Questo metodo di asciugatura aiuta a valorizzare i capelli mossi.

Avrete probabilmente già notato che i vostri capelli mossi hanno una bella definizione subito dopo la doccia... prima di perdere gradualmente la loro forma durante l'asciugatura. La buona notizia è che questo fenomeno non è necessariamente dovuto ai prodotti utilizzati. Infatti, alcuni semplici accorgimenti durante l'asciugatura possono fare la differenza, valorizzando la vostra texture naturale.

E se il vero problema fosse l'asciugamano?

Il primo istinto dopo lo shampoo è spesso quello di strofinare energicamente i capelli con un asciugamano. Tuttavia, questo può alterare la forma naturale delle onde. Strofinando, le ciocche si separano, la fibra capillare si disorganizza e i capelli acquistano volume... ma perdono definizione. Un'alternativa più delicata è quella di premere delicatamente le lunghezze dei capelli verso il cuoio capelluto per assorbire l'acqua in eccesso, senza muovere le ciocche. Una semplice maglietta di cotone o un asciugamano in microfibra sono perfetti per questo passaggio.

Preparare i capelli prima dell'asciugatura

Il segreto per onde più definite inizia quando i capelli sono ancora umidi. Applica un balsamo senza risciacquo, poi, se lo desideri, un gel leggero per lo styling. L'idea è di sollevare le lunghezze dei capelli verso l'alto, accartocciandoli delicatamente tra le mani. Questo aiuta le ciocche a raccogliersi naturalmente e favorisce la definizione delle onde ancor prima di usare il phon.

Il diffusore, un alleato prezioso

Spesso sottovalutato, il diffusore è tuttavia un accessorio indispensabile per chi ha i capelli mossi o ricci. A differenza di un normale bocchetto, distribuisce l'aria su una superficie più ampia, riducendo i movimenti improvvisi dei capelli. Per risultati ottimali, si consiglia di utilizzare una temperatura moderata e una bassa velocità del flusso d'aria.

Due tecniche sono particolarmente diffuse: posizionare una ciocca di capelli nella coppetta del diffusore e poi spostarla delicatamente verso il cuoio capelluto, mantenendo la posizione per circa quindici secondi, oppure diffondere l'aria senza contatto diretto, muovendo lentamente il diffusore intorno alla testa. In entrambi i casi, la pazienza è la vostra migliore alleata.

Resistendo alla tentazione di toccarsi i capelli

Questo è probabilmente il passaggio più difficile... ma anche uno dei più efficaci. Durante l'asciugatura, è meglio evitare di manipolare continuamente i capelli. Toccarli troppo spesso favorisce l'effetto crespo e può rovinare la definizione delle onde. Aspetta che i capelli siano quasi completamente asciutti prima di fare qualsiasi cosa. Se hai usato del gel per lo styling, è normale che si formi una leggera rigidità. Basta accartocciare delicatamente le lunghezze tra i palmi delle mani per eliminare questa rigidità e restituire ai capelli morbidezza ed elasticità.

Errori che possono cambiare tutto

Bastano poche abitudini per compromettere il risultato.

Tenere la testa capovolta per troppo tempo può accentuare il volume alle radici a scapito della definizione.

Il calore eccessivo può seccare la fibra capillare e favorire l'effetto crespo.

Infine, spazzolare i capelli una volta asciutti tende ad allentare le onde. È meglio districarli quando sono ancora bagnati, sotto la doccia o subito dopo il lavaggio.

La routine migliore è quella che si adatta a te.

Nessun "prodotto miracoloso" può sostituire una corretta tecnica di asciugatura. Al contrario, pochi semplici accorgimenti – strizzare l'acqua in eccesso senza strofinare, applicare i trattamenti sui capelli molto umidi e usare delicatamente il diffusore – possono rivelare una texture che non avreste mai immaginato di avere.

Naturalmente, non esistono regole universali. Ognuno è libero di prendersi cura dei propri capelli come meglio crede, in base alle proprie preferenze, al tempo a disposizione e ai risultati desiderati. Sebbene questo metodo sia apprezzato da molte persone con i capelli mossi, nulla vieta di adattarlo alla propria routine o di ignorarlo completamente se si preferisce un altro metodo. L'importante è trovare le tecniche che permettano di sentirsi bene con i propri capelli, così come sono.