Come disegnare lentiggini finte per un risultato naturale?

Suggerimenti e trucchi
Julia Perez
Photo d'illustration : Design by Magnific

Un tempo nascoste dal trucco, le lentiggini sono ora diventate un elemento di bellezza molto ambito. Se questa tendenza vi attrae, bastano pochi semplici passaggi per ottenere un risultato naturale e discreto. L'obiettivo è creare l'illusione di lentiggini lasciate naturalmente dal sole.

Scegli il prodotto giusto

La scelta del prodotto influisce direttamente sul risultato. Se sei alle prime armi, una matita per sopracciglia a punta fine è spesso la soluzione più semplice: ti permette di controllare facilmente la dimensione e la posizione di ogni singolo punto.

Si può anche optare per una pomata per sopracciglia da applicare con un pennellino molto sottile, ideale per un effetto più sfumato. Infine, le gocce autoabbronzanti offrono un risultato che dura diversi giorni poiché il colore si sviluppa sulla superficie della pelle. Questa opzione, tuttavia, richiede un po' più di precisione, in quanto gli errori sono più difficili da correggere.

Scegli una tonalità naturale

Il colore è senza dubbio l'elemento più importante. Una tonalità troppo scura o tendente al grigio renderà immediatamente visibili eventuali imperfezioni. Optate per un marrone caldo, di una o due tonalità più scuro del vostro incarnato, ma evitate assolutamente il nero. Le pelli chiare saranno particolarmente valorizzate dalle tonalità nocciola o caramello, mentre le carnagioni più scure possono scegliere marroni più intensi, sempre rimanendo nelle tonalità calde.

Posizionali dove il sole li tramonta

Le vere lentiggini compaiono principalmente nelle zone più esposte al sole. Prendete spunto da questa distribuzione e concentratele sul ponte del naso, sulla parte superiore degli zigomi e, in modo più discreto, sopra le sopracciglia. Evitate di distribuirle uniformemente su tutto il viso. Dovrebbero formare piccoli gruppi irregolari, più numerosi al centro e gradualmente più distanziati verso i bordi.

Il segreto per un effetto di successo: l'irregolarità

Spesso è proprio questo dettaglio a fare la differenza. Le lentiggini naturali non sono né identiche né perfettamente allineate. Variate le loro dimensioni, lasciate degli spazi vuoti e dimenticatevi della simmetria tra i due lati del viso. Invece di disegnare un cerchio, picchiettate delicatamente la punta della matita sulla pelle senza esercitare troppa pressione. Una volta riempite tutte le lentiggini, sfumatele leggermente con la punta di un dito pulito per ammorbidirne i bordi. Questo semplice passaggio permette loro di fondersi più armoniosamente con l'incarnato.

Seguire l'ordine corretto per il trucco.

Per evitare che scompaiano sotto il trucco, disegna le lentiggini dopo aver applicato fondotinta e correttore. Fissa il tutto con una leggera spolverata di cipria prima di applicare il fard. Questo uniformerà il trucco in modo naturale e fonderà le lentiggini con l'incarnato, per un risultato molto più realistico.

Spesso meno è meglio.

Se applicate correttamente, le finte lentiggini sono quasi impercettibili. Se si notano subito, di solito è perché il colore è troppo intenso o la loro posizione appare innaturale. Iniziate con una dozzina di piccoli puntini, poi aggiungetene gradualmente altri se necessario. È sempre più facile aggiungerne altri che dover ricominciare da capo.

Infine, anche se le finte lentiggini sono tra le tendenze beauty del momento, non siete obbligate ad adottarle. Seguire la moda è una scelta, non una regola. Che la vostra pelle sia naturalmente lentigginosa, perfettamente uniforme o che semplicemente preferiate un aspetto naturale, tutte le opzioni meritano di essere celebrate. La cosa più importante è scegliere ciò che vi piace e ciò che vi fa sentire bene.

Julia Perez
Julia Perez
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
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