L'uso frequente di un asciugamano da bagno può peggiorare la rottura dei capelli.

Dopo la doccia, molte persone strofinano istintivamente i capelli energicamente con un asciugamano per asciugarli più velocemente. Tuttavia, questa pratica comune può in realtà aumentare la rottura e indebolire la fibra capillare. Quando i capelli sono bagnati, la loro struttura diventa più vulnerabile. La cuticola, lo strato protettivo esterno del capello, è leggermente aperta, rendendo la fibra più suscettibile ai danni meccanici. Strofinare ripetutamente con un normale asciugamano può causare micro-attrito che danneggia la superficie del capello. Di conseguenza, le lunghezze possono diventare più fragili, opache e soggette a doppie punte.

Perché l'attrito aggrava le rotture

La spugna tradizionale ha una consistenza relativamente ruvida. Quando i capelli vengono strofinati energicamente, le fibre del tessuto creano attrito che può sollevare la cuticola.

Secondo uno studio pubblicato sull'International Journal of Trichology , i danni meccanici ripetuti, come lo sfregamento eccessivo o una spazzolatura troppo energica, possono alterare la struttura della cuticola e indebolire la resistenza del capello. I ricercatori sottolineano che i capelli bagnati sono particolarmente suscettibili allo stress meccanico, aumentando il rischio di rottura. Questo fenomeno interessa tutti i tipi di capelli, ma può essere più evidente sui capelli lunghi e ricci o sui capelli già indeboliti da trattamenti chimici.

I passi giusti per preservare i tuoi capelli

Per ridurre al minimo i danni, si consiglia di utilizzare tecniche più delicate dopo il lavaggio:

Tampona delicatamente i capelli con l'asciugamano invece di strofinarli.

Spremere delicatamente le estremità per assorbire l'acqua in eccesso.

utilizzare un panno in microfibra o un panno di cotone morbido

Evitare di torcere i capelli bagnati

La microfibra è spesso preferita perché assorbe l'acqua in modo efficiente riducendo al contempo l'attrito.

L'importanza di ridurre lo stress meccanico

Le abitudini quotidiane giocano un ruolo significativo nell'aspetto dei capelli. Limitando i danni meccanici ripetuti, è possibile mantenere le fibre capillari più forti. Una routine delicata aiuta a mantenere i capelli più morbidi, lucenti e meno inclini alla rottura. Molti specialisti raccomandano inoltre di districare i capelli con cura quando sono bagnati per ridurre al minimo la tensione sulla fibra capillare.

Un semplice cambiamento nella routine di cura dei capelli

Modificare il modo in cui asciughi i capelli richiede solo pochi secondi in più, ma può avere un effetto visibile a lungo termine. Un approccio più delicato aiuta a preservare la struttura del capello e a migliorarne l'aspetto generale. Questo tipo di azione fa parte di una routine completa per la cura dei capelli che privilegia la delicatezza e la costanza.

Strofinare energicamente i capelli con un asciugamano è un'abitudine comune che può aggravare la rottura della fibra capillare. Adottando tecniche più delicate, come tamponare delicatamente le lunghezze, è possibile limitare i danni e mantenere i capelli più forti. Semplici modifiche alla routine quotidiana possono contribuire a migliorare la salute dei capelli nel lungo periodo.