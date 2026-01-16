Search here...

"Troppo grassa, troppo giovane": a 50 anni Drew Barrymore parla delle critiche al suo corpo

Léa Michel
@drewbarrymore/Instagram

Drew Barrymore, che ha raggiunto la fama internazionale all'età di 7 anni nel film E.T. l'extra-terrestre, è cresciuta sotto i riflettori, ma anche sotto costante controllo. Ospite del suo talk show, The Drew Barrymore Show , l'attrice ha raccontato con emozione quanto presto siano iniziati i giudizi sul suo aspetto.

Quattro decenni di lotta per amarsi

A soli 10 anni, veniva già definita "troppo grassa", "non abbastanza bionda" o "troppo giovane". Queste osservazioni, provenienti da adulti dell'industria cinematografica, la colpirono profondamente. Guardando una sua foto da bambina, Drew Barrymore confidò di ricordare una sensazione di confusione e tristezza: "Non sapevo più cosa avrei dovuto essere per gli altri".

Oggi, ripercorrendo il suo percorso personale e professionale, Drew Barrymore afferma di aver impiegato quarant'anni per liberarsi da queste pressioni. L'attrice, produttrice, autrice, regista, conduttrice televisiva e imprenditrice americana parla di una "battaglia interiore", combattuta quotidianamente, per convincersi finalmente di meritare la felicità. Ci ricorda che questo percorso non è lineare: i dubbi possono riaffiorare a qualsiasi età, ma l'essenziale, secondo lei, è imparare a "salvare se stessi". Drew Barrymore sottolinea un potente messaggio di autonomia emotiva: ognuno può stabilire i propri limiti di fronte alle critiche e rifiutarsi di lasciare che gli altri "rodano la sua gioia".

Un messaggio di speranza per i più piccoli

Rivolgendosi direttamente ai giovani che affrontano pressioni simili, l'attrice mira a essere una fonte di conforto. "Non siete soli", insiste. Drew Barrymore li incoraggia a smettere di cercare di compiacere tutti e a trovare invece una forma di libertà imparando ad amarsi per come sono. Conclude con una nota di speranza: "Ricostruire è sempre possibile". Anche quando si è distrutti, si può guarire e, una volta guariti, aiutare gli altri a fare lo stesso. Per Drew Barrymore, questo circolo di gentilezza è una forma essenziale di salute emotiva.

Ripercorrendo il suo doloroso passato, Drew Barrymore offre una testimonianza intima e universale al tempo stesso: i canoni di bellezza imposti fin da giovani possono lasciare ferite indelebili, ma la resilienza e l'autocompassione permettono loro di guarire. Il suo messaggio si rivolge a tutte le generazioni: la "vera bellezza" risiede nell'accettazione di sé, liberi dallo sguardo altrui.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
Questa signorina affascina con il suo abito in pizzo sul red carpet

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Questa signorina affascina con il suo abito in pizzo sul red carpet

In poche settimane, Hinaupoko Devèze si è affermata come una figura chiave della scena mondana. Invitata a un'attesissima...

"Sembra avere 20 anni": questa cantante festeggia il suo 30° compleanno con stile

Jennie Kim, icona mondiale del K-pop e membro del gruppo femminile K-pop BLACKPINK, ha appena raggiunto un traguardo...

"Le donne ingrassano": la sua osservazione sul corpo di un'attrice scatena l'indignazione online

Un commento virale sul corpo dell'attrice americana Elle Fanning ai Golden Globes del 2026 ha riacceso il dibattito...

"Una bellezza moderna": Madison Beer conquista il palco con un abito lungo

A ogni apparizione pubblica, Madison Beer sembra trasformare il palco in una vera e propria passerella. Invitata al...

Lily Allen brilla in riva al mare: il suo look fa scalpore

Dopo un 2025 segnato da problemi di salute e da una separazione ampiamente pubblicizzata, Lily Allen sembra aver...

Ecco cosa fa questa attrice ogni giorno in 20 minuti per mantenersi in forma dopo i 45 anni

Non c'è bisogno di puntare alla perfezione o di inseguire una versione idealizzata di sé. A volte, tutto...

© 2025 The Body Optimist