Sophie Turner nei panni di Lara Croft: l'attrice promette di ridefinire questa eroina iconica

L'attrice Sophie Turner sostituisce la pelle di Sansa Stark con la canotta verde e la fondina dell'iconica Lara Croft. È stata scelta per interpretare l'eroina più tosta della cultura pop nella prossima serie di Tomb Raider su Prime Video. L'attrice, che ha dimostrato il suo talento sul set di Game of Thrones, succede ad Angelina Jolie in questo ruolo femminile di grande impatto e conferisce una dimensione completamente nuova all'audace avventuriera.

Sophie Turner nei panni di Lara Croft: immagini convincenti

Ha fatto brillare gli occhi delle ragazzine mentre forgiavano la loro identità e ha ammaliato gli adolescenti in preda a sconvolgimenti ormonali. Lara Croft è molto più di un'icona videoludica datata; è il primo abbozzo di una donna emancipata, l'istigatrice di un movimento che trascende il mondo pixelato dei videogiochi. Oltre ad aver reso glamour la professione di archeologa e influenzato le nostre scelte liceali, Lara Croft ha anche lasciato il segno nel nostro immaginario collettivo. Eroina volitiva, audace, sicura di sé e indipendente , ci ha dimostrato che forza fisica e intelligenza possono coesistere nello stesso corpo, seppur altamente standardizzato.

Portata sullo schermo da Angelina Jolie e Alicia Vikander, Lara Croft è stata interpretata in molti modi. Nella prossima serie di Tomb Raider, che si aggiungerà all'impressionante catalogo di Prime Video, Sophie Turner incarnerà l'iconica eroina. Le prime immagini suggeriscono già un'interpretazione moderna che rimane fedele alla storia originale e al ritratto psicologico di Lara Croft.

L'attrice, nota per i suoi ruoli nel mondo medievale di Game of Thrones e nella trama apocalittica di X-Men, non è estranea all'interpretazione di donne forti e resilienti. Più autentica e comprensibile delle sue predecessore, Sophie Turner mira a riaccendere la fiamma di Lara Croft. E i fan stanno elogiando questo casting particolarmente promettente con una raffica di emoji fiammeggianti e applausi entusiasti. L'unica domanda è: riuscirà a dare nuova vita all'immagine seducente di Lara Croft? Finora, le rappresentazioni cinematografiche si sono concentrate più sulla performance estetica che sulla libertà di espressione.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da SOPHIETURNER (@sophiet)

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da FGUK MAGAZINE (@fgukmagazine)

Sophie Turner conferisce profondità a questo personaggio tanto fantasticato.

La parte più difficile di questo ruolo, già ampiamente sperimentato sullo schermo, è evitare la trappola della semplice copia. Perché nella nostra mente, Lara Croft è sinonimo di Angelina Jolie, con la sua treccia e i suoi abiti attillati. Per ricreare nella vita reale ciò che il pubblico ha scoperto nella sua forma spigolosa più di vent'anni fa, Sophie Turner ha apportato alcune modifiche al suo aspetto. Si è tinta i capelli di castano per fondersi con il personaggio e incarnarlo meglio.

Anche se non sono state pubblicate clip né sono trapelate foto dal set, Sophie Turner ha sicuramente il look giusto per il ruolo. Con la sua corporatura atletica e il viso espressivo e senza Botox, laddove Angelina Jolie conferiva a Lara Croft l'aria di una semidea irraggiungibile, Sophie Turner la rende più umana e complessa. Non è più solo una figura appariscente da ammirare, ma una donna pienamente realizzata, la cui bellezza è percepita più che visibile.

Un altro dettaglio importante: Sophie Turner sfuggirà allo sguardo maschile degradante, a quella prospettiva maschile invadente che perpetua il mito della donna oggettivata dietro la macchina da presa. In questa serie, che ha il merito di estendere le introduzioni ed evitare il mero spettacolo visivo, la sceneggiatrice Phoebe Waller-Bridge intende rispolverare la narrazione originale e riscrivere la sceneggiatura a vantaggio di Lara Croft. Perché i corpi delle donne non dovrebbero essere oggetti ambiti, ma santuari venerati.

I puristi sottolineano la mancanza di somiglianza con l'eroina.

Naturalmente, era prevedibile che gli haters scatenassero le loro tastiere, ovvero la loro arma preferita. Sui forum e altre piattaforme alternative, i nostalgici dei vecchi tempi stanno criticando duramente la scelta del cast. La criticano per le significative differenze anatomiche rispetto all'eroina originale. Naturalmente, dato che Lara Croft originariamente aveva due airbag al posto del seno, un fondoschiena degno di un BBL (Grande Fratello) e una vita così sottile da essere inimitabile a meno che non le venissero rimosse alcune costole fluttuanti. Percepita come un'impostora, Sophie Turner è tutt'altro che universalmente ammirata.

"Non riesco a immaginarla interpretare una commedia sexy, mi farebbe ridere." "Sophie Turner non assomiglia affatto a Lara Croft: le manca la grazia, il carisma e la presenza scenica. La sua recitazione è senz'anima." Questo è solo un esempio dei commenti negativi che circolano su Reddit. Sebbene esteriormente Sophie Turner non sia la replica esatta della Lara Croft trascinata attraverso le tombe perdute, interiormente adempie ampiamente al suo ruolo.

Sophie Turner, trasformata in Lara Croft sotto lo sguardo benevolo e fresco di Phoebe Waller-Bridge, merita il merito di aver riscritto gli standard e razionalizzato le aspettative. Mentre nelle precedenti incarnazioni, Lara Croft si rivolgeva principalmente a una fantasia maschile, questa volta incarna tutto ciò che gli uomini temono: una donna muscolosa, intensa e intimidatoria.