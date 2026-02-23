Con un abito gotico, questa modella irlandese cattura lo sguardo

Con un abito rosso dagli accenti gotici, la presentatrice, modella e personaggio televisivo irlandese Maura Higgins ha letteralmente incantato il red carpet dei BAFTA 2026, trasformando il suo look in una vera e propria performance di moda.

Un'apparizione "vampira" ai BAFTA del 2026

Per la cerimonia di Londra del 22 febbraio 2026, Maura Higgins ha optato per una creazione scenografica, ultra-strutturata, color rosso scuro. La modella irlandese, già nota per i suoi look televisivi, ha confermato il suo status di "musa gotica" con questo abito senza spalline caratterizzato da un corpetto con corsetto, la cui scollatura sembrava letteralmente fluttuare intorno al collo.

Questa illusione ottica era esaltata da un luccicante abbellimento nero, che creava un motivo quasi soprannaturale sullo sfondo rosso. Sul retro, uno strascico nero prolungava l'abito, dando l'impressione di un'ombra che la seguiva passo dopo passo sul red carpet. L'insieme formava un'opera d'arte indossabile, a metà tra l'alta moda futuristica e il romanticismo dark.

Accessori e prodotti di bellezza

Per completare questo look ispirato al tessuto, Maura Higgins ha optato per lunghi guanti neri trasparenti, che le allungavano le braccia accentuando al contempo il look da vampira dell'outfit. I capelli, raccolti in uno chignon basso, le incorniciavano il viso e mettevano in risalto un trucco scolpito, un incarnato impeccabile, contorni definiti e un sofisticato rossetto nude.

Scegliendo accessori minimalisti e coordinati, Maura Higgins ha lasciato che l'abito rimanesse il fulcro assoluto. Il risultato: una silhouette coerente e magnetica, concepita come un tutt'uno piuttosto che come una semplice collezione di pezzi.

Da "Love Island" a icona della moda

Apparsa per la prima volta nella versione britannica di "Love Island" nel 2019, Maura Higgins si è gradualmente costruita un'immagine forte, fondendo reality, animazione e moda. È apparsa in "Dancing on Ice", "Cooking with the Stars", "I'm a Celebrity… Get Me Out of Here!" e, più recentemente, in "The Traitors US", dove i suoi outfit – cappelli, tailleur e silhouette all'avanguardia – hanno lasciato un segno indelebile.

Allo stesso tempo, si è affermata come modella e ambasciatrice del marchio, moltiplicando le collaborazioni nel mondo della moda e della bellezza, fino a diventare una presenza fissa sul red carpet e nelle prime file. A New York, nel gennaio 2026, stava già facendo notizia con un abito senza pantaloni di Christopher Kane, che abbinava una giacca scollatissima, una cintura corsetto e collant di pizzo nero.

Con questo abito rosso e nero effetto illusion ai BAFTA, Maura Higgins abbandona lo stile "pudico" per abbracciare appieno un'estetica gotica e teatrale. Dopo aver esordito come star dei reality, si è ormai affermata come una vera icona di stile, capace di brillare tanto quanto le attrici più attese.