Il trucco delle donne messicane affascina per la sua ricchezza visiva e l'audacia cromatica. Radicato nella tradizione messicana del Día de Muertos , fonde la creatività artistica con l'omaggio ai defunti.

La figura della Catrina è la sua icona assoluta. Questi modelli colorati sono ormai popolari ben oltre il Messico, per Halloween, Carnevale o feste in maschera.

Vi invitiamo a scoprire le origini culturali di questi look spettacolari, i prodotti disponibili e tutti i consigli per una perfetta applicazione.

Le origini culturali del trucco delle donne messicane

Il trucco delle donne messicane affonda le sue radici in una festa di rara profondità culturale: il Día de Muertos , celebrato ogni anno il 1° e il 2 novembre.

Questa tradizione messicana onora i defunti non con tristezza, ma con gioia, colori e festeggiamenti.

Al centro di questa estetica si trova La Catrina , una figura immaginata dall'artista messicano José Guadalupe Posada all'inizio del XX secolo. In quel periodo, realizzò un'incisione raffigurante un teschio femminile con indosso un elaborato cappello.

Il suo scopo: deridere le classi agiate che dimenticano le proprie origini. La Catrina incarna così una morte elegante, ironica e consapevole.

Questo personaggio iconico porta con sé un messaggio profondamente messicano: la morte non è un argomento tabù, ma una componente festosa e naturale dell'esistenza.

Ben lontano dall'estetica cupa di Halloween, il Día de Muertos celebra i cari defunti con amore e sorrisi.

Visivamente, questo stile di trucco è immediatamente riconoscibile. I volti pallidi fungono da sfondo per composizioni elaborate.

Gli occhi sono circondati da dettagliati motivi floreali , mentre teschi stilizzati e arabeschi colorati adornano l'intero volto. Ogni dettaglio racconta una storia.

Idee di outfit e stile colorati ispirate a La Catrina

La ricchezza della tradizione messicana offre una gamma infinita di ispirazioni. In particolare, spiccano quattro principali universi stilistici, ognuno adatto a diverse personalità e occasioni.

La Regina Gotica : teschi stilizzati, colori scuri e intensi, una forte presenza scenica.

: teschi stilizzati, colori scuri e intensi, una forte presenza scenica. La musa floreale : motivi floreali generosi intorno agli occhi, tonalità pastello o vivaci, una delicatezza spettacolare.

: motivi floreali generosi intorno agli occhi, tonalità pastello o vivaci, una delicatezza spettacolare. Lo spirito ancestrale : un look intriso di simbolismo messicano, con linee geometriche e colori vibranti.

: un look intriso di simbolismo messicano, con linee geometriche e colori vibranti. L'artista eccentrico : libertà totale, colori inaspettati, creatività sfrenata e senza compromessi.

Ogni stile si basa su combinazioni di colori accuratamente selezionate. Le superfici bianche fungono da base, sulle quali i motivi vengono sovrapposti con precisione. L'atmosfera visiva spazia dal misterioso al gioioso, dal rituale al festoso.

Questi look sono accessibili a tutti, indipendentemente dall'esperienza nel mondo del trucco. Non serve essere un professionista navigato per incarnare lo spirito di La Catrina . La creatività prevale sulla tecnica e ogni viso diventa un'opera d'arte unica.

Prodotti disponibili per creare un trucco messicano femminile

Due tipi di prodotti ti permettono di immergerti in questo mondo colorato. Il primo è una palette di trucchi artistici a base di olio , importata direttamente dal Messico, difficile da trovare nei negozi europei.

Questa palette offre 6 colori vibranti e intensi. La sua texture cremosa la rende facile da applicare su viso e corpo.

La finitura satinata garantisce un look davvero professionale, con una tenuta a lunga durata per tutta la sera, senza screpolature. La formula, delicata sulla pelle, è adatta all'uso quotidiano.

Sono disponibili due varianti. La versione 01 Eternidad offre tonalità mistiche e affascinanti. La versione 02 Sagrado si concentra su colori più vivaci e festosi. Alcune varianti potrebbero essere temporaneamente esaurite a causa dell'elevata richiesta.

Il secondo prodotto consiste in adesivi per il trucco temporaneo , direttamente ispirati al Día de Muertos . Questi tatuaggi temporanei sono atossici e adatti sia agli adulti che ai bambini.

I disegni riproducono fedelmente l'estetica messicana. Si rimuovono facilmente con acqua e sapone, senza lasciare residui sulla pelle.

Scegli il prodotto in base all'occasione e al livello di dettaglio desiderato. Abbinate la tavolozza agli adesivi per un risultato ancora più spettacolare. Abbina i colori al tuo abbigliamento per un look coerente e armonioso.

Come applicare facilmente il trucco messicano e per quali occasioni

Applicazione della tavolozza artistica

Prima dell'applicazione, detergere accuratamente la pelle per una migliore aderenza del colore. Utilizzare un pennellino sottile per i dettagli e una spugnetta per le aree più ampie. La texture cremosa è facile da stendere.

Successivamente, fissa il trucco con uno spray fissante o una leggera spolverata di cipria in polvere. Per struccarti, è sufficiente un olio o un balsamo per rimuovere completamente il prodotto senza irritare la pelle.

Tenere la tavolozza lontana da fonti di calore e richiuderla con cura dopo ogni utilizzo.

Applicazione di adesivi temporanei

Ritaglia con cura il tatuaggio temporaneo, quindi rimuovi la pellicola protettiva trasparente. Posizionalo sulla pelle e inumidiscilo delicatamente con una spugnetta umida. Attendi 20-30 secondi prima di rimuovere la carta di supporto. Lascia asciugare; il risultato è immediato.

Per Día de Muertos e Halloween, opta per motivi di teschi intensi.

e Halloween, opta per motivi di teschi intensi. Per un carnevale o un ballo in maschera, optate per motivi floreali colorati.

Per spettacoli, servizi fotografici o workshop creativi, combina i due prodotti.

Questi look di trucco si adattano a tutte le forme del viso e a tutte le occasioni festive. La tradizione messicana aspetta solo che la tua creatività si esprima al meglio.