Selena Gomez condivide foto con suo marito che suscitano reazioni

La cantautrice americana Selena Gomez si sta chiaramente godendo la vita. Ha condiviso su Instagram una serie di tenere foto con suo marito, il produttore e autore Benny Blanco. Accompagnato da un messaggio affettuoso, il post ha subito suscitato reazioni tra i suoi follower, che vanno da espressioni sincere a commenti più superficiali.

Una pubblicazione commovente

In questa carrellata di foto, la coppia appare in momenti spontanei e quotidiani: seduti fianco a fianco su un divano con uno sfondo innevato, mentre si scattano un selfie davanti a uno specchio o posano insieme all'aperto. Queste immagini intime e luminose, lontane dal red carpet, illustrano il loro profondo legame. Nella didascalia, Selena Gomez ha incluso un tenero messaggio per il marito: "La distanza conta così poco quando qualcuno conta così tanto... Mi manchi", ha scritto, riferendosi alla separazione causata dai suoi impegni professionali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selena Gomez (@selenagomez)

Reazioni miste

Come spesso accade con questa coppia, il post ha suscitato reazioni contrastanti. Molti utenti di internet hanno elogiato l'intesa tra i due, inondandoli di "obiettivi di coppia" e messaggi affettuosi. Altri, invece, si sono lasciati andare a commenti più superficiali, paragonando il loro aspetto fisico. Questi commenti sono stati prontamente smentiti dai fan della coppia, che hanno ricordato a tutti che "la cosa più importante è l'amore e il legame che Selena Gomez e Benny Blanco dimostrano".

Una coppia con un grande seguito

I due artisti si conoscono da circa dieci anni e inizialmente hanno collaborato musicalmente prima di ufficializzare la loro relazione alla fine del 2023. Fidanzati nel dicembre 2024, si sono sposati nel settembre 2025 con una cerimonia in California, circondati da numerose celebrità. Selena Gomez ha più volte descritto questa relazione come la più serena che abbia mai vissuto, sottolineando l'importanza di stare con qualcuno che la rispetti. La coppia condivide regolarmente anche scorci della propria vita quotidiana.

Con questo post, Selena Gomez offre ai suoi fan un'ulteriore prova dell'amore che condivide con Benny Blanco. Tra tenerezza, umorismo e complicità, la coppia conferma il proprio status di duo preferito da parte del pubblico, al punto da trasformare una semplice dichiarazione a distanza in un autentico momento di connessione.