Guida completa alle taglie statunitensi, francesi e britanniche: come convertire facilmente le taglie di abbigliamento e scarpe in base al paese?

Risposta rapida
Per convertire le taglie tra i vari paesi, ricorda queste nozioni di base: una taglia FR 40 corrisponde a una taglia UK 12 e a una taglia US 8 per l'abbigliamento femminile.
Per le scarpe, una taglia 38 EU corrisponde a una UK 5 e a una US 7. Il segreto è sempre quello di prendere le proprie misure (torace, vita, fianchi) prima di qualsiasi acquisto.
Da Ma Grande Taille ti aiutiamo a trovare la tua taglia ideale, qualunque sia la tua corporatura.
Comprendere i sistemi di taglie internazionali
Le taglie dell'abbigliamento femminile sono spesso indicate con le sigle FR, IT, UK, US, DE o JP. Questa diversità crea molta confusione quando si fanno acquisti all'estero.
Perché le taglie variano da paese a paese?
Ciascun paese ha sviluppato nel tempo un proprio sistema di misurazione.
Gli standard del settore variano, così come le forme corporee medie utilizzate come riferimento.
I marchi aggiungono un ulteriore livello di complessità. Spesso sono disponibili guide alle taglie specifiche per ogni marchio, poiché la stessa taglia può variare da un produttore all'altro.
I tre sistemi principali da conoscere
- Sistema francese (FR) – Basato sulla circonferenza del busto divisa per due, le taglie generalmente vanno dalla 34 alla 56 e oltre per le taglie forti.
- Sistema britannico (UK) – Utilizza numeri pari a partire da 4, con uno scarto di 28 punti rispetto al sistema francese.
- Sistema americano (USA) – Inizia da 0 o 2, con uno scarto di 32 punti rispetto al sistema francese (FR)
Guida alle taglie forti: comprendere e convertire facilmente
Body Optimist offre questa guida completa alle taglie, pensata per tutti i tipi di corporatura. Perché, si sa, trovare la propria taglia non dovrebbe mai essere fonte di stress.
Tabella di conversione delle taglie di abbigliamento femminile (dalle taglie standard alle taglie forti)
|Dimensioni francesi
|taglia UK
|Taglia USA
|Circonferenza del torace (cm)
|Circonferenza della vita (cm)
|Circonferenza fianchi (cm)
|40
|12
|8
|92-96
|74-78
|100-104
|42
|14
|10
|96-100
|78-82
|104-108
|44
|16
|12
|100-104
|82-86
|108-112
|46
|18
|14
|104-110
|86-92
|112-118
|48
|20
|16
|110-116
|92-98
|118-124
|50
|22
|18
|116-122
|98-104
|124-130
|52
|24
|20
|122-128
|104-110
|130-136
|54
|26
|22
|128-134
|110-116
|136-142
Come prendere le misure correttamente
Si consiglia di prendere le proprie misure (seno, vita, fianchi) per scegliere la taglia di abbigliamento corretta. Ecco come fare:
- Misurazione del torace – Misurare nel punto più ampio, passando sotto le ascelle e sopra i capezzoli.
- Misurazione del girovita: posizionare il metro nel punto più stretto, solitamente sopra l'ombelico.
- Misurazione dei fianchi: misurare nel punto più largo, compresi i glutei.
- Interno gamba – Dalla parte superiore della coscia interna alla caviglia per i pantaloni
Consiglio pratico: prendete le misure in intimo, in piedi, senza trattenere il respiro. Un metro a nastro flessibile è indispensabile.
Le caratteristiche specifiche dei marchi internazionali
Alcuni rivenditori, come Urban Outfitters o SizeOfficial, utilizzano le proprie tabelle taglie.
Ma Grande Taille consiglia sempre di consultare la guida specifica del marchio prima di effettuare un ordine.
Marchi come Mytheresa, Timberland e New Balance offrono anche tabelle di conversione sui loro siti web. Prenditi il tempo necessario per confrontarle con le tue misure reali.
Conversione delle taglie di scarpe: la guida pratica
Le taglie delle scarpe variano anche in base al paese (UE, Regno Unito, Stati Uniti). Questa sezione ti aiuterà a trovare la taglia giusta.
Tabella di conversione delle taglie di scarpe da donna
|taglia UE
|taglia UK
|Taglia USA
|Lunghezza del piede (cm)
|36
|3
|5.5
|22,5
|37
|4
|6.5
|23,5
|38
|5
|7
|24
|39
|6
|8
|24,5
|40
|6.5
|8.5
|25,5
|41
|7.5
|9.5
|26
|42
|8
|10
|27
|43
|9
|11
|27,5
|44
|10
|12
|28,5
Misura correttamente il tuo piede
- Lunghezza – Appoggia il piede su un foglio di carta, tracciane il contorno e misura dal tallone all'alluce.
- Larghezza – Misura la parte più larga del tuo piede, essenziale per chi ha i piedi larghi
- Momento ideale: prendete le misure a fine giornata, quando i piedi sono leggermente gonfi.
Alcune guide offrono tabelle taglie specifiche per uomo, donna e bambino. Non utilizzare mai una tabella taglie da uomo per convertire una taglia da donna.
Oltre i numeri: la positività del corpo e la scelta della taglia
Noi di Ma Grande Taille crediamo fermamente che la taglia sia solo un numero. Ciò che conta è come ti senti quando indossi i tuoi abiti.
Ridefinire il proprio rapporto con le taglie
La body positivity inizia con l'accettazione del fatto che i sistemi di misurazione delle taglie sono imperfetti. Sono stati creati in un'epoca in cui la diversità dei corpi non veniva presa in considerazione.
Il tuo corpo non deve per forza essere intrappolato in uno schema predefinito. Sono i vestiti che dovrebbero adattarsi a te, non il contrario. Questa filosofia guida tutti i contenuti di The Body Optimist.
La moda come strumento di espressione personale
- Dimenticate le etichette: concentratevi sul comfort e sullo stile, piuttosto che sul numero in mostra.
- Prova diverse taglie: la stessa persona potrebbe indossare una taglia 44 di una marca e una taglia 48 di un'altra.
- Dai la priorità alle tue misure: una guida completa alle taglie si basa sempre sui centimetri, non su numeri arbitrari.
- Abbi fiducia in te stesso: sai meglio di chiunque altro cosa ti fa brillare.
Inclusività nella moda nel 2026
Finalmente i marchi si stanno orientando verso una maggiore inclusività delle taglie. Ma Grande Taille si distingue per il suo approccio specifico alle taglie forti, promuovendo l'accettazione di tutte le forme del corpo.
A differenza dei rivenditori tradizionali, la nostra missione è incentrata sulla positività corporea, sull'autostima e sul benessere mentale.
Ogni donna merita di trovare abiti che le stiano bene.
Consigli per non scegliere mai la taglia sbagliata
Prima di acquistare online
- Consulta le recensioni dei clienti: spesso indicano se un articolo veste grande o piccolo.
- Controlla la politica di reso: è fondamentale per poter sostituire gli articoli in caso di necessità.
- Confronta le tabelle: confronta sempre le tue misurazioni con la guida del marchio.
- Annota le tue taglie per marca: tieni un quaderno con le taglie dei tuoi negozi preferiti.
Insidie da evitare
Il "vanity sizing" è una pratica con cui i marchi riducono artificialmente le taglie. Una taglia 40 di oggi spesso corrisponde a una taglia 42 di una volta.
Non affidarti mai esclusivamente alla tua taglia abituale. Le guide alle taglie in genere includono tabelle di conversione per abbigliamento e calzature; consultale sempre.
Conclusione
Convertire le taglie tra i sistemi francese, britannico e americano diventa semplice una volta comprese le basi: FR = UK + 28 = US + 32 per l'abbigliamento. Per le scarpe, tieni presente che EU = UK + 33 = US + 31 circa.
La cosa più importante è misurare sempre il proprio corpo e confrontare le misure con le linee guida specifiche di ogni marchio. I numeri sulle etichette non definiscono chi sei.
Per ulteriori consigli di moda adatti a tutte le forme del corpo e per un approccio che promuova la body positivity, consulta le nostre guide su Ma-grande-taille.com.
FAQ
Come faccio a sapere se devo ordinare una taglia in più o in meno?
Se le tue misure si trovano tra due taglie, scegli la taglia più grande se preferisci la comodità, la taglia più piccola se preferisci una vestibilità più aderente.
Le taglie italiane sono uguali a quelle francesi?
Sì, le taglie IT e FR sono generalmente equivalenti. Una taglia italiana 44 corrisponde a una taglia francese 44.
Perché la mia taglia varia così tanto da una marca all'altra?
Ogni marchio utilizza i propri modelli e si rivolge a diversi tipi di corporatura. È normale e non dice nulla sul tuo corpo.
Ma Grande Taille offre guide per tutti i tipi di corporatura?
Assolutamente. Body Optimist crea contenuti pensati appositamente per donne di tutte le taglie, con un approccio inclusivo e attento.
Come convertire rapidamente una taglia americana in una taglia francese?
Aggiungi 32 alla tua taglia americana. Ad esempio, una taglia americana 12 corrisponde a una taglia francese 44 (12 + 32 = 44).
Le conversioni valgono anche per le taglie più grandi?
Sì, le formule di conversione rimangono le stesse. Una taglia FR 50 corrisponde ancora a una taglia UK 22 e a una taglia US 18.
È meglio misurare i piedi stando in piedi o seduti?
Stai sempre in posizione eretta, perché il piede si allarga leggermente sotto il peso del corpo. Lo stesso accadrà quando indossi le scarpe.
Dove posso trovare consigli affidabili sulla moda per taglie forti?
Ma Grande Taille è un punto di riferimento in Francia per la moda e i consigli di lifestyle pensati per le donne curvy, con un autentico messaggio di autostima.