La tonalità di lucidalabbra che sta emergendo come il dettaglio di bellezza irrinunciabile del momento

Con l'avvicinarsi della primavera, in genere desideriamo un trucco più vivace e colorato. Mettiamo da parte i nostri rossetti bordeaux e i balsami labbra corposi in favore di tonalità pesca o rosa. Soprattutto, non dimentichiamo il tocco finale: il lucidalabbra, e non uno qualsiasi. Quello che regna sovrano nelle trousse quest'anno non è polveroso; vira verso il blu. Una tonalità sorprendente che crea un bellissimo contrasto sulle labbra.

Lucidalabbra blu, la promessa di un trucco fresco

Nel 2026, stiamo rilanciando il trucco di bellezza delle cantanti R&B degli anni 2000 per perfezionare il nostro trucco, aggiungendo un tocco di definizione alle labbra con una passata di gloss . Questo stick perlato, che brandiamo come un'arma chic e teniamo a portata di mano, è l'ultima ossessione. Una reliquia delle trousse delle Spice Girls e delle sorelle Halliwell, questo prodotto per le labbra è praticamente un must-have. Bisogna dire che questo semplice tocco trasforma l'intero look del tuo trucco. Con una sola passata, le tue labbra catturano la luce e brillano intensamente. Il gloss aggiunge un tocco di dolcezza al tuo trucco.

Quest'anno, il lucidalabbra che sta raccogliendo tutti gli elogi e adornando ogni bocca non è né rosa, né arancione, e certamente non vermiglio. Si trova dall'altro lato della ruota dei colori, l'esatto opposto di rosso, corallo e lampone. Il lucidalabbra blu è innegabilmente il fulcro dei look beauty attuali. È l'oggetto del desiderio di tutte. E lo ammettiamo, è sufficiente a far rabbrividire. È difficile immaginare un colore del genere proprio al centro del nostro viso, dove beige, rosa e terracotta hanno sempre regnato sovrani.

Tuttavia, non stiamo parlando di un blu ultra pigmentato che ti fa sembrare come se avessi baciato un Puffo o mangiato una torta ai mirtilli. Si tratta di un blu più delicato, studiato per attenuare le basi troppo accese o creare sfumature armoniose. Gli esperti lo applicano sopra rossetti caldi per ottenere l'estetica Y2K promossa dagli hashtag di tendenza.

Un colore insolito che tuttavia ha benefici estetici

Nell'arte del trucco, il blu è più spesso utilizzato sulle palpebre che sulle labbra. Questa tonalità glaciale sembra più adatta agli angoli interni degli occhi o alla linea delle ciglia. Tuttavia, il blu ha un potenziale che va oltre gli occhi. Il lucidalabbra blu, ad esempio, è un ottimo "toner". "Il blu neutralizza i toni caldi, un principio che i truccatori usano per correggere l'incarnato", spiega la truccatrice delle celebrità Gemma Peace sulla rivista Bustle .

In altre parole, il blu non si usa da solo, ma come complemento. È particolarmente utile per attenuare i colori troppo vivaci e schiarirli di qualche tono. Grazie al lucidalabbra blu, quindi, è possibile variare le tonalità senza investire in nuovi prodotti e attenuare i colori intensi in pochi secondi. E non è necessario essere esperti di pittura per provare questa tecnica. Un rosso mattone può diventare un rosso più vero. Un corallo può apparire meno "neon" e più sofisticato. A patto, ovviamente, che il lucidalabbra scelto non sia troppo forte. Altrimenti, si rischia di ritrovarsi con labbra viola, in stile "appena uscite dalla piscina".

Il segreto per usarlo saggiamente

In definitiva, il gloss blu è più un trucco per attenuare certi colori a volte un po' troppo accesi, non una semplice moda passeggera. Le tonalità aranciate, un tempo raccomandate dalle riviste femminili e dagli esperti di bellezza più esperti, sono ormai fuori moda. Da qui il sottile strato di blu, che illumina le labbra e tutto ciò che le circonda.

Il lucidalabbra blu, diventato involontariamente la star delle vetrine dei profumi, è più gradevole se utilizzato in una tonalità trasparente. Non dovrebbe sovrastare il trucco, ma semplicemente bilanciare i colori. "L'ideale sarebbe mantenere il colore originale, attenuandolo leggermente", consiglia l'esperta.

Questa tonalità, che crea una splendida illusione ottica e permette di creare qualcosa di nuovo partendo da qualcosa di vecchio, è molto più ambiziosa di quanto sembri. A dimostrazione del fatto che non si dovrebbe giudicare un libro dalla copertina. Il blu lucido è un po' come una bacchetta magica.