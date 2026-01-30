Search here...

Abiti stropicciati, macchiati, sbiaditi: perché l'imperfezione sta diventando un elemento fondamentale della moda attuale

Émilie Laurent
Una macchia di ketchup sulla maglietta o un buco enorme nei jeans? Questi segni di usura, un tempo considerati un ostacolo, sono ora i nuovi simboli del lusso. Questi capi, sopravvissuti a innumerevoli avventure urbane e segnati dalla tua vita attiva, possiedono un fascino che i capi nuovi di zecca non hanno. Attraverso le loro cuciture, raccontano una storia: quella di una moda più tollerante e vibrante.

I vestiti logori non sembrano più fuori posto

Sulle passerelle della Settimana della Moda, le grandi case di moda promuovono uno stile più rustico e meno idilliaco. Se per anni ci hanno abituato a silhouette decise, blazer impeccabili, pantaloni sartoriali e abiti impeccabili, oggi inaugurano il ritorno della pelle invecchiata, delle T-shirt strappate e dei jeans ingialliti. Abbracciano il fascino vintage, i tagli nei tessuti e gli effetti délavé. I capi presentati in passerella sfidano il sacrosanto ideale di perfezione e le eterne regole del buon gusto.

Da Prada, ad esempio, le camicie e le giacche da uomo danno l'illusione di essere state trascinate nello sporco o strofinate eccessivamente contro il pavimento dell'ufficio. Queste macchie deliberatamente incrostate, incorporate nel design, sono concepite come motivi a sé stanti. Da Chanel, le borse sono intenzionalmente ammaccate e deformi, come se fossero state premute troppo forte contro il braccio del proprietario. Miu Miu e Acne Studios celebrano la pelle invecchiata, mentre Balenciaga rivisita i jeans strappati all'estremo, lasciando quasi solo brandelli. Non si tratta di una cacofonia visiva, ma di una nuova prospettiva sulla moda. L'abbigliamento non è più un materiale statico; è un narratore loquace, una tela bianca che aspetta solo di essere riempita.

Buchi, macchie e altre imperfezioni estetiche non sono più visti come difetti da correggere con un ago o uno spray smacchiatore, ma come un valore aggiunto, come una prova di vita. Solo che indossare abiti usati sembra ancora essere un privilegio di un'élite: di chi si concede capi firmati. In altre parole, non tutti possono permettersi una trasformazione del guardaroba in stile Banksy.

Aggiungere un tocco di anima al tuo look

Solo pochi anni fa, ogni fashionista sfilava con immacolati abiti a palloncino, sottovesti pastello e completi impeccabili. Oggi, abbandonano i loro abiti impeccabili per abiti stropicciati , jeans sbiaditi pieni di strappi e top macchiati. Non si limitano più a lasciare che una spallina cada casualmente dalla spalla o a fingere un'eleganza disinvolta; abbracciano il destino dei loro abiti.

E, con sorpresa di tutti, non appaiono bisognosi o indigenti. Questi segni di usura sono come cicatrici sulla nostra pelle: raccontano storie di incidenti, difetti e giornate frenetiche. Nascondono un mondo intero. Questi abiti, che avremmo rammendato in fretta, diventano libri aperti. Possiedono una sensibilità più che un'estetica.

In teoria, questo approccio più concreto alla moda è piuttosto positivo, ma in pratica non è così accessibile. Le grandi case di moda imitano stili vintage su abiti nuovi e si appropriano dell'estetica dei negozi dell'usato per articoli che costano diversi milioni di dollari. Commettono deliberatamente crimini tessili senza permettere ai capi di invecchiare naturalmente, il che in qualche modo mina i loro principi iniziali.

Cosa dice questo sulla moda attuale

Dall'altra parte del camerino o dietro la porta del bagno, le abitudini sono completamente cambiate. Qualche mese fa, eravamo attente a mantenere il trucco minimale e naturale, aggiustavamo i colletti delle camicie con precisione millimetrica e scrutavamo i nostri abiti, alla ricerca della minima imperfezione. Ora, la filosofia è invertita: i vestiti rovinati sono ambiti quanto le creazioni squisite appena uscite dall'atelier. E questa non è una moda passeggera o l'ennesima tendenza di moda. È il segno di una moda più primitiva, meno ritoccata, uno stile più espressivo e meno codificato.

Indossare una camicia volutamente stropicciata o jeans sbiaditi è quasi un gesto simbolico. Non cerchiamo più di nascondere il passare del tempo o l'usura delle cose. Al contrario, le mettiamo in risalto. Come se l'abbigliamento diventasse un'estensione di una mentalità più gentile e compassionevole verso se stessi. Meno controllo, più autenticità.

Bisogna essere Kendall Jenner o Mary-Kate Olsen per soccombere a questa tendenza di abiti volutamente usurati? Non necessariamente. Per adottare questo stile, che farebbe rabbrividire anche le fashioniste più pudiche, comprate di seconda mano. Questi capi dall'aspetto vintage garantiscono un look che trasuda carattere.

