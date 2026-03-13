Alla Settimana della Moda, la modella Emeline Hoareau incarna il nuovo volto della "taglia media"

Sulle passerelle internazionali, alcune modelle riescono a lasciare un segno indelebile fin dalla loro prima apparizione. È il caso di Emeline Hoareau, giovane modella dell'isola di Réunion che attira l'attenzione durante le Settimane della Moda. Con la sua figura di taglia media e il suo carisma in passerella, incarna una generazione di modelle che punta ad ampliare la rappresentazione delle diverse tipologie di corporatura nel settore della moda.

Una presenza di rilievo su diverse passerelle.

Emeline Hoareau si è rapidamente fatta un nome partecipando a diverse sfilate di moda recenti. Ha sfilato per varie case di moda e marchi internazionali durante le settimane della moda di Milano e Parigi. Tra le sue apparizioni più memorabili spicca la sfilata per Givenchy, dove ha indossato un abito dalla silhouette strutturata abbinato a una stampa leopardata. Ha inoltre partecipato alle sfilate di marchi come BOSS e Jacquemus, consolidando la sua presenza in alcune delle principali capitali della moda.

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Che cos'è la modellazione "di medie dimensioni"?

Il termine "midsize" viene utilizzato nell'industria della moda per riferirsi a modelle le cui misure si collocano tra le taglie tradizionalmente utilizzate in passerella e quelle delle cosiddette modelle "plus size". In realtà, queste modelle spesso rappresentano fisici più vicini alla consumatrice media. L'ascesa delle modelle midsize si inserisce in una tendenza più ampia del settore della moda, che da diversi anni cerca di diversificare i profili visti nelle campagne pubblicitarie e in passerella.

La visibilità è ancora limitata nel settore.

Nonostante questi progressi, la diversità delle forme del corpo rimane un argomento raramente discusso nell'industria della moda. Diversi studi e analisi dimostrano che la maggior parte delle modelle sulle passerelle internazionali è ancora molto magra, il che limita la rappresentazione di altre tipologie di corporatura. L'emergere di modelle di taglia media come Emeline Hoareau è quindi spesso visto come un segno di progresso, anche se queste modelle sono ancora relativamente rare in alcune sfilate.

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Una nuova generazione di modelli

Emeline Hoareau fa parte di un movimento più ampio guidato da altre modelle che stanno contribuendo a cambiare gli standard di bellezza nella moda. Tra le figure spesso citate in questo movimento ci sono modelle come Paloma Elsesser, Ashley Graham e Precious Lee, che hanno contribuito a dare maggiore visibilità a diverse tipologie di corporatura. L'arrivo di nuovi volti come Emeline Hoareau dimostra che queste trasformazioni continuano a progredire all'interno del settore.

Grazie alle sue apparizioni di rilievo alle Settimane della Moda, Emeline Hoareau si sta gradualmente affermando come uno dei nuovi volti della moda curvy. La sua presenza sulle passerelle riflette la graduale evoluzione del settore della moda verso una rappresentazione più diversificata di forme del corpo e identità.