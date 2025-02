Blonde ou brune ? Plus besoin de choisir, la tendance est ailleurs

Vous hésitez entre un blond californien et un brun intense ? Bonne nouvelle, en 2025, on arrête de se torturer l’esprit devant les nuanciers du coiffeur. La tendance capillaire du moment, c’est le bronde. Un mix parfait entre le blond et le brun, pour un résultat aussi subtil qu’éclatant. Voici comment adopter cette couleur hybride qui fait tourner toutes les têtes.

Le bronde, c’est quoi exactement ?

Imaginez un subtil jeu de lumière entre les reflets dorés du blond et la profondeur d’un brun riche. Le bronde, c’est cette couleur caméléon qui se situe pile à mi-chemin entre les deux. Mais attention, ce n’est pas juste un simple mélange. C’est une technique de coloration qui apporte de la lumière à une base brune grâce à des nuances blondes naturelles et délicates.

Le résultat ? Un effet soleil qui donne l’impression que vos cheveux ont passé des mois à la plage (même si votre dernière escapade, c’était chez mamie). Fini les balayages trop marqués ou les colorations uniformes sans vie. Le bronde joue avec des racines plus foncées et des longueurs illuminées, pour un rendu plein de relief et de brillance.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Daniel Mora Ayala (@danielmbeauty)

Pourquoi on craque pour cette couleur de cheveux ?

Le succès du bronde tient en un mot : versatilité. Peu importe votre carnation, votre coupe ou votre style, cette couleur vous ira à merveille. Que vous ayez la peau porcelaine ou une peau dorée, le bronde flatte toutes les carnations et apporte une touche de chaleur à votre visage. Il fonctionne avec un bob chic, une coupe pixie audacieuse ou de longues boucles de sirène.

Le vrai game-changer ? Son entretien facile. Pas besoin de courir chez le coiffeur toutes les trois semaines pour camoufler les racines. Le bronde pousse en douceur, sans effet racine marqué, ce qui en fait la couleur parfaite pour les personnes pressées ou tout simplement pas fans des rendez-vous capillaires trop fréquents. En plus, le bronde est ultra personnalisable. Vous pouvez choisir des nuances plus froides ou plus chaudes, jouer avec des reflets miel, caramel ou même cendrés, selon vos envies. Chaque bronde est unique, un peu comme vous !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Natalie McKell (@nataliemckellhair)

Comment adopter le bronde sans faux pas ?

Le bronde réussi, c’est avant tout une question de savoir-faire. On ne va pas se mentir : mieux vaut faire confiance à un coloriste expérimenté. Ce pro saura analyser votre couleur de base, votre type de cheveux et votre carnation pour créer une teinte qui vous mettra vraiment en valeur. Apportez, pourquoi pas, des photos d’inspiration lors de votre rendez-vous. Elles peuvent donner à votre coiffeur une idée précise de vos attentes. C’est toujours mieux que de tenter d’expliquer avec des « je veux un truc genre lumineux mais pas trop clair, tu vois ? ».

Une fois votre bronde adopté, n’oubliez pas d’utiliser des soins capillaires adaptés. Shampoings sans sulfates, masques nourrissants et soins thermo-protecteurs deviendront vos meilleurs amis pour garder des cheveux brillants et en bonne santé.

Vous hésitez encore ? Jetez un coup d’œil à vos célébrités préférées : de Gigi Hadid à Hailey Bieber, en passant par Jennifer Lopez, toutes ont succombé à la tendance bronde. C’est l’alternative parfaite pour les personnes qui n’arrivent pas à choisir entre le blond et le brun. Une couleur qui illumine votre visage et donne du peps à votre chevelure.