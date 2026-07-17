A lungo tormentata dalle insicurezze, questa modella sessantunenne sta cambiando la sua prospettiva sul proprio corpo.

Per anni, Paulina Porizkova ha vissuto in un mondo in cui l'apparenza era fondamentale. Ora, a 61 anni, l'ex modella ceco-svedese-americana condivide un racconto sincero del suo rapporto con il corpo, segnato da una profonda trasformazione. Una testimonianza stimolante, ma che merita alcune precisazioni.

Un viaggio segnato da complessi

Su Instagram, Paulina Porizkova ha pubblicato un video in cui riflette sul suo rapporto con il proprio corpo. Sebbene molte abbiano a lungo invidiato la sua figura, lei spiega di non averla mai vista in questo modo. Racconta di aver dato per scontato il suo corpo da bambina, senza prendersene cura, provando al contempo un costante senso di insoddisfazione.

Nonostante una carriera internazionale come modella, ammette di confrontarsi spesso con le altre e di concentrarsi su ciò che considera imperfezione. Questa pressione dimostra come le insicurezze non dipendano esclusivamente dalle percezioni esterne.

A 61 anni, una prospettiva molto più serena

Col tempo, la sua prospettiva è cambiata. Oggi, Paulina Porizkova spiega di provare maggiore gratitudine verso il suo corpo. Dice di apprezzare tutto ciò che le ha permesso di vivere nel corso degli anni e afferma di non vergognarsi più di mostrare le rughe, la pelle o i segni del tempo. Piuttosto che cercare un'immagine idealizzata, preferisce celebrare un corpo che è sempre stato con lei. È un modo per mettere in risalto le capacità, l'esperienza di vita e la resilienza, anziché inseguire la perfezione.

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Il benessere non riguarda solo l'aspetto fisico.

Nella sua testimonianza, Paulina Porizkova sottolinea anche l'importanza di prendersi cura della propria mente. Per lei, l'autostima si basa tanto sul benessere mentale quanto sull'aspetto fisico. Questo approccio più olistico incoraggia una visione più benevola di sé stessi. L'idea non è quella di negare i cambiamenti legati all'età, ma di imparare ad accoglierli con maggiore compassione e apprezzamento.

Un messaggio stimolante... ma che va contestualizzato.

La storia di Paulina Porizkova potrebbe risuonare in molte persone che cercano di sviluppare un rapporto più sereno con il proprio corpo. Il suo percorso ci ricorda che è possibile cambiare la propria prospettiva su se stessi, a prescindere dall'età. Tuttavia, è importante mantenere una certa distanza da questa esperienza.

Sebbene ora affermi di essere senza filtri e di accettare pienamente i segni dell'invecchiamento, Paulina Porizkova è pur sempre un'ex modella il cui fisico si conforma in gran parte agli attuali canoni di bellezza. Il suo percorso professionale, così come le sue risorse economiche, le garantiscono probabilmente un accesso privilegiato a trattamenti, personal trainer e abitudini di vita non accessibili a tutti. Il suo aspetto, pertanto, non rispecchia quello della maggior parte delle donne over 60.

La testimonianza di Paulina Porizkova, tuttavia, non perde il suo valore. Al contrario, ci ricorda che è fondamentale non paragonare il proprio corpo a quello di personaggi pubblici, le cui condizioni di vita sono spesso molto diverse. L'accettazione di sé non consiste nel raggiungere un aspetto ideale, ma nel costruire un rapporto più rispettoso con il proprio corpo, indipendentemente dall'età, dalla corporatura o dalle esperienze di vita.