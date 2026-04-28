Il trucco hippie per le donne incarna una libertà creativa nata negli anni '60 e proseguita negli anni '70 .

Questo stile retrò, sfoggiato da icone come Donna Summer, Farrah Fawcett o Bianca Jagger , oscilla tra una naturalezza solare e un glamour abbagliante da discoteca.

Oggi, questo look sta vivendo una significativa rinascita di popolarità, soprattutto in occasione di festival come il Coachella in California . Che sia per tutti i giorni o per un'occasione speciale, il trucco bohémien offre infinite possibilità.

Ti guidiamo passo dopo passo per padroneggiare quest'arte, dall'incarnato agli accessori.

L'incarnato ideale per un trucco hippie in stile anni '70.

Ogni buon trucco hippie inizia con una pelle ben preparata . L'idratazione rimane fondamentale: una crema da giorno o una BB cream gettano le basi per un incarnato luminoso e a lunga durata.

Questa attenzione alla pelle, qualunque sia la sua natura o morfologia, garantisce un risultato armonioso e naturale.

A differenza degli anni '50 e '60 , che prediligevano una copertura totale a volte pesante, gli anni '70 hanno rivoluzionato l'approccio al fondotinta.

L'approccio preferito era una texture leggera e luminosa, in grado di donare un immediato aspetto giovane. Un correttore o un correttore mirato erano sufficienti per camuffare le imperfezioni senza appesantire l'incarnato.

Abbronzati e splendenti come negli anni '70

L'abbronzatura è uno dei tratti distintivi più riconoscibili dello stile hippie retrò.

La terra abbronzante, scelta di due tonalità più scure del colore naturale della pelle , si applica sugli zigomi, sul mento, sulla mandibola e sulla punta del naso.

Se ben sfumato, dona quell'aspetto abbronzato e baciato dal sole così caratteristico dell'epoca.

L'illuminante dorato viene poi utilizzato per illuminare il viso. Applicalo sugli zigomi, sul ponte del naso e nell'angolo interno dell'occhio per un effetto luminoso e sensuale. Un leggero fard rosa sulle guance aggiunge un tocco romantico e glamour all'intero look.

Per chi ama i dettagli naturali, le lentiggini artificiali, disegnate con una matita marrone e poi accuratamente sfumate, donano un fascino autentico e spontaneo.

Una cipria opacizzante compatta, applicata con un pennello, che garantisce una tenuta a lunga durata.

Trucco occhi per esaltare un look hippie anni '70

Lo stile hippie chic si basa su una regola fondamentale: l'armonia con l'outfit . Se l'abito presenta fantasie vistose o colori sgargianti, il trucco occhi dovrebbe rimanere naturale e leggero.

Al contrario, un abbigliamento semplice lascia ampio spazio a uno sguardo intenso.

Gli anni '60 avevano consacrato le ciglia finte folte e l'eyeliner drammatico. Gli anni '70 ruppero con questo codice, prediligendo il mascara waterproof applicato sia alle ciglia superiori che a quelle inferiori.

Questa scelta garantisce uno sguardo aperto ed espressivo senza essere eccessivo. Le sopracciglia, invece, rimangono folte al naturale, leggermente colorate o semplicemente al naturale.

Ombretti e eyeliner in stile bohémien

Gli ombretti dell'epoca erano disponibili in una gamma ricca e variegata. Blu, verde, viola, tonalità della terra... la maggior parte presentava finiture iridescenti , caratteristiche del look "groovy" di quel decennio.

Il bianco o l'argento venivano spesso utilizzati per evidenziare le sopracciglia e valorizzare lo sguardo. L'eyeliner nero o dello stesso colore veniva applicato principalmente sulla palpebra superiore, con un illuminante dorato nell'angolo interno dell'occhio.

Per un look da discoteca ispirato a Donna Summer o Bianca Jagger , è stato applicato un ombretto glitterato monocolore sulla palpebra mobile e nella piega dell'occhio. La stessa tonalità, leggermente più scura, è stata applicata sulla palpebra inferiore.

Joan Jett, dal canto suo, rese popolare l'uso di un eyeliner spesso su entrambe le palpebre, una testimonianza di spirito punk e di una presunta ribellione che contrastava con il look naturale prevalente all'epoca.

Labbra e unghie in stile hippie retrò

Le labbra rivestono un ruolo centrale nel trucco delle donne hippie. Gli anni '70 hanno visto l'ascesa di una vasta gamma di tonalità seducenti:

Prugna, mora e mirtillo rosso per tonalità intense e decise.

Pesca, lampone e rosa pallido per le versioni più delicate e pastello.

Le finiture lucide regnavano sovrane. I rossetti opachi semplicemente non trovavano posto in quel decennio. I lucidalabbra colorati nelle tonalità pesca o rosa, o i rossetti marroni terrosi, incarnavano perfettamente lo spirito dell'epoca.

Una matita per labbra definisce il contorno della bocca prima di applicare il rossetto, poi un gloss sopra intensifica l'effetto lucido e volumizzante tipico di questo stile.

Unghie bohémien per completare il look hippie.

Lo stile bohémien chic si esprime anche sulla punta delle dita. Smalti dai colori vivaci , applicati sia sulle mani che sui piedi, amplificano lo spirito festoso e creativo dell'intero look.

È perfettamente possibile combinare diverse tonalità su unghie diverse per ottenere un risultato decisamente bohémien.

Questa libertà cromatica riflette l'emancipazione e l'indipendenza che hanno caratterizzato il movimento hippie nella sua essenza.

L'acconciatura hippie: capelli e accessori per completare il look

Le acconciature sono la naturale estensione del trucco hippie per le donne. I capelli sciolti e ondulati sono la scelta iconica dello stile retrò anni '70.

Per un cambio di stile, due trecce o uno chignon basso offrono un tocco diverso pur rimanendo fedeli all'estetica bohémien.

Gli accessori per capelli giocano un ruolo fondamentale. Foulard annodati con disinvoltura, grandi elastici colorati o fiori tra i capelli richiamano direttamente il movimento flower power .

Questa tendenza floreale ha raggiunto il suo apice negli anni '70 e rimane ancora oggi un simbolo visivo immediatamente riconoscibile nei festival.

Gioielli e accessori essenziali per lo stile bohémien

Per completare il look hippie chic, i gioielli bohémien sono un must.

Orecchini, collane, bracciali e anelli in oro o argento, perle e conchiglie per le caviglie... ogni pezzo contribuisce all'armonia visiva complessiva .

La borsa completa la silhouette: una pochette in paglia, una borsa con frange o una borsa a tracolla nei toni del beige o del marrone si abbinano perfettamente allo spirito dello stile.

Un cappello di paglia o uno in una tonalità beige abbinata alla borsa, indossato con i capelli sciolti, completa elegantemente il look.

Una cintura colorata o a fantasia, indossata sopra un abito o dei pantaloni, è il tocco finale essenziale per completare questo stile bohémien chic.

Come realizzare il trucco hippie perfetto per un festival in stile Coachella.

Il Coachella , che si tiene ogni anno in California, è diventato la vetrina globale dello stile hippie chic contemporaneo. Fin dalla sua nascita, questo festival ha celebrato un trucco festoso, creativo e senza compromessi, lontano dalle convenzioni.

Questa è l'occasione perfetta per esprimere la tua personalità senza alcuna restrizione.

L'illuminante diventa il fulcro di questo look da festival.

Applicato generosamente sugli zigomi, nell'angolo interno dell'occhio, sul naso e nell'incavo del labbro superiore, dona alla pelle un'impareggiabile luminosità solare e festosa.

Colori vivaci e glitter invadono le palpebre: un ombretto colorato abbinato a un eyeliner glitterato trasforma gli occhi in una vera opera d'arte.

Paillettes, perle e stelle incollate sulla fronte, sopra le sopracciglia o sotto gli occhi completano questo stravagante trucco da festival.

Per le labbra, l'armonia con il look generale rimane la priorità : se gli occhi sono truccati in modo intenso, una tonalità nude o leggermente rosata sarà sufficiente. Se invece gli occhi sono più discreti, un rossetto lucido color prugna o lampone può dominare il look.

Nel 1969, il festival di Woodstock gettò le basi per questa estetica libera e colorata che ancora oggi ispira milioni di donne in tutto il mondo, a prescindere dal loro fisico o stile di vita.