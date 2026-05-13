"Tra Brigitte Bardot e Monica Bellucci": sulla spiaggia di Rio, questa modella sta facendo scalpore.

Modelli
Anaëlle G.
@romaneinnc / Instagram

Ci sono foto che, a prima vista, ti trasportano in un altro luogo. Quella recentemente condivisa dalla modella francese Romane (@romaneinnc) sul suo account Instagram rientra a pieno titolo in questa categoria. Rilassata su una vivace spiaggia di Rio de Janeiro, la giovane donna ha catturato un momento sospeso, pieno di sole, vita e serenità. E sui social media, i commenti hanno subito paragonato la sua energia a quella delle più grandi icone del cinema europeo.

Una scena vibrante sulla sabbia brasiliana

Nella foto, Romane è comodamente seduta su una colorata sdraio da spiaggia, con i suoi lunghi capelli mossi color biondo dorato che le ricadono sulle spalle. Intorno a lei, il trambusto di una spiaggia di Rio in pieno pomeriggio: venditori ambulanti che passano, sdraio verdi e rosse sparse sulla sabbia, passeggini e bagnanti che si godono il sole.

Una scena tipicamente brasiliana, dove ogni dettaglio trasuda calore e spontaneità. Con lo sguardo leggermente perso nell'orizzonte, un trucco minimal e una pelle dorata, Romane sembra perfettamente a suo agio in questo contesto. Un atteggiamento rilassato, quasi sognante, che conferisce alla fotografia una qualità quasi cinematografica.

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Un post condiviso da Romane (@romaneinnc)

I fan la considerano una "bellezza senza tempo".

È stata proprio quest'atmosfera a conquistare i suoi follower. I commenti si sono moltiplicati sotto il post: "tra Brigitte Bardot e Monica Bellucci", "adoro lo stile", "questa foto è un'opera d'arte" ... Per molti, l'immagine evoca l'epoca d'oro del cinema europeo, quando eroine radiose illuminavano le coste del Mediterraneo con un'eleganza disinvolta. E il paragone è tutt'altro che insignificante.

Brigitte Bardot, icona assoluta degli anni Sessanta, ha segnato profondamente l'immaginario collettivo con le sue apparizioni sulle spiagge di Saint-Tropez e il suo look al contempo "selvaggio" e raffinato. Monica Bellucci, invece, incarna da decenni una bellezza senza tempo, fatta di naturalezza ed eleganza. Due mondi diversi, ma la stessa idea: quella di una donna libera. Un legame simbolico tanto lusinghiero quanto stimolante.

Il ritorno di un'estetica solare e naturale

Questo post si inserisce in una tendenza più ampia. Negli ultimi mesi, su Instagram e TikTok, abbiamo assistito al grande ritorno di un'estetica solare e "senza filtri", ispirata alle icone degli anni '60 e '70.

Capelli naturali, pelle baciata dal sole, look rilassati, scene di vita quotidiana piuttosto che ambientazioni eccessivamente patinate... questo desiderio di autenticità è evidente nei feed di molti stilisti e modelle. Il post di Romane illustra perfettamente questa tendenza. Lungi dall'essere un'immagine costruita a tavolino, offre uno scatto vibrante, vivo e invitante che ispira la voglia di viaggiare.

Con questa semplice foto scattata su una spiaggia di Rio, la modella francese Romane (@romaneinnc) è riuscita a catturare qualcosa di prezioso: un'emozione. L'emozione delle estati infinite, delle passeggiate sulla sabbia e delle eroine del cinema che hanno plasmato l'immaginario di tante generazioni. E a giudicare dall'entusiasmo dei suoi fan, la seguiremo sicuramente da una spiaggia all'altra ancora per molto tempo.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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