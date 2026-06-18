Un motivo molto noto per i costumi da bagno sta tornando prepotentemente di moda quest'anno.

tendenze della moda
Léa Michel
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Ogni estate porta con sé una serie di tendenze, ma alcune resistono al passare dei decenni senza perdere il loro fascino. Per l'estate 2026, una stampa iconica fa il suo ingresso trionfale sulle spiagge e in città: il motivo a pois. Elegante e facile da indossare, è destinata a diventare uno dei must-have della stagione.

I piselli, il frutto estivo per eccellenza.

Sebbene possa sembrare un grande ritorno, i pois non hanno mai veramente abbandonato il mondo della moda. Questa stampa iconica è da tempo associata a un look raffinato e distintivo. Dalle silhouette degli anni '50 agli outfit audaci di personaggi iconici dei decenni successivi, ha sempre attraversato le epoche con disinvoltura. Il suo segreto? Una capacità unica di reinventarsi pur mantenendo la propria identità. Il risultato: continua ad affascinare generazione dopo generazione.

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Una versione rinnovata e ultramoderna

Quest'anno, i pois vanno oltre il semplice richiamo al passato. Gli stilisti optano per interpretazioni più contemporanee, con linee pulite e abbinamenti moderni. Il risultato è più grafico, più sofisticato e perfettamente in linea con le tendenze. Quanto ai colori, il binomio bianco e nero rimane una scelta sicura, ma ora condivide la scena con tonalità vivaci ed estive. Rosso acceso, azzurro delicato o rosa cipria: ognuno può trovare la versione che meglio si adatta al proprio stile e ai propri desideri.

Come indossare i pois senza commettere una gaffe di stile?

Uno dei grandi punti di forza di questa stampa è la sua versatilità. In spiaggia, impreziosisce abiti leggeri, parei svolazzanti e completi da spiaggia. Il suo aspetto fresco e vivace aggiunge immediatamente un tocco di personalità a qualsiasi look estivo.

Oltre che in riva al mare, i pois compaiono anche su gonne fluide, camicette e abiti di stagione. Per chi preferisce un approccio più discreto, bastano pochi dettagli: una sciarpa, una borsa o dei gioielli a pois permettono di abbracciare la tendenza con delicatezza. Il trucco più semplice è abbinarli a capi a tinta unita per creare un equilibrio armonioso.

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Con il suo mix di estro, eleganza e modernità, il motivo a pois è destinato a diventare una delle tendenze moda chiave dell'estate 2026. Versatile, valorizzante e intramontabile, dimostra ancora una volta che un classico può sempre sorprendere. Che preferiate look audaci o tocchi più discreti, i pois hanno tutto ciò che serve per accompagnarvi con stile nelle vostre giornate di sole.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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