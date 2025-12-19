Froid polaire : cette « bombe météorologique » qui frappe l’Europe

Green
Tatiana Richard
Mustafa ezz/Pexels

La tempête Emilia a explosé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2025, frappant d’abord le sud de la France. Selon les régions, ses effets se poursuivent jusqu’au début de la semaine prochaine, entre le 22 et le 23 décembre. Qualifiée de « bombe météorologique » par les experts, cette dépression s’accompagne d’un froid intense et de vents violents. Avec une chute brutale de pression de 47 hPa en 24 heures, ce phénomène rare annonce des conditions hivernales extrêmes.

Qu’est-ce qu’une « bombe météorologique » ?

Ce terme désigne une dépression se creusant très rapidement : au moins 24 hPa en 24 heures. Ici, la tempête Emilia a doublé cette intensité avec une baisse de 47 hPa (de 996 à 949 hPa). Conséquences : l’anticyclone scandinave envoie de l’air polaire, provoquant des rafales jusqu’à 150 km/h sur les côtes nord-européennes, des tempêtes de neige et des vagues scélérates en mer du Nord.

Impacts attendus sur le continent

  • Royaume-Uni et Scandinavie : rafales de 130 à 150 km/h, neige abondante, routes bloquées.
  • Benelux et Allemagne : vague de froid sibérien (-10°C possibles), pluies verglaçantes.
  • France : si le sud a été touché dès le 15 décembre, la Bretagne et la Manche connaissent désormais des vents de 80 à 90 km/h et des pluies intenses, même si aucune vigilance orange n’est activée pour l’instant.

Précautions pour la France et l’Europe

  • Éviter les côtes exposées et sécuriser l’extérieur (volets fermés, objets rentrés).
  • Anticiper les chutes de neige et de verglas.
  • Suivre les bulletins météorologiques et limiter les déplacements.

Météo-France souligne qu’il s’agit d’une tempête « classique » mais amplifiée, avec risque de coupures d’électricité et de perturbations dans les transports dès jeudi. Le Bundestag allemand alerte sur une « vague polaire historique ».

En résumé, l’Europe fait face à une période de conditions hivernales exceptionnelles. Bien que le nord du continent soit le plus exposé, les effets se font sentir jusqu’en France et au-delà. La vigilance reste essentielle. Ce phénomène rappelle la puissance imprévisible de la météo et l’importance de l’anticipation face aux extrêmes climatiques.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Rédactrice, j’explore les questions de beauté, mode et psychologie avec sensibilité et curiosité. J’aime comprendre les émotions qui nous traversent et donner la parole à celles et ceux qui nous aident à mieux nous connaître. Dans mes articles, je cherche à créer des ponts entre les savoirs scientifiques et nos vécus quotidiens.
Article précédent
Ces riches Indiens fuient la pollution extrême et deviennent les « réfugiés du smog »

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ces riches Indiens fuient la pollution extrême et deviennent les « réfugiés du smog »

À New Delhi, chaque inspiration ressemble à un effort. Quand l’air devient lourd, agressif et nocif pour le...

Ces photos glaçantes montrent des Américains au milieu de 7 jours de leurs déchets

En 2014, le photographe américain Gregg Segal a lancé la série "7 Days of Garbage", un projet artistique...

Un arbre capable de créer de l’or ? La découverte qui fascine les chercheurs

En Finlande, une découverte étonnante fascine la communauté scientifique : des épicéas communs semblent produire de l’or, mais...

Les meilleures plantes pour chaque pièce (et celles qu’on met trop souvent au mauvais endroit)

Introduire des plantes vertes dans son intérieur ne relève pas seulement de l’esthétique : elles améliorent la qualité...

Elle pensait se baigner dans de la mousse de mer, jusqu’à cette révélation écœurante

Le 8 juillet 2025, Michelle Sky Hayward, influenceuse sud-africaine, s’est filmée en train de profiter d’une baignade apparemment...

Et si vos épluchures valaient de l’or ? Cette méthode fait de plus en plus d’adeptes

On les jette machinalement dans la poubelle : les pelures de carottes, les coquilles d’œufs, le marc de...