Come utilizzare una cipria opacizzante per un incarnato luminoso e confortevole?

La cipria opacizzante a volte ha una cattiva reputazione: incarnato "congelato", pelle secca e rughe sottili più visibili... Se usata correttamente, tuttavia, può offrire maggiore comfort e una tenuta del trucco più duratura. E soprattutto, non deve necessariamente trasformare la pelle in una superficie perfettamente liscia: l'incarnato può muoversi, evolversi e rimanere naturale.

Qual è il vero scopo della cipria opacizzante?

Iniziamo subito a fare chiarezza. Una cipria opacizzante non è né un fondotinta né un correttore. Non serve a coprire le imperfezioni, ma principalmente ad assorbire il sebo in eccesso e a fissare i prodotti cremosi applicati in precedenza. Pertanto, è meglio applicarla alla fine della routine di trucco, una volta che l'incarnato è perfetto.

Non c'è bisogno di incipriare tutto il viso.

Questo è probabilmente il riflesso che fa la differenza nel risultato finale: non è necessario coprire ogni centimetro quadrato di pelle. Concentrate la cipria sulle zone che tendono a lucidarsi, solitamente fronte, naso e mento. Al contrario, guance e contorno occhi possono essere lasciate più naturali. Queste zone spesso necessitano di maggiore elasticità per mantenere un aspetto fresco e radioso. L'obiettivo non è eliminare completamente ogni traccia di luce, ma semplicemente controllare la lucidità dove la si desidera.

Lo strumento giusto fa la differenza.

Per un finish leggero, optate per un pennello grande con setole morbide. Applica un velo sottile di prodotto ed è particolarmente indicato per l'uso quotidiano. Se invece cercate una maggiore tenuta, soprattutto per una giornata lunga, un piumino da cipria potrebbe essere un'ottima soluzione. Deposita una maggiore quantità di prodotto ed è quindi ideale quando la pelle è molto lucida. In entrambi i casi, ricordate di rimuovere l'eccesso prima di toccare il viso. Basta un leggero colpetto sul dorso della mano.

Un gesto leggero, al momento giusto

Dopo il fondotinta e il correttore, applicate la cipria. Lasciate semplicemente che queste texture si assestino, mantenendole morbide. Con un pennello, stendete delicatamente la cipria sulla pelle senza strofinare. Con un piumino, picchiettate delicatamente e poi sollevate. L'obiettivo è fissare il trucco, non spostarlo. Un movimento troppo energico può spostare il fondotinta e creare macchie irregolari. La delicatezza e la leggerezza sono quindi le vostre migliori alleate.

E se semplicemente non usassi la cipria?

Anche questa è un'opzione. La cipria opacizzante non è assolutamente necessaria per un incarnato perfetto. Un incarnato "perfetto" o "impeccabile" non esiste nella vita di tutti i giorni. Tra ritocchi, filtri, Photoshop e immagini pesantemente modificate, è facile dimenticare che la pelle reale ha una sua texture. Cambia durante il giorno, rivelando pori, rughe, imperfezioni o segni. Ed è perfettamente normale.

La tua pelle non ha bisogno di essere "invisibile" per essere bella. La cipria opacizzante può essere un'ottima alleata se ti piace il suo effetto e la sua comodità, ma non dovrebbe diventare la norma. Il trucco migliore è soprattutto quello in cui ti senti a tuo agio: con una copertura completa di cipria, con qualche tocco di illuminante o anche senza cipria.

In definitiva, concentratevi sulle zone lucide, usate una piccola quantità di prodotto e applicatelo con movimenti leggeri. Il resto può essere lasciato al naturale. Dopotutto, un incarnato naturale non è un incarnato privo di texture: è un incarnato che riflette la vostra personalità.