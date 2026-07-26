L'industria cosmetica ha trasformato le zone intime femminili in un nuovo mercato.

A lungo risparmiate dalle tendenze beauty, le zone intime femminili sono diventate un vero e proprio campo di battaglia per i marchi. Detergenti, deodoranti e sieri specifici promettono "freschezza e sicurezza"... ma questi prodotti rispondono a un'esigenza reale? Gli operatori sanitari ci esortano a distinguere tra marketing e necessità.

Un mercato in rapida espansione

Il settore dell'igiene femminile sta vivendo una crescita spettacolare. Nel 2025 ha rappresentato da solo oltre 31 miliardi di dollari e potrebbe superare i 48 miliardi entro il prossimo decennio. Questa crescita dimostra l'interesse dei produttori per un mercato particolarmente redditizio. Tuttavia, questo boom commerciale contrasta con il pensiero degli specialisti. Mentre la gamma di prodotti si amplia costantemente, i ginecologi sottolineano che molti di questi prodotti non sono essenziali per una corretta igiene intima.

La vulva non ha bisogno di prodotti miracolosi.

I medici sono sostanzialmente unanimi: la vulva va pulita quotidianamente solo con acqua, mentre la vagina non va lavata. Il suo microbiota, composto in particolare da lattobacilli, svolge un ruolo essenziale nel naturale equilibrio di questa zona e la protegge dalle infezioni. L'utilizzo di più prodotti detergenti o di prodotti profumati può alterare questo delicato equilibrio senza apportare alcun beneficio comprovato.

Ingredienti non universalmente apprezzati

Al di là della loro limitata utilità, alcuni prodotti contengono sostanze che destano preoccupazione tra gli operatori sanitari. I potenti antisettici possono eliminare sia i batteri benefici che quelli dannosi. Profumi e fragranze sono spesso associati a irritazioni o reazioni allergiche, mentre alcuni detergenti più aggressivi possono danneggiare le mucose. Diversi studi, così come le raccomandazioni dei ginecologi, sottolineano che l'uso frequente di questi prodotti è associato a un aumento del rischio di infezioni vaginali.

Quando il marketing crea un bisogno

Nel corso degli anni, la gamma di prodotti è diventata sempre più sorprendente: deodoranti intimi, salviettine profumate, prodotti schiarenti per la pelle e accessori pensati per "pulire" la zona intima. Cosa hanno in comune questi prodotti? Spesso si basano sull'idea che la vulva debba essere "inodore", "perfettamente liscia" o "costantemente profumata". Tuttavia, gli esperti ci ricordano che un leggero odore è normale e fa parte delle naturali funzioni del corpo. Creando un senso di insicurezza e imbarazzo, i marchi offrono poi "la soluzione" che, a loro dire, dovrebbe risolvere questi problemi.

Una pressione che inizia fin dalla più tenera età.

Alcune aziende arrivano persino a commercializzare prodotti specificamente per le bambine. Questa strategia ha suscitato notevoli critiche da parte di associazioni e ginecologi pediatrici. Secondo loro, non ci sono prove che questi prodotti siano più efficaci dell'acqua tiepida. Al contrario, possono trasmettere, fin dalla più tenera età, l'idea che un corpo cosiddetto sano abbia ancora bisogno di prodotti specifici per essere "a posto".

"Lavaggio del femminismo", una strategia ben collaudata

Per attrarre le consumatrici, alcune campagne pubblicitarie ora enfatizzano messaggi di autostima, benessere o emancipazione. Gli esperti definiscono questo fenomeno "feminism washing": una comunicazione che adotta la retorica femminista per promuovere prodotti la cui utilità rimane discutibile. L'obiettivo non è tanto quello di soddisfare un bisogno medico, quanto di creare un legame emotivo con le clienti.

Conoscere meglio il proprio corpo per fare le proprie scelte

Di fronte a questa proliferazione di prodotti, gli operatori sanitari, le ostetriche e molti creatori di contenuti specializzati ribadiscono un messaggio semplice: il corpo possiede già i propri meccanismi di protezione. Una migliore comprensione del funzionamento del proprio microbiota, la familiarità con le raccomandazioni mediche e l'accesso a fonti affidabili consentono di compiere scelte consapevoli, senza soccombere alle promesse del marketing.

In breve, prendersi cura della propria salute intima non significa usare molti cosmetici. Significa principalmente rispettare il proprio equilibrio naturale, ascoltare il proprio corpo e tenere presente che un prodotto presentato come essenziale non lo è necessariamente.