Perché la Svezia vieta di lasciare il gatto da solo tutto il giorno

Naila T.
I gatti sono spesso percepiti come animali indipendenti, capaci di essere lasciati soli per lunghi periodi. Tuttavia, alcuni paesi ritengono che il loro benessere richieda maggiore attenzione. In Svezia, le normative sulla protezione degli animali impongono ai proprietari di non lasciare i propri gatti isolati per lunghi periodi senza interazione umana.

Una legge che mira a proteggere il benessere degli animali

La legislazione svedese sul benessere degli animali riconosce giustamente gli animali come esseri senzienti capaci di provare dolore, stress e solitudine. In questo contesto, le normative impongono ai proprietari di controllare il proprio gatto almeno due volte al giorno . Questo obbligo implica che un gatto non possa essere lasciato solo tutto il giorno senza che qualcuno lo controlli. L'obiettivo è, in particolare, consentire la diagnosi precoce di eventuali problemi di salute o segni di sofferenza.

Interazioni umane considerate necessarie

Contrariamente all'idea che i gatti siano "completamente indipendenti", la normativa svedese riconosce che necessitano anche di stimoli e interazione sociale. Le autorità svedesi ritengono che "un gatto lasciato solo per troppo tempo possa soffrire di noia, stress o problemi comportamentali". La legge incoraggia quindi "gli esseri umani a interagire quotidianamente con i propri animali domestici, sia attraverso il gioco, le cure o semplicemente la regolare presenza umana".

Un obbligo di monitoraggio quotidiano

In pratica, se qualcuno deve assentarsi per un periodo prolungato, deve organizzare che qualcuno controlli l'animale durante il giorno. Potrebbe trattarsi di un parente, un vicino o un pet sitter professionista. Le normative specificano inoltre che "lasciare un gatto da solo per diversi giorni, con solo cibo e acqua, non è considerato accettabile". Questo monitoraggio regolare consente anche di verificare l'ambiente in cui vive l'animale e di garantire che vivano in condizioni idonee.

Regole più ampie per il benessere dei gatti

Questo obbligo fa parte di una serie di norme volte a garantire buone condizioni di vita per gli animali domestici. La normativa svedese, ad esempio, include raccomandazioni riguardanti:

  • lo spazio disponibile per l'animale
  • la qualità dell'aria nei luoghi in cui vive
  • la presenza di attrezzature idonee come tiragraffi o aree di riposo

Queste norme riflettono un approccio globale al benessere degli animali, che non si limita alle esigenze nutrizionali ma include anche quelle comportamentali ed emotive.

Possibili sanzioni per inadempienza

Le autorità svedesi possono intervenire in caso di segnalazioni di maltrattamenti o negligenza. In alcuni casi, i proprietari di gatti possono ricevere avvertimenti o essere tenuti a modificare le proprie condizioni di vita. Sanzioni più severe possono essere applicate se la situazione mette a repentaglio la salute o il benessere del gatto.

Rendendo obbligatorie visite giornaliere e interazioni regolari, la Svezia mira a garantire il benessere dei gatti. Questa norma si basa sul concetto che questi animali, anche quelli considerati indipendenti, necessitano di attenzione e supervisione. Questo modello di protezione degli animali, più rigoroso rispetto a molti altri Paesi, illustra l'importanza che la legislazione svedese attribuisce al rispetto delle esigenze fisiche ed emotive degli animali domestici.

Analizzo le tendenze sociali che plasmano i nostri corpi, le nostre identità e le nostre relazioni con il mondo. Ciò che mi spinge è comprendere come le norme evolvono e si trasformano nelle nostre vite, e come i discorsi su genere, salute mentale e immagine di sé permeano la vita quotidiana.
Tra 18.600 cani, vinse una delle competizioni cinofile più prestigiose.

