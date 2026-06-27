Questa modella americana sta riportando in auge una tendenza da spiaggia con una silhouette retrò

L'abbigliamento da spiaggia fa un grande salto nel passato. Per festeggiare il suo compleanno, la modella americana Lindsey Pelas ha condiviso su Instagram una serie di foto baciate dal sole, indossando un costume intero dall'estetica decisamente retrò. Questo outfit riporta in auge un'affascinante tendenza da spiaggia: i tagli di ispirazione vintage.

Un abito intero con stampa floreale

Per questo servizio fotografico, Lindsey Pelas ha optato per un costume intero con una delicata stampa che unisce piccoli fiori e pois neri. Un motivo affascinante e romantico, ispirato direttamente ai decenni passati. In posa all'aperto in un deserto baciato dal sole, incarna perfettamente questa estetica retrò e solare. Un outfit da spiaggia che si distingue dai modelli più minimalisti, enfatizzando l'innegabile fascino vintage.

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Il ritorno dell'estetica pin-up

Questo look si inserisce in una tendenza più ampia. Dopo anni dominati da linee pulite, i costumi da bagno stanno tornando allo spirito pin-up degli anni '50. Costumi interi strutturati, stampe floreali, pois e silhouette retrò stanno facendo un forte ritorno sulle spiagge. I pois, in particolare, sono tra i motivi chiave della stagione, così come le stampe floreali, apprezzate per il loro fascino romantico. Questa ondata vintage sta guadagnando sempre più popolarità.

Un post di compleanno

Lindsey Pelas ha condiviso queste foto per festeggiare il suo compleanno. Ha scelto di festeggiare all'aperto, in un ambiente soleggiato e immerso nella natura, fedele al suo amore per le atmosfere estive. I suoi numerosi follower si sono subito affrettati a inviarle i loro auguri e a lodare la serie di immagini luminose.

Con questo costume intero a stampa floreale, Lindsey Pelas fa rivivere un'affascinante tendenza da spiaggia. Optando per una silhouette retrò, ci ricorda che il vintage è ancora vivo e vegeto in spiaggia. Sarà sicuramente d'ispirazione per chi sogna un look estivo solare e senza tempo.