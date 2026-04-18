Profumare i capelli: buona idea o falso amico della bellezza?

Suggerimenti e trucchi
Émilie Laurent
Parfumer ses cheveux mauvaise idée
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Quando tieni in mano il flacone, crei una nuvola aromatica intorno a te e dimentichi il concetto di moderazione. Una spruzzata veloce sul polso o dietro l'orecchio non basta; a volte si va oltre la pelle, profumando anche i capelli. Questo gesto, che sia intenzionale o eseguito d'impulso con una rapida spruzzata, lascia una traccia persistente nell'aria e si diffonde nelle narici con una semplice brezza. Ma quali sono gli effetti sulle fibre capillari?

Che senso ha mettersi il profumo nei capelli?

Il profumo è la nostra firma olfattiva, l'estensione aromatica della nostra personalità. Che sia fruttato, legnoso o dolce come una delizia che inaliamo, ci incarna e ci rappresenta. Per marcare davvero il nostro territorio e affermare la nostra presenza sensoriale, non lesiniamo sulla quantità. A volte esageriamo con la nostra fragranza distintiva. Eppure, non importa quanto ne spruzziamo, il profumo evapora dopo poche ore, diluito dal sudore. Quindi, per prolungare il piacere e aumentare la persistenza di questa fragranza iconica, alcuni di noi vanno oltre le solite zone di applicazione e applicano questo nettare anche sui capelli. È un modo per ottimizzare questo rituale di bellezza.

I capelli assorbono tutti gli odori circostanti, compresi i più sgradevoli: tabacco, cibi fritti... Basta un solo pasto in un fast food perché i capelli assorbano l'odore delle patatine fritte. E anche se sempre più profumi imitano sapori commestibili come i croissant, l'obiettivo non è certo quello di profumare di barbecue o di cibo da fast food. I prodotti per la cura dei capelli, a volte arricchiti con olio di cocco o estratto di aloe vera, lasciano una sottile impronta aromatica che generalmente scompare una volta che i capelli sono asciutti.

Profumarsi i capelli è quindi al contempo un camuffamento e un gesto di igiene, come se le donne dovessero profumare di pulito in ogni momento, anche dopo aver corso per prendere l'autobus o aver trascorso un'ora in una metropolitana affollata.

Profumare i capelli: un rituale da ripensare per limitare la rottura

Profumare i capelli potrebbe sembrare un'idea allettante, soprattutto se avete in programma un falò o una cena in un ristorante specializzato in piatti a base di olio. Potreste pensare che una leggera e fugace nebulizzazione non possa danneggiare i capelli. Tuttavia, applicare il profumo alle radici non è affatto una buona idea. Come prevedibile, il profumo non è formulato specificamente per i capelli. Contiene ingredienti particolarmente aggressivi per la fibra capillare, tra cui l'alcol, noto per seccare i capelli.

Questa situazione risulta ancora più incoerente se consideriamo gli ingredienti dei nostri prodotti per la cura dei capelli e prediligiamo trattamenti delicati da effettuare sotto la doccia. In questo modo, tutti i nostri sforzi per la cura dei capelli vengono vanificati da un singolo spruzzo. Profumare i capelli non appena il loro odore diventa troppo "neutro" o "nauseante" è come truccarsi dopo aver usato un dischetto di cotone struccante: è controproducente, se non addirittura dannoso.

Con il passare del tempo, doppie punte, forfora e prurito possono contribuire al problema. Pertanto, applicare il profumo sui capelli è una cattiva abitudine, erroneamente incoraggiata dalle tendenze attuali. Sebbene le fragranze "classiche" siano ben lungi dall'essere una fonte di giovinezza per i capelli, esistono alternative specificamente pensate per questo scopo, come le brume per capelli o gli idrolati floreali.

Mettiamo fine al divieto della donna che "profuma sempre di buono".

È un'idea persistente come un profumo troppo intenso: una donna dovrebbe sempre emanare un profumo impeccabile, quasi irreale. Come se il corpo femminile dovesse essere igienizzato, neutralizzato e costantemente profumato per essere accettabile.

Questa pressione invisibile porta a una proliferazione di misure "correttive": deodorante , profumo, spray per il corpo, detersivo profumato per il bucato... fino al punto di voler mascherare qualsiasi odore naturale. Profumare i capelli si inserisce perfettamente in questa logica. Non è più solo un piacere sensoriale, ma quasi un obbligo sociale.

Eppure, il corpo vive, respira e reagisce. Assorbe odori, li produce anche, ed è perfettamente normale. Cercare di cancellare tutto significa negare questa realtà biologica. Peggio ancora, perpetua una forma di perenne insoddisfazione: la sensazione di non essere mai "abbastanza freschi", "abbastanza puliti", "abbastanza perfetti". Tornare a una maggiore semplicità significa anche accettare che un odore neutro, o leggermente variabile, non sia un problema da correggere, ma un principio del corpo umano. I capelli non devono necessariamente profumare di un mazzo di fiori o di crema alla vaniglia dalla mattina alla sera per essere "presentabili".

In realtà, è tutta una questione di equilibrio. Indossare il profumo dovrebbe rimanere un piacere, una scelta consapevole, non una risposta a un ordine. Perché, in definitiva, avere un buon profumo non dovrebbe mai essere un obbligo, ma un atto di consapevolezza.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Un'artigiana delle parole, mi destreggio tra i vari espedienti stilistici e perfeziono quotidianamente l'arte delle battute femministe. Nel corso dei miei articoli, il mio stile di scrittura vagamente romantico vi riserva delle sorprese davvero accattivanti. Mi diverto a dipanare questioni complesse, come una moderna Sherlock Holmes. Minoranze di genere, uguaglianza, diversità corporea... Giornalista sempre sul filo del rasoio, mi immergo a capofitto in argomenti che accendono il dibattito. Stacanovista, la mia tastiera è spesso messa a dura prova.
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