Questa tonalità di rossetto sta già suscitando scalpore per un motivo inaspettato.

Ogni stagione porta con sé nuovi desideri di bellezza. In primavera, le tendenze spesso propendono per colori più tenui e brillanti. Quest'anno, il 2026, una tonalità di rossetto è particolarmente accattivante: il nude rosato. Una tonalità delicata... che tuttavia nasconde un effetto sorprendente.

Nude rosato, il trucco protagonista della primavera

Con il ritorno della bella stagione, i look diventano più leggeri e naturali. Le palette stagionali privilegiano generalmente toni freschi e luminosi: rosa delicati, sfumature pesca o beige rosati. In questo mondo primaverile, il nude rosato si distingue come una delle scelte più popolari per le labbra.

A metà strada tra il beige e il rosa, questo colore offre un risultato discreto che valorizza le labbra senza sovrastarle. Mette in risalto le labbra mantenendo un effetto naturale, il che spiega la sua popolarità.

Il suo successo deriva anche dalla sua grande adattabilità. Il rossetto nude si integra facilmente in diversi stili di trucco: un look minimalista per il giorno, un incarnato luminoso per la primavera o anche un look più sofisticato per una serata fuori. È un colore che valorizza la tua bellezza naturale senza cercare di trasformarla, ma piuttosto di esaltarla.

Un'illusione ottica che incuriosisce gli esperti di bellezza

Questa tonalità sta suscitando molto interesse, e non solo perché è elegante e facile da indossare. Alcuni truccatori spiegano che può produrre un effetto visivo inaspettato: far apparire i denti più bianchi.

Questa osservazione si basa su un principio ben noto nel trucco: la teoria dei colori. Alcune tonalità di rossetto hanno sottotoni freddi, in particolare rosati o leggermente bluastri. Applicate sulle labbra, queste tonalità creano un contrasto con i riflessi naturali dello smalto dei denti. Il risultato: il sorriso può apparire visivamente più luminoso. L'effetto è ovviamente puramente ottico, ma a volte basta un semplice gioco di colori per aggiungere più luminosità al sorriso.

Il ruolo delle sfumature nell'effetto "sorriso luminoso"

Tutto dipende dai pigmenti utilizzati. Sulla ruota dei colori, il blu è opposto al giallo. I denti hanno spesso sfumature naturalmente leggermente giallastre. Quando un rossetto contiene sfumature fredde blu o rosa, questi pigmenti possono neutralizzare visivamente questi riflessi gialli. Il contrasto risultante fa apparire i denti più bianchi.

Al contrario, i rossetti con sottotoni caldi, come le tonalità molto aranciate o corallo, possono talvolta accentuare questi riflessi. Ecco perché molti esperti di bellezza raccomandano rossetti dai toni freddi, come lampone, bacca, rosso-bluastro o rosa freddo, per illuminare il sorriso.

Trova la tonalità nude rosata che più ti valorizza

Sebbene il nude rosato sia spesso considerato una tonalità universale, alcune nuance possono essere più adatte al tuo incarnato. Il trucco più semplice è scegliere un colore leggermente più intenso del tuo colore naturale delle labbra. Questo aiuta a definire le labbra mantenendo un aspetto naturale e armonioso. Il palissandro, il beige rosato o i toni del rosa freddo sono tra le opzioni più facili da indossare ogni giorno.

L'altro vantaggio di questo colore risiede nella sua versatilità. Si adatta tanto a un trucco molto semplice quanto a un look più elaborato, con occhi accentuati o un incarnato luminoso.

Discreta ma efficace, la tonalità nude rosata si conferma tra i must have del momento. Dietro la sua apparente semplicità, illustra perfettamente la magia del trucco: a volte, basta una sola tonalità per valorizzare il sorriso e mettere in risalto ciò che ci rende uniche.