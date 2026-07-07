Zendaya mette in mostra la sua figura mozzafiato in un abito contemporaneo di grande effetto.

L'attrice e produttrice americana Zendaya ha dimostrato ancora una volta il suo impeccabile senso dello stile sul red carpet. A Berlino, ha fatto sensazione con un completo Louis Vuitton in pelle nera realizzato su misura, in occasione dell'evento promozionale di "Spider-Man: Brand New Day", al fianco dell'attore britannico Tom Holland.

Un abito Louis Vuitton realizzato su misura.

Zendaya ha partecipato a un evento per i fan nella famosa Uber Platz di Berlino per l'imminente film di "Spider-Man". La pellicola, intitolata "Spider-Man: Brand New Day", segna il ritorno dell'attrice nei panni di MJ al fianco di Tom Holland, che interpreta l'eroe aracnide. Per questa apparizione promozionale, l'attrice ha scelto con cura un outfit meticolosamente progettato fin nei minimi dettagli, perfettamente in linea con l'universo del film.

Il pezzo forte di questo look è un completo a due pezzi in pelle nera, disegnato da Louis Vuitton e realizzato su misura per Zendaya. La maison francese, che collabora regolarmente con Zendaya, ha creato un look sobrio nella palette di colori e decisamente contemporaneo nel taglio. La scelta della pelle nera illustra perfettamente la dimensione drammatica ricercata per questo outfit. Questa coerenza stilistica conferma il posto di Zendaya tra le ambasciatrici più riconoscibili della maison francese.

Un top corto in stile canotta

La parte superiore dell'ensemble presenta un taglio particolarmente sofisticato: un modello corto, a canotta, con un'ampia e profonda scollatura a V. Questa costruzione, a metà tra un top e un capo sartoriale, illustra la creatività di Louis Vuitton nel reinterpretare i classici del guardaroba. Ben lungi dall'essere un semplice crop top, il capo gioca su forti riferimenti all'alta moda, attingendo ai codici sartoriali per trasformarli in una silhouette ultra-contemporanea.

Una gonna a vita bassa con uno strascico spettacolare

Anche la parte inferiore dell'ensemble sfoggia un'audacia stilistica. La gonna, confezionata su misura per seguire la linea dei fianchi, scende fino a terra prima di allungarsi in uno strascico davvero spettacolare. Questa combinazione – un top corto e una gonna lunga con strascico – crea un contrasto sorprendente tra la precisione del taglio e la dimensione quasi regale della gonna.

Gioielli Lydia Courteille con motivo a ragnatela

Per completare il suo omaggio all'universo del film, Zendaya ha optato per gioielli particolarmente preziosi e simbolici. Ha indossato orecchini di Lydia Courteille, decorati con motivi a ragnatela, e un anello abbinato. Questi gioielli rappresentano un riferimento sottile ma riconoscibile al mondo di "Spider-Man".

Un look di trucco che strizza l'occhio in modo discreto al supereroe

Sul fronte beauty, il trucco di Zendaya riprendeva questo tema accuratamente studiato. Il suo look era caratterizzato da un ombretto viola scintillante, completato da un dettaglio argentato sotto gli occhi per catturare la luce. Le sue ciglia, leggermente modellate per evocare un effetto quasi da ragno ("ciglia a ragno"), erano un ulteriore richiamo all'universo del film. Il tutto era completato da un incarnato luminoso e abbronzato, labbra nude e unghie scure.

Un'acconciatura "bixie" di Ursula Stephen

L'acconciatura non è stata lasciata al caso. Zendaya ha sfoggiato un taglio "bixie", un mix tra il taglio androgino e il classico pixie cut, realizzato dalla sua hairstylist di lunga data, Ursula Stephen. Questo taglio corto, particolarmente popolare tra le celebrità negli ultimi mesi, segna anche un passo nell'evoluzione stilistica di Zendaya, che ora alterna con disinvoltura tagli lunghi e corti a seconda delle sue apparizioni.

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"Metodo di vestizione" come firma

Con questa apparizione a Berlino, Zendaya conferma ancora una volta la sua maestria nel "method dressing", ovvero la pratica di vestirsi in diretto riferimento all'opera o al personaggio che si sta promuovendo. Durante il precedente tour del film "Dune", Zendaya aveva già sfoggiato numerosi look legati all'estetica della pellicola, in stretta collaborazione con Law Roach. Questo approccio, ormai diventato un vero e proprio marchio di fabbrica, trasforma ogni apparizione promozionale in un momento di moda attentamente studiato.

Con il suo completo in pelle nera Louis Vuitton realizzato su misura, i gioielli con motivo a ragnatela di Lydia Courteille e il trucco sottilmente ispirato al film, Zendaya ha così realizzato una delle sue apparizioni promozionali più memorabili dell'anno.