Guerra in Medio Oriente: a Dubai gli animali sono vittime di abbandono di massa

Il conflitto in Medio Oriente si intensifica ogni giorno, gettando numerose città nel caos. Dubai, paradiso degli influencer e città del lusso e degli eccessi, è diventata bersaglio di diversi attacchi. Nonostante il governo locale esorti la popolazione a non farsi prendere dal panico, gli espatriati si sono affrettati a fare le valigie, abbandonando i propri animali domestici.

Gli animali, vittime invisibili del conflitto

Un gatto intrappolato su un balcone, il suo miagolio è un grido d'aiuto. Gattini abbandonati a se stessi in una città quasi fantasma. Un cane legato a un lampione, in attesa del suo padrone che non tornerà mai più, e decine di altri che vagano per strade deserte, con i collari ancora allacciati. È impossibile rimanere indifferenti a queste scene di desolazione e profonda sofferenza animale. Da quando è scoppiato il conflitto in Medio Oriente, Dubai si è trovata in una posizione vulnerabile. Questa città, un tempo considerata un Eldorado, è gradualmente sprofondata nell'incertezza, costringendo gli espatriati a prenotare voli verso paesi "più sicuri", situati al di fuori della "zona di guerra".

Nonostante le loro rassicuranti dichiarazioni, i leader del Paese non sono riusciti a superare il famigerato "istinto di sopravvivenza". Gli influencer che popolano questa terra degli Emirati Arabi Uniti hanno abbandonato le loro ville e i loro attici vertiginosi per cercare rifugio e salvarsi la vita, lasciando ai loro animali domestici un destino atroce. Da questo esodo di massa, i rifugi sono stati sommersi di richieste e le organizzazioni per la protezione degli animali sono indignate per tale mancanza di umanità.

Questi animali, abbandonati come rifiuti in un ambiente ostile, si sono ritrovati improvvisamente senza famiglia. Secondo la testimonianza di un volontario dell'UAE Animal Community, riportata dal Telegraph , alcune persone hanno persino chiesto ai veterinari l'impensabile: "Eutanasia dei loro animali sani... perché non vogliono sostenere i costi del trasloco o le pratiche burocratiche".

Espatriati in fuga da Dubai abbandonano i loro animali domestici per strada e fuori dai centri di soccorso mentre si affrettano a lasciare lo stato del Golfo https://t.co/zQBUTrzueI – Daily Mail (@DailyMail) 9 marzo 2026

Gli influencer al centro della controversia

Le "macchinose" procedure amministrative sono un tema ricorrente nelle argomentazioni degli influencer. È stato il caso della star del web Maddy Burciaga, che si è lasciata alle spalle lo smog per crogiolarsi sotto il cielo azzurro di Mauritius. Mentre continua a pubblicare storie di palme e ad ambientarsi alla sua nuova vita tropicale, il suo cane Maya è rimasto a Dubai. Ha chiarito la situazione, ricordando a tutti che il suo cane era in buone mani: quelle della loro tata. Ha anche specificato che non si trattava di un viaggio di sola andata e che la famiglia si sarebbe presto riunita.

Nonostante questo tentativo di difesa, l'Animal League non ha usato mezzi termini. "Un cane non lascerebbe mai il suo umano per salvarsi la pelle. I cani sono pronti a combattere una guerra per restare con i loro umani. Questa è tutta la differenza tra lealtà... e conforto", ha scritto furiosamente su X (ex Twitter), sottolineando una palese mancanza di empatia. Questi cani e gatti, che avevano sempre conosciuto il calore di una casa, sono passati dall'affetto infinito alla miseria più assoluta in pochi giorni, semplicemente perché la loro documentazione non era "in regola". E i rifugi , piccole strutture di Dubai, sono così sovraffollati che non riescono a salvare tutti questi animali senza casa.

La semplificazione delle procedure è essenziale per il benessere degli animali.

Mentre gli influencer possono permettersi ville con vista sull'oceano, abiti firmati e auto di lusso, gli utenti di internet hanno dedotto che possono anche permettersi un jet privato per risolvere i "problemi amministrativi" associati ai loro amici pelosi. Questo è ciò che avrebbe fatto la creatrice di contenuti lifestyle Jade Lavoie, che ha 1,3 milioni di follower. Una scelta molto più ragionevole e logica che abbandonare il proprio animale domestico nel deserto o alla periferia di città in fiamme. Per i viaggiatori comuni, che non hanno il budget per viaggiare come le celebrità, è un po' più complicato. Raggiungere la terra promessa con il proprio fedele amico a quattro zampe richiede pazienza.

"Le condizioni per l'ingresso degli animali nell'Unione Europea, in particolare il requisito dei titoli anticorpali antirabbici, che devono essere testati 30 giorni dopo la vaccinazione e 3 mesi prima dell'arrivo in Francia", spiega la Fondazione Brigitte Bardot . Data l'urgenza della situazione e i sempre più frequenti allarmi missilistici, rispettare queste scadenze è difficile. Tuttavia, nel 2022, l'Ucraina ha fatto un'eccezione alla legge con una disposizione speciale che consente ai rifugiati di portare con sé i propri animali, indipendentemente dalle loro circostanze.

In una città dove tutto sembra possibile, garantire la sicurezza di base degli animali domestici dovrebbe essere la norma, non un'eccezione. Immagini di gattini affamati sui balconi e cani randagi che vagano per strade deserte sono silenziosi appelli alla consapevolezza globale. Perché dietro ogni animale abbandonato si cela una storia di lealtà tradita. L'abbandono non è una soluzione; è una piaga, un'illustrazione della profondità della depravazione umana.