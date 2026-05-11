"Un volto aggraziato": la bellezza di questa modella italiana incuriosisce gli utenti di internet

La modella italiana Vittoria Ceretti ha condiviso una foto "spontanea" sul suo account Instagram, con un selfie naturale in copertina e una semplice didascalia: "Giornate a New York e cielo sereno". Il risultato? Migliaia di commenti ammirati e ulteriori elogi per la bellezza autentica che la contraddistingue da oltre un decennio.

Un selfie che sta facendo sciogliere i cuori online

Nella foto, Vittoria Ceretti posa con un top di raso nero rifinito con pizzo bianco, i capelli lunghi sciolti e senza trucco visibile. La luce del giorno filtra attraverso un'ampia vetrata alle sue spalle, e sullo sfondo si intravede lo skyline di New York. Una composizione semplice, che enfatizza la naturalezza. Ed è proprio questa semplicità ad aver catturato l'attenzione.

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I fan lo adorano

I commenti si sono susseguiti sotto il post: "un viso aggraziato", "adoro il look naturale ", "bellezza autentica" ... I fan hanno elogiato la mancanza di artifici, questa disarmante naturalezza nel passare dal red carpet a un selfie appena ritoccato, senza perdere nulla del suo fascino. Una qualità rara, soprattutto in un'epoca di foto sempre più ritoccate della precedente.

Con un semplice selfie, Vittoria Ceretti ci ricorda perché è una delle modelle più richieste della sua generazione. L'italiana sembra aver trovato il suo equilibrio e, a giudicare dall'entusiasmo dei suoi fan, il suo fascino senza tempo non ha certo perso il suo potere ammaliante.