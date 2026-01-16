"Troppo grassa, troppo giovane": a 50 anni Drew Barrymore parla delle critiche al suo corpo

Drew Barrymore, che ha raggiunto la fama internazionale all'età di 7 anni nel film E.T. l'extra-terrestre, è cresciuta sotto i riflettori, ma anche sotto costante controllo. Ospite del suo talk show, The Drew Barrymore Show , l'attrice ha raccontato con emozione quanto presto siano iniziati i giudizi sul suo aspetto.

Quattro decenni di lotta per amarsi

A soli 10 anni, veniva già definita "troppo grassa", "non abbastanza bionda" o "troppo giovane". Queste osservazioni, provenienti da adulti dell'industria cinematografica, la colpirono profondamente. Guardando una sua foto da bambina, Drew Barrymore confidò di ricordare una sensazione di confusione e tristezza: "Non sapevo più cosa avrei dovuto essere per gli altri".

Oggi, ripercorrendo il suo percorso personale e professionale, Drew Barrymore afferma di aver impiegato quarant'anni per liberarsi da queste pressioni. L'attrice, produttrice, autrice, regista, conduttrice televisiva e imprenditrice americana parla di una "battaglia interiore", combattuta quotidianamente, per convincersi finalmente di meritare la felicità. Ci ricorda che questo percorso non è lineare: i dubbi possono riaffiorare a qualsiasi età, ma l'essenziale, secondo lei, è imparare a "salvare se stessi". Drew Barrymore sottolinea un potente messaggio di autonomia emotiva: ognuno può stabilire i propri limiti di fronte alle critiche e rifiutarsi di lasciare che gli altri "rodano la sua gioia".

Un messaggio di speranza per i più piccoli

Rivolgendosi direttamente ai giovani che affrontano pressioni simili, l'attrice mira a essere una fonte di conforto. "Non siete soli", insiste. Drew Barrymore li incoraggia a smettere di cercare di compiacere tutti e a trovare invece una forma di libertà imparando ad amarsi per come sono. Conclude con una nota di speranza: "Ricostruire è sempre possibile". Anche quando si è distrutti, si può guarire e, una volta guariti, aiutare gli altri a fare lo stesso. Per Drew Barrymore, questo circolo di gentilezza è una forma essenziale di salute emotiva.

Ripercorrendo il suo doloroso passato, Drew Barrymore offre una testimonianza intima e universale al tempo stesso: i canoni di bellezza imposti fin da giovani possono lasciare ferite indelebili, ma la resilienza e l'autocompassione permettono loro di guarire. Il suo messaggio si rivolge a tutte le generazioni: la "vera bellezza" risiede nell'accettazione di sé, liberi dallo sguardo altrui.