles. Bien que le nord du continent soit le plus exposé, les effets se font sentir jusqu’en France et au-delà. La vigilance reste essentielle. Ce phénomène rappelle la puissance imprévisible de la météo et l’importance de l’anticipation face aux extrêmes climatiques.